中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công ty thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng phương án vận hành tối ưu trong mùa khô 2026

Thứ Hai, 17:56, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 3/2026, sản lượng điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đạt 474 triệu kWh, vượt 10% kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) giao.

Bước vào mùa khô năm nay, Công ty EVNGENCO3 đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến phối hợp địa phương, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công tác sản xuất điện, đồng thời cấp nước cho hạ du, phục vụ sinh hoạt và canh tác hiệu quả.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chủ động tích nước từ cuối năm 2025 để sẵn sàng cho mùa khô 2026. Nhờ đưa mực nước hồ Buôn Tua Srah (điều tiết năm) lên cao trình 487,28 m/487,50 m vào cuối năm, đơn vị đã tạo được nguồn lực dự phòng quan trọng, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp hạ du và góp phần duy trì ổn định hệ thống điện quốc gia trong mùa khô 2026.

Hồ chứa nước nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp

Trong 3 tháng đầu năm 2026, lưu lượng nước về hồ Buôn Tua Srah cao hơn cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm. Các hồ Buôn Kuốp và Srêpốk 3 cũng ghi nhận lưu lượng nước về khá cao. Nhờ đó, tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty trong Quý 1 năm 2026 được 474 triệu kWh, đạt 110% kế hoạch Tổng Công ty giao.

Theo dự báo khí tượng thủy văn, hiện tượng ENSO đã chuyển sang pha nóng (El Nino). Tổng lượng mưa từ tháng 4 - 12/2026 dự kiến xấp xỉ trung bình nhiều năm, mùa mưa có khả năng bắt đầu vào giữa tháng 5. Trên cơ sở đó, Công ty dự kiến từ tháng 4 - 7/2026 sẽ sản xuất khoảng 668 triệu kWh, nâng tổng sản lượng 7 tháng đầu năm lên khoảng 1.141 triệu kWh.

Song song với nhiệm vụ phát điện, Công ty chú trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Vừa qua, công tác Đại tu tổ máy H2-Srêpốk 3 đã hoàn thành, vượt tiến độ so với kế hoạch. Các tổ máy tại Nhà máy Buôn Tua Srah và Buôn Kuốp cũng đã được lên kế hoạch bảo dưỡng trong tháng 4 và tháng 5/2026.

Chuyên gia và Kỹ sư Công ty Thủy điện Buôn Kuốp kiểm tra hệ thống điều tốc mới

Thực hiện theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa, Công ty luôn chú trọng hài hòa giữa phát điện và cấp nước cho hạ du. Từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, lãnh đạo Công ty đã làm việc với chính quyền các xã Quảng Phú, Nâm Nung, Nam Đà (tỉnh Lâm Đồng) và Nam Ka (tỉnh Đắk Lắk) để thống nhất nhu cầu sử dụng nước. Để phù hợp với tập quán sản xuất của người dân, Công ty đã phối hợp các bên liên quan, điều chỉnh thời gian vận hành cấp nước liên tục từ 7 giờ sáng sang khung giờ từ khoảng 15 giờ chiều đến sáng hôm sau. Kế hoạch khai thác tài nguyên nước năm 2026 của Công ty đã được gửi đến UBND 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk và các ngành để thông báo cho người dân các địa phương biết, chủ động kế hoạch canh tác, phối hợp lấy nước hiệu quả.

CTV Đảo Triều/VOV.VN
Tag: EVNGENCO3 thủy điện thủy điện Buôn Kuốp vận hành tối ưu trong mùa khô Tổng Công ty Phát điện 3
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

EVNGENCO3: Năm thứ 4 với công tác chăm lo các em học sinh mồ côi do Covid-19
EVNGENCO3: Năm thứ 4 với công tác chăm lo các em học sinh mồ côi do Covid-19

VOV.VN - Phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống tương thân tương ái, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tiếp tục duy trì chương trình chăm lo, hỗ trợ học sinh mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19.

EVNGENCO3: Năm thứ 4 với công tác chăm lo các em học sinh mồ côi do Covid-19

EVNGENCO3: Năm thứ 4 với công tác chăm lo các em học sinh mồ côi do Covid-19

VOV.VN - Phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống tương thân tương ái, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tiếp tục duy trì chương trình chăm lo, hỗ trợ học sinh mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19.

Evngenco3 đảm bảo vận hành an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Evngenco3 đảm bảo vận hành an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

VOV.VN - Trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quản lý và điều hành, bảo đảm các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Evngenco3 đảm bảo vận hành an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Evngenco3 đảm bảo vận hành an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

VOV.VN - Trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quản lý và điều hành, bảo đảm các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

EVNGENCO2 phát triển xanh, bền vững đảm an ninh năng lượng quốc gia
EVNGENCO2 phát triển xanh, bền vững đảm an ninh năng lượng quốc gia

VOV.VN - EVNGENCO2 xác định chủ động quản trị rủi ro trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, gắn liền nhiệm vụ sản xuất với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

EVNGENCO2 phát triển xanh, bền vững đảm an ninh năng lượng quốc gia

EVNGENCO2 phát triển xanh, bền vững đảm an ninh năng lượng quốc gia

VOV.VN - EVNGENCO2 xác định chủ động quản trị rủi ro trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, gắn liền nhiệm vụ sản xuất với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng