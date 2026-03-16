Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn - Hệ thống nha khoa đạt tiêu chuẩn quốc tế

Với 20 năm kinh nghiệm trên thị trường, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn tự hào là một trong những trung tâm hiếm hoi tại thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn và được Sở Y tế chứng nhận.

Cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chuẩn y khoa

Không đi theo mô hình phòng khám, ngay từ ngày đầu xuất hiện trên thị trường, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn đã chọn hướng đi hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa. Theo đó, không gian khám và chữa trị tại các trụ sở chính cũng như chi nhánh của bệnh viên đều được thiết kế tối ưu trải nghiệm của khách hàng. Từ không gian phòng khám, tư vấn, điều trị đều được bố trí khép kín, đảm bảo sự riêng tư, tuân thủ đúng quy chuẩn của ngành y tế.

Toàn bộ không gian tại bệnh viện được thiết kế theo hướng tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng

Ngoài ra, để nâng cao mức độ an toàn, giảm thiểu rủi ro tối đa cho người bệnh, Bệnh viện còn đầu tư hệ thống phòng phẫu thuật vô trùng phục vụ cho các ca cấy ghép Implant phức tạp hay phẫu thuật răng – hàm – mặt đòi hỏi kỹ thuật cao. Có thể nói, với sự đầu tư cơ sở vật chất bài bản, hiện đại, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn đã và đang cho thấy sự chỉn chu, đặt chất lượng trong khám và chữa bệnh lên hàng đầu, từ đó tạo niềm tin và sự an tâm cho khách hàng khi đến chữa trị tại đây.

Ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong khám và điều trị

Trong lĩnh vực nha khoa, công nghệ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong khám và điều trị nhằm mang lại độ hiệu quả và chính xác cao. Hiểu được điều đó, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn luôn cập nhật và ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến vào quá trình khám và điều trị cho người bệnh.

Nổi bật trong số đó có thể kể đến như: hệ thống máy chụp phim Cone Beam CT 3D - hỗ trợ phân tích cấu trúc xương hàm ba chiều chi tiết, đây là công nghệ hiện đại trong lĩnh vực nha khoa đóng vai trò quan trọng trong cấy ghép Implant và chỉnh nha chuyên sâu. Hay công nghệ Robot định vị X-Guide nhằm tăng độ chính xác và thành công trong các ca cấy ghép răng Implant. Ngoài ra, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn cũng là nơi tiên phong tại miền Nam áp dụng công nghệ Itero 5D Plus lấy dấu răng kỹ thuật số, nhờ đó rút ngắn thời gian, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Công nghệ Robot định vị X-Guide

Dịch vụ nha khoa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng

Là bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt, vì thế Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn cung cấp đầy đủ dịch vụ từ cơ bản đến nâng cao, đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc, phục hồi chức năng răng miệng. Theo đó, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn cung cấp các dịch vụ như:

Nha khoa tổng quát: nhổ răng, lấy cao răng, trám răng, điều trị các bệnh lý về răng miệng

Làm răng thẩm mỹ: bọc răng sứ, răng sứ Veneer, tẩy trắng răng công nghệ cao….

Trồng răng Implant: làm răng thẩm mỹ, cải thiện tình trạng mất răng, tối ưu khả năng nhai nuốt

Niềng răng – chỉnh nha: điều chỉnh hô, móm, răng khấp khểnh không đều….. với đa dạng lựa chọn từ niềng răng mắc cài sứ cho đến niềng răng trong suốt Invisalign.

Phẫu thuật hàm: phẫu thuật tình trạng hô, móm nặng, cần can thiệp chuyên sâu.

Trong đó, niềng răng trong suốt Invisalign và trồng răng Implant là hai dịch vụ “hot” tại bệnh viện và được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước đặc biệt ưa chuộng. Đặc biệt, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn cũng là một trong những đơn vị tiên phong đưa công nghệ Implant về Việt Nam.

Khẳng định vị thế

Trong suốt 20 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực Nha khoa thẩm mỹ, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn đã và đang dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ. Điều này được minh chứng thông qua việc trung tâm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư mạnh về công nghệ, cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên môn nhằm mang những giải pháp chăm sóc nha khoa toàn diện cho khách hàng.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn - Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Tư Nhân Đầu Tiên Tại TP.HCM

Song song đó, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn còn được Sở Y tế chứng nhận các tiêu chí về chuyên môn, cơ sở vật chất, quy trình vận hành. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp bệnh viện nâng cao uy tín và xây dựng niềm tin vững chắc, trở thành địa chỉ nha khoa được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Hiện bệnh viện cũng là một trong những trung tâm hiếm hoi tại Việt Nam đạt chuẩn ISO 9001:2015 (BSI Anh Quốc), đồng thời là đối tác chính thức tại Việt Nam của Malo Dental với hệ thống phòng phẫu thuật áp lực dương vô trùng.

Có thể nói, với phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn đã và đang trở thành điểm đến yêu thích của khách hàng trong và ngoài nước khi trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ.

