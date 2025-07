Chủ tịch HĐQT Meey Group: Bất động sản không còn là tài sản “cứng” nhờ công nghệ

Công nghệ thay đổi diện mạo thị trường bất động sản

Chia sẻ tại sự kiện công bố hợp tác chiến lược với ARC Group, ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch HĐQT Meey Group - một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực proptech (công nghệ bất động sản) tại Việt Nam cho rằng, làn sóng chuyển đổi số đang mang lại một cơ hội chưa từng có để định nghĩa lại cách thị trường bất động sản vận hành. Chính những “nỗi đau” cố hữu của thị trường này đang mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho các start-up công nghệ.

Theo ông Hoàng Mai Chung, thị trường bất động sản toàn cầu có quy mô hơn 400 nghìn tỷ USD nhưng tồn tại rất nhiều vấn đề trong hàng thập kỷ qua như thanh khoản thấp, dữ liệu thiếu minh bạch, quy trình giao dịch rườm rà nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tại Việt Nam, bất động sản không chỉ là một lĩnh vực kinh doanh mà còn là nơi giữ tiền, tích sản và là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô. Mọi dòng tiền lớn đều từng đi qua bất động sản và rồi lại quay về đó. Tuy nhiên, thị trường luôn trong tình trạng nhiễu loạn thông tin và xuất hiện nhiều khe hở pháp lý khiến không ít nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức phải chịu rủi ro, thậm chí bị thua thiệt nghiêm trọng.

Ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch HĐQT Meey Group

“Trong thị trường truyền thống, để bán được một bất động sản, nhà đầu tư phải đăng tin, đợi khách xem nhà, trải qua quy trình pháp lý phức tạp, mất hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Với công nghệ trong tương lai, người dân có thể bán một phần tài sản bất động sản vào lúc nửa đêm, qua một nền tảng như sàn giao dịch chứng khoán. Đó là thanh khoản thật sự, điều mà thị trường bất động sản truyền thống chưa từng có”, ông Chung chia sẻ.

Ngoài yếu tố thanh khoản, Chủ tịch HĐQT Meey Group cho rằng minh bạch là yếu tố sống còn giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Khi công nghệ được triển khai trong thị trường, mọi dữ liệu đều có thể được chuẩn hóa, công khai, không thể chỉnh sửa – từ đó giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro, tránh bị thao túng thông tin, đồng thời hỗ trợ Nhà nước trong quản lý, thu thuế hiệu quả hơn.

“Với dữ liệu đầy đủ, chủ đầu tư và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định chính xác hơn nên đầu tư khu vực nào, tiềm năng tăng giá ra sao, quy hoạch thế nào, pháp lý có minh bạch không… Khi thị trường được số hóa toàn diện, rủi ro giảm, niềm tin tăng và từ đó dòng tiền sẽ quay trở lại. Đó là hiệu ứng domino tích cực mà chỉ có công nghệ mới mang lại được”, ông Chung khẳng định.

Đặc biệt, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sau khi Chính phủ Việt Nam hướng đến luật hóa tài sản số để đi trước một bước, doanh nhân Hoàng Mai Chung khẳng định trong thời gian tới, Meey Group sẽ triển khai giải pháp token hóa tài sản bất động sản bằng blockchain, cho phép nhà đầu tư chia nhỏ quyền sở hữu và giao dịch linh hoạt, cũng như có thể đầu tư xuyên biên giới.

“Người dân không cần bỏ hàng tỷ đồng để sở hữu cả căn nhà, mà có thể mua một phần nhỏ, nhiều phần khác nhau, tại nhiều quốc gia, nhiều giai đoạn đầu tư khác nhau. Đây là hướng đi hoàn toàn mới và là cuộc cách mạng thực sự”, ông Chung nhận định.

Đại diện ARC Group chia sẻ về cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế

Cuộc chơi lớn của start-up Việt

Đến thời điểm này, sau hơn 5 năm phát triển, Meey Group tự hào đã xây dựng được một hệ sinh thái số với hàng chục nền tảng phục vụ các mắt xích khác nhau trong chuỗi bất động sản, từ tìm kiếm, giao dịch, thẩm định giá, cho đến quản lý tài sản và marketing số.

Hệ sinh thái này không chỉ tạo ra doanh thu, dòng tiền, mà còn đặt nền móng cho tính thanh khoản, khả năng nhân rộng và tiềm năng định giá. “Chúng tôi đang xây một Operating System cho thị trường bất động sản và công nghệ là linh hồn của chiến lược phát triển, có khả năng nhân bản, phát triển rộng ra thị trường quốc tế”, ông Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐQT Meey Group cũng khẳng định, trước làn sóng chuyển đổ số, doanh nghiệp nào đi trước, dám ứng dụng công nghệ mạnh mẽ, sẽ chiếm ưu thế. Đặc biệt, vào thời điểm nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vẫn đang dò dẫm tìm lối đi, Meey Group vừa chính thức “chơi lớn” khi công bố hợp tác chiến lược với ARC Group, một trong những tổ chức tư vấn tài chính hàng đầu châu Á để chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ).

Sự kiện hợp tác giữa Meey Group và ARC Group không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược bước ra sân chơi quốc tế của doanh nghiệp proptech này, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ lớn, làm lớn.

Ông Hiren Krishnani - Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư và IPO khu vực Đông Nam Á của Nasdaq bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ sớm trở thành trung tâm thị trường vốn mới nổi tiếp theo tại châu Á

“Born in Việt Nam, Build for the Word” cũng chính là từ khóa mà Meey Group lựa chọn trong buổi ký kết hợp tác chiến lược với ông trùm tư vấn tài chính. Theo đó, ARC Group sẽ đồng hành cùng Meey Group trong mọi giai đoạn then chốt của hành trình IPO: từ định giá doanh nghiệp, tư vấn tài chính – kế toán, phối hợp kiểm toán quốc tế, cho tới xây dựng tài liệu pháp lý theo tiêu chuẩn Mỹ.

Theo tư vấn từ Nasdaq và ARC Group, Meey Group sẽ chuẩn hóa lại toàn bộ hệ thống vận hành theo chuẩn của các công ty niêm yết tại Mỹ như hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn SOX và PCAOB; báo cáo tài chính hàng quý minh bạch, chuẩn hóa quy trình kế toán, kiểm toán hay tái cấu trúc bộ máy quản trị, thành lập hội đồng quản trị độc lập, ban kiểm soát.

Đây là những bước đi được cho là “tốn kém và khó khăn nhất” đối với các doanh nghiệp Việt, nhưng lại là điều kiện tiên quyết để có thể tiến vào sân chơi toàn cầu.

Nói về khát vọng vươn ra biển lớn của start-up Việt tại Hội thảo chuyên sâu về cơ hội niêm yết quốc tế, ông Hiren Krishnani - Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư và IPO khu vực Đông Nam Á của Nasdaq bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ sớm trở thành trung tâm thị trường vốn mới nổi tiếp theo tại châu Á – và Meey Group có thể là một trong những đơn vị tiên phong.

Nếu thành công, Meey Group sẽ không chỉ là một startup công nghệ được niêm yết tại Mỹ – mà còn là biểu tượng cho khát vọng bứt phá của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số.