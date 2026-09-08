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CapitaLand bàn giao 2.375 căn hộ Lumi Hanoi, đón những cư dân đầu tiên

Thứ Ba, 10:41, 08/09/2026
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VOV.VN - CapitaLand Development (CLD) Việt Nam chính thức bàn giao 2.375 căn hộ Lumi Signature tại Lumi Hanoi, chào đón những cư dân đầu tiên và tiếp tục lộ trình bàn giao gần 3.000 nhà ở tại Việt Nam trong năm 2026.

CapitaLand Development (CLD) Việt Nam chính thức bàn giao 2.375 căn hộ Lumi Signature, phân khu hoàn thiện đầu tiên thuộc dự án Lumi Hanoi. Sự kiện đánh dấu cột mốc bàn giao đầu tiên của một trong những dự án nhà ở quy mô lớn nhất của CLD tại khu vực phía Tây Thủ đô.

capitaland ban giao 2.375 can ho lumi hanoi, don nhung cu dan dau tien hinh anh 1
Lumi Hanoi chào đón cư dân đến với phân khu hoàn thiện đầu tiên, nổi bật với không gian sống được thiết kế tinh tế và hệ cảnh quan xanh rộng mở tại phía Tây Thủ đô.

Đây không chỉ là minh chứng cho cam kết của Tập đoàn trong việc kiến tạo những không gian sống chất lượng, mà còn là bước khởi đầu cho lộ trình bàn giao gần 3.000 nhà ở trên toàn quốc trong năm 2026. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và phong cách sống riêng của từng gia chủ, các sản phẩm tại dự án được bàn giao theo từng tiêu chuẩn hoàn thiện khác nhau. Cụ thể, căn hộ tiêu chuẩn được bàn giao hoàn thiện, trong khi căn hộ duplex được bàn giao cơ bản và penthouse được bàn giao thô, tạo điều kiện để gia chủ tự do cá nhân hóa không gian nội thất theo gu thẩm mỹ riêng.

Sở hữu quy mô 5,6 héc-ta, dự án Lumi Hanoi bao gồm 9 tòa tháp cao từ 29 đến 35 tầng, với gần 4.000 căn hộ từ một đến ba phòng ngủ, cùng duplex và penthouse. Được  phát triển bởi CLD cùng các đối tác liên doanh Mitsubishi Estate và Far East Organization, việc hoàn thiện phân khu đầu tiên của dự án tiếp tục khẳng định năng lực triển khai, quản lý và bàn giao các dự án nhà ở quy mô lớn của Tập đoàn.

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Ông Tan Tze Wooi, Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), khẳng định cam kết của CLD trong việc kiến tạo những không gian sống chất lượng và cộng đồng bền vững tại Việt Nam.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), chia sẻ: “Việc chính thức bàn giao dự án Lumi Hanoi không chỉ là dấu mốc ý nghĩa đối với khách hàng mà còn là niềm tự hào lớn của CLD. Là một trong những dự án nhà ở quy mô lớn nhất của chúng tôi tại Việt Nam, Lumi Hanoi là thành quả của nhiều năm quy hoạch bài bản và triển khai chất lượng. Thành công hôm nay là kết tinh của tinh thần đồng lòng, nỗ lực không ngừng và sự tận tâm của đội ngũ nhân sự cùng các đối tác kinh doanh.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng. Việc chào đón những cư dân đầu tiên về an cư tại Lumi Hanoi chính là lúc tầm nhìn về một cộng đồng sống khỏe, gắn kết và đầy đủ tiện nghi dần thành hình.

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Trang bị với ba hồ bơi ngoài trời, dự án mang đến trải nghiệm sống cân bằng và tràn đầy năng lượng cho cư dân.

Trong những tháng cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục chào đón cư dân tại dự án The Fullton Edition và Orchard Hill, đồng thời duy trì tiến độ bàn giao gần 3.000 căn nhà đến với khách hàng tại Việt Nam trong năm 2026. Đó cũng là cách CLD từng bước hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo những không gian sống chất lượng, vun đắp cộng đồng bền vững và mang đến giá trị lâu dài cho khách hàng.”

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các gia đình đa thế hệ, Lumi Hanoi sở hữu hơn 80 tiện ích độc bản, nổi bật với 12 sân thể thao đa năng và ba bể bơi ngoài trời, góp phần khuyến khích lối sống năng động, gắn kết và nâng cao sức khỏe. Dự án cũng được quy hoạch nhằm tối ưu hóa trải nghiệm đỗ xe với khu giữ xe riêng biệt cao 9 tầng cùng hệ thống hầm đỗ xe tự động thông minh.

Với hơn 75% diện tích dành cho cây xanh và cảnh quan, Lumi Hanoi đem đến không gian sống gần gũi với thiên nhiên, với những ngọn đồi uốn lượn, ao hồ sinh thái, hệ sinh cảnh đa dạng cùng hạ tầng thu gom nước mưa. Tâm điểm của dự án là công viên trung tâm với đường dạo trên không độc đáo dài gần 200 mét, đóng vai trò như “xương sống cảnh quan”, kết nối liền mạch các tiện ích nội khu, đồng thời đưa thiên nhiên đến gần hơn với nhịp sống thường nhật. Dự án đã đạt tiền chứng nhận EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cấp.

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Phòng tiệc trên cao của Lumi Hanoi mang đến cho cư dân không gian lý tưởng để gắn kết gia đình và giao lưu với cộng đồng.

Anh L. H. Long, cư dân tại Lumi Hanoi, chia sẻ, “Buổi nhận nhà hôm nay mang lại rất nhiều ý nghĩa cho gia đình tôi. Đồng hành cùng dự án từ những ngày đầu, giờ đây khi được trực tiếp trải nghiệm căn hộ thực tế, chúng tôi thấy hoàn toàn xứng đáng với sự kỳ vọng. Gia đình tôi rất ấn tượng với không gian cảnh quan xanh và các khu vực tiện ích, nơi sẽ mang đến một môi trường sống thoải mái và trọn vẹn mỗi ngày”.

Tọa lạc liền kề Đại lộ Thăng Long và kết nối trực tiếp tới Vành đai 3.5, Lumi Hanoi sở hữu vị trí chiến lược, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các trung tâm tài chính, cơ sở giáo dục, y tế, trung tâm thương mại cùng mạng lưới tàu điện ngầm được quy hoạch trong tương lai. Vị trí này không chỉ củng cố giá trị an cư lâu dài, mà còn đón đầu làn sóng phát triển mạnh mẽ của hành lang phía Tây Hà Nội.

Ngoài ra, cư dân còn được tận hưởng hệ tiện ích đồng bộ của đại đô thị, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027, bao gồm công viên cây xanh rộng 5 héc-ta, trường mầm non, trường trung học cơ sở và mạng lưới xe buýt công cộng kết nối thuận tiện.

capitaland ban giao 2.375 can ho lumi hanoi, don nhung cu dan dau tien hinh anh 5
Đường dạo trên không tựa nhịp cầu nối, đưa cư dân chạm ngõ hệ thống cảnh quan và tiện ích độc bản, mang đến trải nghiệm sống giao hòa cùng thiên nhiên mỗi ngày.

Khởi nguồn từ ý niệm về một “thành phố ánh sáng”, Lumi Hanoi kết hợp trọn vẹn giữa kiến trúc độc đáo, cảnh quan và không gian cộng đồng. StudioMilou giữ vai trò cố vấn thiết kế chính, phối hợp cùng các đơn vị tư vấn thiết kế nội thất SuMisura và 2ND Edition. Điểm nhấn của công trình nằm ở hệ mặt đứng biến đổi linh hoạt, tạo hiệu ứng thị giác sinh động theo ánh nắng ban ngày và mang sắc diện ấm áp, lung linh khi màn đêm buông xuống.

Song hành cùng trải nghiệm an cư của cư dân tại Lumi Hanoi, CLD tiếp tục nâng tầm trải nghiệm khách hàng với CapitaOne - chương trình thành viên thân thiết tích hợp ứng dụng di động giúp gia chủ quản lý tài sản dễ dàng và thuận tiện.

Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể tra cứu nhanh chóng tiến độ thi công, tiến trình thanh toán, thời gian bàn giao dự kiến, danh mục bất động sản và chi tiết hợp đồng ngay trên điện thoại. CapitaOne hiện đã có mặt trên Google Play (https://bit.ly/3ROr6xB)và App Store (https://bit.ly/4e95nsW). Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: https://capitaone.com.vn.

CTV Thu An/VOV.VN
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