Agribank và Vietnam Airlines ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện

Thỏa thuận tạo khuôn khổ để hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phát huy lợi thế về mạng lưới, khách hàng, công nghệ và dịch vụ, qua đó gia tăng tiện ích và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Tham dự chương trình, về phía Vietnam Airlines có ông Lê Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines; ông Lê Đức Cảnh - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của Tổng Công ty.

Về phía Agribank có ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; ông Lê Xuân Trung - Thành viên Hội đồng thành viên; các Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các Ban, Trung tâm, đơn vị tại Trụ sở chính, Agribank Chi nhánh Sở giao dịch và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).

Mở rộng không gian hợp tác giữa hàng không và tài chính - ngân hàng

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2031 tạo nền tảng để Agribank và Vietnam Airlines tăng cường phối hợp trên cơ sở khai thác hiệu quả thế mạnh, nguồn lực và mạng lưới của mỗi bên.

Agribank là ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước, giữ vai trò chủ lực trong hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo hướng thuận tiện, an toàn. Agribank hiện có tổng tài sản trên 2,7 triệu tỷ đồng với hơn 23,2 triệu khách hàng mở tài khoản.

Vietnam Airlines là Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, sở hữu mạng bay rộng trong nước và quốc tế. Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 29,07 triệu lượt hành khách, tăng 13,2% so với năm 2025.

Quy mô khách hàng lớn cùng phạm vi hoạt động rộng của hai bên tạo điều kiện để Agribank và Vietnam Airlines nghiên cứu những mô hình hợp tác có tính kết nối cao hơn, qua đó đưa sản phẩm, dịch vụ tiếp cận thuận tiện hơn tới khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các đối tác trong hệ sinh thái.

Theo nội dung Thỏa thuận, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực gắn với thế mạnh của mỗi đơn vị như thanh toán, tín dụng, ngoại hối, chương trình ưu đãi, chăm sóc khách hàng và gia tăng quyền lợi người sử dụng dịch vụ. Trên cơ sở đó, Agribank và Vietnam Airlines hướng tới phát triển các sản phẩm, tiện ích có khả năng kết nối giữa nhu cầu tài chính - ngân hàng và dịch vụ hàng không, góp phần nâng cao tính thuận tiện và mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ truyền thống, công nghệ và kết nối nền tảng số cũng được xác định là một nội dung quan trọng trong quá trình triển khai. Hai bên sẽ nghiên cứu phương án phối hợp phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, từ đó từng bước nâng cao khả năng cá nhân hóa dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Hướng tới hợp tác thực chất, lâu dài

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Tô Huy Vũ nhấn mạnh: “Thỏa thuận hôm nay đánh dấu một sự chuyển đổi căn bản: từ “ký kết thỏa thuận” sang “tổ chức khai thác thực chất” với đầu mối rõ, sản phẩm rõ, chỉ tiêu rõ và kết quả đo đếm được”.

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại Lễ ký kết

Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐTV Agribank đề nghị hai bên tập trung vào 5 trọng tâm: đồng hành với chiến lược phát triển đội tàu bay và hạ tầng hàng không; quản trị dòng tiền, tiền gửi và thanh toán; thanh toán quốc tế, ngoại hối và kết nối đối tác toàn cầu; khai thác chéo hệ sinh thái khách hàng; mở rộng hợp tác trong bảo hiểm, chứng khoán và chuyển đổi số. Đặc biệt, Agribank mong muốn cùng Vietnam Airlines nghiên cứu các giải pháp tài trợ gắn với vận chuyển hàng không cho nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP xuất khẩu, kết nối thế mạnh tài chính của Agribank với mạng lưới vận tải hàng không của Vietnam Airlines.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp, nền tảng khách hàng lớn và hệ thống sản phẩm tài chính - ngân hàng đa dạng, Agribank xác định việc tăng cường kết nối với Vietnam Airlines sẽ tạo thêm điều kiện để mở rộng các dịch vụ phục vụ khách hàng, đồng thời khai thác hiệu quả hơn năng lực của mỗi bên trong quá trình chuyển đổi số.

Ông Lê Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh: “Sự kết hợp này mở ra dư địa để hai bên tiến xa hơn quan hệ cung cấp và sử dụng dịch vụ thông thường, hướng tới cùng xây dựng sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tạo thêm những cơ hội kinh doanh mới. Đến năm 2031, kết quả chúng ta hướng tới là một quan hệ đối tác chiến lược thực chất, trong đó sự kết nối giữa hai hệ sinh thái tạo ra những giá trị mới cho hai doanh nghiệp, khách hàng và thị trường”.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, quy mô khách hàng, mạng lưới hoạt động cùng định hướng ứng dụng công nghệ của hai bên là cơ sở thuận lợi để mở rộng các nội dung hợp tác, từng bước hình thành những mô hình dịch vụ có mức độ liên kết sâu hơn.

Tạo nền tảng cho giai đoạn hợp tác mới

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên, ông Hoàng Minh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Agribank và ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines đại diện hai đơn vị thực hiện nghi thức ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Lãnh đạo Agribank và Vietnam Airlines chúc mừng Thỏa thuận hợp tác được ký kết

Thỏa thuận có thời hạn 05 năm, giai đoạn 2026 - 2031. Trong quá trình triển khai, Agribank và Vietnam Airlines sẽ từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế, điều kiện của mỗi bên và quy định pháp luật.

Việc thực hiện Thỏa thuận sẽ được đánh giá định kỳ hằng năm để rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và cập nhật các cơ hội hợp tác mới, qua đó bảo đảm các nội dung phối hợp được triển khai thực chất và hiệu quả.

Các đại biểu của hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết

Thông qua Thỏa thuận hợp tác toàn diện, Agribank và Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng quan hệ trên cơ sở phát huy thế mạnh về mạng lưới, khách hàng, công nghệ và dịch vụ của mỗi bên. Sự kết nối giữa hai lĩnh vực hàng không và tài chính - ngân hàng được kỳ vọng góp phần gia tăng tiện ích cho khách hàng, hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ hiện đại. Đồng thời, việc tăng cường hợp tác giữa hai doanh nghiệp có mạng lưới hoạt động rộng khắp cũng góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, du lịch giữa các địa phương, vùng miền và các thị trường trong nước, quốc tế, qua đó đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, hội nhập và phát triển bền vững.