中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dấu ấn rực rỡ của ROX Group qua các chặng đường kiến tạo

Thứ Hai, 15:03, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một lễ rước thành hoàng làng được gìn giữ giữa khu công nghiệp, những sự kiện cộng đồng đánh thức nhịp sống mới của khu đô thị, nỗ lực đưa âm nhạc hàn lâm tới gần hơn với công chúng… Cách tiếp cận ấy đã góp phần tạo nên dấu ấn rực rỡ của ROX Group trên hành trình 30 năm kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa.

Nhịp sống mới và dấu ấn của một hệ sinh thái

Cứ vào mỗi độ đầu xuân, dòng người từ Mỹ Hào (Hưng Yên) lại tìm về KCN Minh Quang, nơi Miếu Nghè âm thầm neo giữ nhịp cho Lễ hội rước thành hoàng làng. Trong không gian của những nhà xưởng hiện đại, các nghi thức xưa cũ được bảo tồn và trở thành sợi dây nối liền ký ức làng quê với nhịp sống hiện đại.

Nhịp điệu ấy tiếp tục được ngân lên ở những không gian đô thị mới. Tại Goldmark City, các quảng trường không chỉ là nơi dạo bộ, mà trở thành điểm hẹn của những mùa lễ hội để cư dân gặp gỡ, chia sẻ và tìm lại cảm giác thuộc về một cộng đồng sống động.

Hoạt động cộng đồng gắn kết cư dân khu đô thị Goldmark City

Xa hơn, ở những đô thị đang định hình như ROX Living Hồng Lĩnh hay ROX Living Aquamarine Diễn Châu, những đêm nhạc được tổ chức chỉn chu đã dần trở thành dấu mốc của đời sống mới. Trong khoảnh khắc âm thanh lan tỏa và ánh sáng được thắp lên, người ta nhận ra sự chuyển mình không chỉ ở diện mạo đô thị, mà còn ở đời sống tinh thần, khi cảm xúc được đánh thức, và một chuẩn mực sống mới được hình thành một cách tự nhiên.

Không dừng lại ở những không gian cộng đồng, dấu chân của nghệ thuật hàn lâm dần hiện hữu rõ nét hơn trong đời sống đô thị. Những đêm hòa nhạc giao hưởng, ballet hay opera với chuẩn mực quốc tế được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm cũng góp phần bồi đắp giá trị tinh thần và gu thẩm mỹ cộng đồng. 

Khi nghệ thuật hàn lâm dần trở thành một phần của đời sống tinh thần đô thị

Những lát cắt ấy khi đặt cạnh nhau gợi mở một câu chuyện rộng hơn về sự phát triển của hạ tầng và cả sự giao thoa giữa kinh tế, văn hóa và đời sống. Trong nhịp sống mới của những khu công nghiệp, khu đô thị thấp thoáng dấu ấn kiến tạo của hệ sinh thái ROX Group. 

Dù trực tiếp tổ chức hay là đơn vị đồng hành, ROX Group và các đơn vị thành viên đều chăm chút các không gian trải nghiệm như một phần nối dài của hệ sinh thái để mang đến những giá trị đẹp - chất và nguồn năng lượng tươi mới cho khách hàng, đối tác, cộng đồng. Cách tiếp cận nhất quán này đã tạo nên dấu ấn thuận ích của ROX Group trên nhiều lĩnh vực: từ 14 khu công nghiệp, hàng chục khu đô thị trên cả nước đến các nhà máy năng lượng mặt trời, chuỗi khách sạn thông minh và hệ thống dịch vụ vận hành đồng bộ.

Giá trị của hệ sinh thái không nằm ở quy mô, mà được kiểm chứng trong trải nghiệm thực tế, khi một nơi chốn trở thành không gian đáng sống, dịch vụ trở thành lựa chọn tin cậy, và toàn bộ hệ sinh thái vận hành như một nền tảng bền vững cho tăng trưởng dài hạn.

Khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa

Vào năm 1996, hành trình của ROX Group bắt đầu từ một lựa chọn rất giản dị: một nhà máy sản xuất giày, nơi giá trị được tạo ra từ lao động, từ kỷ luật và từ sự chỉn chu trong từng chi tiết. Đó là giai đoạn mà “giá trị Việt” còn được hiểu theo những chuẩn mực cơ bản nhất: làm tốt, làm đều và làm đúng. Nhưng chính những chuẩn mực ấy đã trở thành nền móng, bền bỉ định hình bản sắc của doanh nghiệp.

Khi nền móng đủ vững, những bước mở rộng bắt đầu diễn ra. Từ sản xuất, ROX Group chuyển mình sang lĩnh vực khu công nghiệp với ROX iPark, góp phần quy hoạch lại những vùng đất, hình thành hạ tầng và dẫn dắt các dòng chảy đầu tư. Quan trọng hơn, những sinh kế mới được tạo ra đã kéo theo sự chuyển mình của nhiều địa phương.

Một KCN mở ra những chuyển động mới cho đời sống và sinh kế địa phương

Cùng với quá trình đô thị hóa, ROX Group tiếp tục phát triển các khu đô thị thông qua ROX Living, ROX Signature, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái bằng mảng dịch vụ do ROX Key đảm nhiệm, hướng tới kiến tạo những không gian sống gắn liền với trải nghiệm. Không chỉ dừng ở vận hành, ROX Key còn từng bước tích hợp các năng lực sáng tạo và truyền thông nhằm làm sâu hơn sự kết nối giữa con người với không gian sống. Trong đó, Popplife là một trong những đơn vị triển khai các hoạt động sáng tạo và marketing, góp phần chuyển hóa những ý tưởng về trải nghiệm thành các chiến dịch và hoạt động mang tính lan tỏa. 

ROX Group đang nỗ lực đưa những chuẩn mực được xác lập hôm nay trở thành nền tảng để vươn xa trong tương lai

Song hành với đó, năng lượng tái tạo được xác lập như một trụ cột chiến lược dài hạn vừa góp phần giải bài toán phát triển bền vững, vừa mở ra cơ hội để ROX Group tham gia sâu hơn vào những lĩnh vực có tính toàn cầu.

Ở những lĩnh vực bổ trợ, ROX Group tiếp tục mở rộng sang khách sạn và lưu trú như một bước đi tinh chỉnh trải nghiệm mang dấu ấn Việt trong bối cảnh hội nhập.

Qua thời gian, các lĩnh vực mà ROX Group đầu tư, phát triển không dừng lại ở những mảng riêng lẻ. Chúng dần được kết nối, tạo thành một hệ sinh thái mà mỗi thành tố đều có vai trò trong việc hoàn thiện trải nghiệm tổng thể.

Sau ba thập kỷ kiến tạo, ROX Group đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa trên trường quốc tế. Ở giai đoạn này, “giá trị Việt” không còn được hiểu đơn thuần là xuất xứ, mà được định nghĩa bằng tiêu chuẩn, năng lực vận hành và khả năng thực thi. 

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đồng thời phù hợp với định hướng khuyến khích doanh nghiệp mở rộng ra thị trường quốc tế của Đảng và Nhà nước, ROX Group chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển tại các thị trường nước ngoài. Doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận mang theo một hệ giá trị đã được kiểm chứng trong nước, từ tư duy phát triển hệ sinh thái, năng lực vận hành đồng bộ đến khả năng thích ứng linh hoạt trong những bối cảnh mới.

Hành trình ấy không dừng lại ở việc mở rộng địa lý mà hướng tới nâng tầm chất lượng hệ sinh thái, làm sâu hơn trải nghiệm và bền vững hơn giá trị. Những gì đã được bồi đắp trong ba thập kỷ qua đang dần được chuyển hóa thành những chuẩn mực có khả năng lan tỏa trong những không gian phát triển rộng lớn hơn.

Cách ROX Group lan tỏa giá trị đẹp và chất

VOV.VN - Với ROX Group, tăng trưởng không chỉ được đo bằng con số kinh doanh, mà còn bằng chất lượng sống của cư dân, trải nghiệm của khách hàng và tác động tích cực tới cộng đồng. Hành trình ba thập kỷ của doanh nghiệp cho thấy một cách làm bền bỉ và nhất quán.

CTV Minh Hương/VOV.VN
Tag: ROX Group ROX Group chặng đường kiến tạo dấu ấn của ROX Group Mỹ Hào Hưng Yên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng