Công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Petrovietnam

Tham dự lễ công bố có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Tại sự kiện, đại diện Bộ Tài chính công bố Quyết định số của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên Petrovietnam, Tổng Giám đốc Petrovietnam. Tiếp đó, Thành viên Hội đồng Thành viên Petrovietnam Bùi Minh Tiến đã thông báo Quyết định số 3968 ngày 18/5/2026 của Hội đồng Thành viên Petrovietnam do Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn ký về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 18/5/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 ở mức hai con số, áp lực tăng trưởng với các tháng còn lại của năm rất lớn. Theo đó, một giải pháp quan trọng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam chính là tăng trưởng khai khoáng, trong đó có dầu khí.

Vì vậy, Petrovietnam cần rà soát Chiến lược Phát triển của Petrovietnam trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số và tình hình địa chính trị thế giới biến động phức tạp. Trên cơ sở đó, Petrovietnam cần tham mưu với các cấp liên quan để hoàn thiện chính sách, thể chế để đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, lãnh đạo Petrovietnam cần quyết liệt chỉ đạo điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhận, nộp ngân sách Nhà nước 2026. Ngoài ra, Petrovietnam cần rà soát các dự án trọng điểm được giao để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, từ đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, trong 5 tháng qua, vượt qua những biến động phức tạp cung cầu của thị trường thế giới, Petrovietnam đã duy trì sản xuất kinh doanh tích cực, đảm bảo tốt an ninh năng lượng quốc gia, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng đảm bảo tăng trưởng hai con số-nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Tuy nhiên, Petrovietnam cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn như chi phí đầu vào, chuỗi cung ứng đứt gãy, điểm nghẽn trong tiêu thụ khí điện, rủi ro trong kinh doanh lọc hóa dầu cùng với những bất cập về cơ chế… Những vướng này đòi hòi sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, đồng thời phản ánh sự cấp thiết trong việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là các quy định về quản trị nội bộ để đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.

Trong bối cảnh này, việc kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc với ông Lê Mạnh Cường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp Petrovietnam bổ sung nguồn lực điều hành, đảm bảo thông suốt trong quản trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Tân Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ

Vì vậy, tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bắt tay ngay vào công việc bởi đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, Chủ tịch Lê Ngọc Sơn cũng khẳng định, Petrovietnam tiếp tục rà soát Chiến lược Phát triển của Petrovietnam, trong đó tập trung vào giải pháp thực thi để hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu đến năm 2030 lọt TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và bảo toàn phát triển vốn cũng như thực hiện các dự án trọng điểm, Petrovietnam cam kết phát huy tinh thần “một đội ngũ, một mục tiêu” để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tăng cường quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, đồng thời rà soát tái cấu trúc doanh nghiệp, tối ưu bộ máy để đáp ứng các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, phấn đấu cuối năm 2026 là doanh nghiệp đạt chuẩn OECD, Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Trên cương vị mới, tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cam kết nỗ lực cao nhất, đoàn kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Petrovietnam tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và khát vọng của người lao động Petrovietnam; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Tập đoàn trong giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; củng cố vai trò nòng cốt của Petrovietnam trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Ông Lê Mạnh Cường là kỹ sư điều khiển tàu biển, thạc sĩ quản lý kinh tế chuyên sâu lĩnh vực dầu khí và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông đã trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các đơn vị thành viên cũng như tại Petrovietnam, trong đó có thời gian dài công tác tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đồng thời tham gia quản trị, điều hành nhiều doanh nghiệp và dự án quốc tế tại Singapore, Malaysia cùng nhiều địa bàn khác, qua đó tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong quản trị doanh nghiệp, phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí, phát triển dịch vụ ra nước ngoài và triển khai các dự án quy mô lớn.

Trên cương vị Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông Lê Mạnh Cường được giao phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu của Tập đoàn, trong đó có thăm dò khai thác dầu khí - lĩnh vực cốt lõi bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; dịch vụ dầu khí - lĩnh vực đột phá trong chiến lược phát triển; cùng các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo và năng lượng mới, đặc biệt ông được giao phụ trách Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 - dự án có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng của quốc gia.