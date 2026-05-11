Cuộc thi toàn quốc lan tỏa lối sống xanh và năng động cho học sinh tiểu học

Thứ Hai, 15:03, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Nestlé Việt Nam về xây dựng lối sống năng động, tích cực cho học sinh tiểu học, cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” đã chính thức được phát động.

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề môi trường cấp bách hiện nay, từ đó định hướng thay đổi hành vi thông qua những hành động thiết thực, gần gũi và hiệu quả. Không dừng lại ở một sân chơi kỹ năng, chương trình kỳ vọng mỗi học sinh sẽ trở thành một “đại sứ” lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần xây dựng một hành tinh xanh bền vững ngay từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Lễ phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” diễn ra sáng 11/5 tại Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội)

Trong thời gian diễn ra cuộc thi từ tháng 5 đến hết tháng 9/2026, học sinh tiểu học trên toàn quốc có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm để thực hiện video clip ngắn chia sẻ về hiểu biết và thực hành của các em liên quan đến bảo vệ môi trường. Tham gia cuộc thi, các em không chỉ thể hiện tư duy sáng tạo mà còn được rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ số một cách tích cực – phù hợp với định hướng phát triển năng lực học sinh trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Thông qua cách tiếp cận tích hợp giữa giáo dục, trải nghiệm và truyền thông, chương trình kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường học đường tích cực, nơi học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn từng bước hình thành lối sống lành mạnh, chủ động và có trách nhiệm với xã hội.

Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Nestlé Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng, những giá trị và thói quen tốt được hình thành từ khi còn đi học sẽ theo các em suốt hành trình trưởng thành. Khi trẻ em biết quan tâm đến môi trường xung quanh và có ý thức với cộng đồng, các em sẽ trở thành những công dân tự tin và có trách nhiệm trong tương lai. Những chương trình như Cuộc thi “Lối sống Xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” sẽ góp phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, có ý thức và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước”.

Bà Lê Thị Hoài Thương, đại diện Công ty TNHH Nestlé Việt Nam bày tỏ những giá trị và thói quen tốt được hình thành từ khi còn đi học sẽ theo các em suốt hành trình trưởng thành

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026 với hệ thống giải thưởng đa dạng dành cho cá nhân và tập thể, nhằm vinh danh những “Đại sứ Lối sống xanh” và những “Trường Xanh tiêu biểu” có sáng kiến xuất sắc trong việc bảo vệ môi trường.

Các em nhỏ trình diễn tiết mục ca nhạc tại Lễ phát động cuộc thi.

Bằng việc tạo ra một sân chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè, Nestlé Việt Nam và các đối tác kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích quan trọng trong việc chuyển đổi từ nhận thức sang hành động của thế hệ trẻ, khẳng định rằng mỗi nỗ lực cá nhân đều đóng góp vào sự thay đổi lớn cho tương lai của môi trường sống tại Việt Nam.

CTV Giang Trần/VOV.VN
Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp Tết 2026: Khi Tết là những khoảnh khắc sum vầy
Nestlé Việt Nam tiên phong phát triển bền vững và kết nối cộng đồng doanh nghiệp
