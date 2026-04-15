中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

BIDV tiên phong kết nối hệ thống chuyển mạch ngành chứng khoán

Thứ Tư, 12:02, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức hoàn tất triển khai và đưa vào vận hành hệ thống giao tiếp nghiệp vụ điện tử với các công ty chứng khoán thông qua hệ thống chuyển mạch của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Với cột mốc này, BIDV trở thành Ngân hàng lưu ký nội địa đầu tiên và duy nhất hoàn tất kết nối, qua đó đóng góp trực tiếp vào việc vận hành thông suốt và thành công chung của hệ thống chuyển mạch trên toàn thị trường.

Việc đưa hệ thống Chuyển mạch VSDC vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tự động hóa trao đổi nghiệp vụ giữa Ngân hàng lưu ký giám sát và công ty chứng khoán. Giải pháp mới của VSDC giúp nâng cao tốc độ xử lý, tăng độ chính xác và minh bạch trong công tác xác nhận số dư cũng như thông báo kết quả giao dịch của khách hàng. Đồng thời, Hệ thống đã thay thế phương thức trao đổi thủ công bằng quy trình điện tử khép kín góp phần giảm thiểu rủi ro vận hành và tối ưu hiệu quả xử lý của Ngân hàng lưu ký và các công ty chứng khoán, đóng góp trực tiếp vào kết quả review nâng hạng thị trường kỳ tháng 3/2026 của FTSE.

anh_thap_bidv_f2.jpg

Trong giai đoạn triển khai ban đầu với một số công ty chứng khoán lớn, hệ thống của BIDV đã ghi nhận hơn 3.000 điện giao tiếp được xử lý thành công, cho thấy khả năng vận hành ổn định cũng như nhu cầu kết nối ngày càng gia tăng từ thị trường. Kết quả này đạt được trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa BIDV với các cơ quan quản lý và các công ty chứng khoán, xuyên suốt từ khâu phân tích nghiệp vụ, xây dựng giải pháp đến triển khai thực tế, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và định hướng phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam..

Hiện nay, BIDV đang cung cấp dịch vụ cho khoảng 90% các công ty quản lý quỹ và hơn 55% các quỹ đầu tư trên thị trường, với tổng giá trị tài sản lưu ký (AUC) ước đạt trên 868.000 tỷ đồng. Cùng với định hướng đón đầu xu thế phát triển công nghệ, BIDV tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực vận hành và duy trì vị thế số 1 trong khối ngân hàng lưu ký giám sát nội địa.

Anh 02 BIDVds.jpg

BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản

VOV.VN - Từ ngày 1/3/2026, hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện một thay đổi quan trọng trong việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước chính sách mới, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có giải pháp sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

CTV Văn Hải/VOV.VN
Tag: BIDV ngành chứng khoán nghiệp vụ điện tử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV Direct Shop
VOV.VN - Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop - Giải pháp quản lý bán hàng thông minh và đa tiện ích trên ngân hàng số BIDV Direct.

BIDV nhận cú đúp giải thưởng từ The Asian Banker
VOV.VN - BIDV viết tiếp thập kỷ dẫn đầu với cú đúp giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam và Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng