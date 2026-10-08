Bắc TP.HCM có thêm trung tâm đào tạo lái xe hiện đại

Giảm ngay đến 4 triệu đồng

Trung tâm Đào tạo Lái xe Bến Cát là chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Thái Anh Tuấn Group. Sự ra đời của trung tâm giúp người dân khu vực cửa ngõ phía Bắc TP.HCM dễ dàng tiếp cận chương trình đào tạo chuẩn quy định mà không cần di chuyển xa vào khu vực trung tâm thành phố.

Trung tâm đầu tư rất nhiều xe tập lái

Hiện tại, trung tâm liên tục tuyển sinh và đào tạo đa dạng các hạng bằng: Hạng mô tô là A1, A; Hạng ô tô là B (số tự động & số sàn), C1, D2.

Nhằm tri ân và đồng hành cùng những học viên đầu tiên, Trung tâm Đào tạo Lái xe Bến Cát tung ra chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Theo đó, mức ưu đãi, giảm trực tiếp học phí lên đến 4 triệu đồng.

Học viên đăng ký sớm sẽ được giảm trực tiếp học phí lên đến 4 triệu đồng

Đối tượng áp dụng là học viên đăng ký các khóa đào tạo ô tô hạng B (số tự động), B (số sàn) và C1.

Thời gian áp dụng từ ngày 6/10 đến hết ngày 16/10.

Trải nghiệm khác biệt: Học thật – Thi thật – Tự tin vững tay lái

Không chỉ thu hút bởi chi phí hợp lý, trung tâm còn đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng giảng dạy và trải nghiệm thực tế của học viên.

Học viên được luyện tập trên xe cảm biến hoàn toàn miễn phí: Học viên được thực hành trực tiếp trên hệ thống xe đạt chuẩn thi sát hạch. Việc làm quen sớm với xe thiết bị giúp học viên giải tỏa áp lực tâm lý, nâng cao kỹ năng và gia tăng tỷ lệ đậu ngay lần thi đầu tiên.

Học viên được lựa chọn khung giờ học phù hợp

Lịch học linh hoạt theo yêu cầu: trung tâm chủ động sắp xếp thời gian học lý thuyết và thực hành linh hoạt, phù hợp cho cả người đi làm bận rộn hay sinh viên.

Đội ngũ giáo viên tận tâm, kèm sát: Mỗi học viên đều được giáo viên giàu kinh nghiệm hướng dẫn từng thao tác, đảm bảo sau khi hoàn thành khóa học có thể tự tin cầm lái an toàn trên mọi nẻo đường.

Tầm nhìn chiến lược: Đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp

Chia sẻ về định hướng phát triển, đại diện Thái Anh Tuấn Group khẳng định, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe, trong thời gian tới tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng thêm các chương trình đào tạo nghề đa dạng.

Học viên được thực hành trực tiếp trên hệ thống xe đạt chuẩn thi sát hạch

Mục tiêu góp phần nâng cao tay nghề cho người lao động địa phương và giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh…

Thông tin đăng ký: Số 75, đường ĐT.749A, khu phố Cầu Quan, phường Long Nguyên, TP.HCM (trước đây thuộc TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 02743.78.39.39 / 0988.800.446