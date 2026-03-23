Chung tay cùng tuổi trẻ ngành Tư pháp sẻ chia với bệnh nhân khó khăn

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, hướng đến mục tiêu hỗ trợ và động viên các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị.

KT Beauty Medical Centre và các chi đoàn thuộc Bộ Tư pháp có mặt tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội)

Sự hiện diện của KT Beauty Medical Centre trong chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ nguồn lực, mà còn góp phần định hình một cách tiếp cận giàu tính nhân văn trong các hoạt động cộng đồng. Thông qua sự phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, chương trình được triển khai bài bản, đồng bộ và hướng tới hiệu quả thực chất, tạo nên một không gian sẻ chia ấm áp giữa những người trao đi và những người đang cần được nâng đỡ.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đoàn công tác đã trao 40 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Những phần quà được trao không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự tiếp thêm tinh thần cho người bệnh và gia đình trong hành trình điều trị đầy thử thách.

Trong không gian bệnh viện, nơi mỗi ngày đều đan xen giữa hy vọng và nỗi lo, những cuộc trò chuyện chân thành, những cử chỉ giản dị nhưng đầy quan tâm đã tạo nên sự kết nối đặc biệt. Đó không chỉ là sự chia sẻ, mà còn là cách để những giá trị nhân ái được lan tỏa một cách tự nhiên và sâu sắc.

Cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều – nơi đang điều trị cho nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, chương trình đã triển khai các hình thức hỗ trợ thiết thực, bao gồm “phiếu ăn 0 đồng” dành cho bệnh nhân và người nhà với tổng trị giá 20 triệu đồng, cùng 20 phiếu hỗ trợ viện phí, mỗi phiếu trị giá 3 triệu đồng, tổng giá trị 60 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ tại điểm này đạt 80 triệu đồng, góp phần giảm bớt áp lực tài chính trong quá trình điều trị dài ngày.

Điểm nổi bật của toàn bộ chương trình nằm ở cách thức tổ chức có sự kết nối chặt chẽ giữa các đơn vị thực hiện và doanh nghiệp tham gia. KT Beauty Medical Centre tham gia với vai trò cung cấp nguồn lực và trực tiếp tham gia các hoạt động thăm hỏi, qua đó góp phần nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của chương trình. Sự hiện diện này không mang tính hình thức, mà được thể hiện qua sự quan tâm cụ thể tới từng hoàn cảnh, tạo nên sự lan tỏa nhẹ nhàng nhưng bền vững.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng được kỳ vọng đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cách tiếp cận của KT Beauty Medical Centre cho thấy một định hướng phát triển cân bằng giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm cộng đồng. Những hành động cụ thể, dù không phô trương, nhưng lại mang giá trị tích lũy lâu dài, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với sự tin cậy và tính nhân văn.

Chuỗi hoạt động tại hai bệnh viện không chỉ mang lại giá trị hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh, mà còn góp phần khơi gợi tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và sự tham gia của doanh nghiệp đã tạo nên một mô hình kết nối hiệu quả giữa khu vực công và khu vực tư trong các hoạt động an sinh xã hội.



Khép lại chương trình, những nụ cười, ánh mắt và lời cảm ơn từ phía người bệnh chính là minh chứng rõ nét nhất cho ý nghĩa của sự sẻ chia. Đó cũng là giá trị cốt lõi mà chương trình hướng tới – không chỉ là sự hỗ trợ tức thời, mà còn là sự tiếp nối của những kết nối nhân văn trong xã hội.

Công ty TNHH Khánh Minh Group (KT Beauty Medical Centre) là doanh nghiệp được thành lập năm 2024, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Doanh nghiệp định hướng phát triển đa lĩnh vực, bao gồm thương mại, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Với quy mô tổ chức linh hoạt cùng đội ngũ nhân sự trẻ, Khánh Minh Group đang từng bước xây dựng hệ sinh thái hoạt động gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm xã hội thông qua việc tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.