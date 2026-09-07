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Từ bãi đất hoang sơ đến siêu đô thị giải trí biển:

Blanca City “vẽ lại” diện mạo biển Vũng Tàu

Thứ Hai, 17:19, 07/09/2026
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VOV.VN - Duy trì nhịp thi công hối hả suốt đêm ngày, siêu đô thị biển Blanca City đang bứt tốc hoàn thiện các phân khu nhà ở, đặc biệt là khu thấp tầng đã thành hình chỉ sau hơn một năm triển khai.

blanca city ve lai dien mao bien vung tau hinh anh 1
(Ảnh: Ánh Dương)

Sau hơn một năm thi công, tính đến tháng 8/2026, các phân khu thấp tầng đã hiện rõ diện mạo. Mũi thi công tại các dãy Casa Townhouse đang ghi nhận tốc độ nổi bật khi hơn 96% số căn đã triển khai đến phần mái và hơn một nửa số căn đã hoàn thiện mặt ngoài.

blanca city ve lai dien mao bien vung tau hinh anh 2
(Ảnh: Ánh Dương)

Các dòng sản phẩm biệt thự song lập và đơn lập đang bám sát lộ trình cam kết, dự kiến phủ kín hơn 85% phần mái và hoàn thiện 100% kết cấu tường ngay trong tháng 9. Song song đó, dải biệt thự ven biển Beachfront Boutique Villa đã hoàn thành gần một nửa khối lượng phần móng, tạo đà chuyển tiếp sang thi công kết cấu, từng bước định hình diện mạo toàn khu. 

Chỉ sau hơn một năm thi công, những nếp nhà phủ sắc trắng tinh khôi, điểm mái ngói nâu đỏ đã dần thành hình, rạng rỡ dưới nắng biển.

blanca city ve lai dien mao bien vung tau hinh anh 3
(Ảnh: Ánh Dương)

Hơn 200 mẫu thiết kế được triển khai với những vòm cửa mềm mại, ban công duyên dáng và các chi tiết kiến trúc tinh tế, tạo nên một không gian vừa phảng phất sắc màu Địa Trung Hải, vừa mang nét ấm áp, gần gũi của miền đất phương Nam. 

Đằng sau sắc trắng đặc trưng của những dãy nhà là một quy trình hoàn thiện được đầu tư kỹ lưỡng với hệ sơn theming 5 lớp phủ. Không chỉ tạo nên diện mạo đồng nhất, tinh tế, hệ sơn nhiều lớp còn góp phần bảo vệ bề mặt công trình trước tác động của nắng, gió và hơi muối, giúp vẻ ngoài của những căn nhà duy trì độ bền đẹp theo thời gian. 

blanca city ve lai dien mao bien vung tau hinh anh 4
Ảnh: Ánh Dương

Từng chi tiết thiết kế dòng nhà phố, biệt thự Casa tại Blanca City đều tiệp màu tối ưu với sắc xanh biển trời Vũng Tàu. Tư duy tổ chức không gian linh hoạt của chủ đầu tư giúp tối ưu công năng, khi mỗi căn được phát triển với 3-4 tầng nổi, 1 tầng hầm cùng vỉa hè rộng thoáng giúp việc khai thác linh hoạt, từ boutique villa, homestay, café, mini gallery đến cửa hàng thời trang, spa…, đáp ứng đa dạng nhu cầu kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu đô thị. 

Song hành cùng các phân khu thấp tầng, các hạng mục hạ tầng và tổ hợp cao tầng cũng đang cấp tập được thi công. 

blanca city ve lai dien mao bien vung tau hinh anh 5
Ảnh: Ánh Dương

Hạ tầng giao thông ghi nhận tiến độ tích cực khi tuyến đường Hàng Điều mở rộng đã đạt 95% khối lượng công việc, hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải sắp hoàn thiện. Các hạng mục kỹ thuật như hào kỹ thuật, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng và lát vỉa hè cũng đang được triển khai đồng bộ, để khi người dân nhận nhà, là có sẵn hạ tầng phục vụ kinh doanh, lưu trú.  

Theo đại diện chủ đầu tư, trong tháng 9/2026, các tòa cao tầng tiếp tục được tập trung triển khai thi công, hướng tới hoàn thiện phần móng và các tầng sàn theo kế hoạch. Trong đó, Beachtro Tower và Beacon Tower dự kiến hoàn thành 100% đài móng và sàn B3. Tại các tòa Blanca, công tác đào đất, thi công đài móng và sàn cũng đang bám sát tiến độ đề ra.

Không chỉ tập trung vào các hạng mục nhà ở, chủ đầu tư còn dành nhiều nguồn lực kiến tạo hệ sinh thái tiện ích. Trái tim của quần thể là công viên nước Sun World Vung Tau quy mô 15ha, thu hút hàng nghìn lượt khách đổ về mỗi ngày. Những màn pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời biển mỗi dịp cuối tuần khẳng định sức sống hiện hữu của siêu đô thị.

Hướng tới sự cân bằng giữa không gian sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, chủ đầu tư đang dốc lực triển khai hệ thống cảnh quan cùng các mảng xanh công cộng. Các công viên chủ đề hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị thi công; khi hoàn thiện, chuỗi 8 công viên nội khu sẽ đóng vai trò như những "trạm cảm xúc", mang đến môi trường sống tràn ngập sinh khí cho cộng đồng cư dân. 

 Chuỗi giá trị của đại đô thị Blanca City sẽ tiếp tục được nối dài với những mảnh ghép tiện ích quốc tế bao gồm trung tâm thương mại mặt biển và chuỗi khách sạn 5 sao. Các cụm tiện ích quy mô này không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, lưu trú của du khách mà còn mang lại sự tiện lợi tối đa cho cuộc sống an cư. 

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(Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Đón đầu xu hướng cá nhân hóa không gian sống, thị trường đang dồn sự chú ý vào Beachtro Tower - tổ hợp căn hộ lâu dài cuối cùng sắp ra mắt tại quần thể Blanca City, tọa lạc tại vị trí đắc địa kế cận hai công viên nội khu là Whale Park rộng 2,3 ha và Kid Sport Park.  

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(Ảnh: Ánh Dương)

Đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chia sẻ: “Bộ sưu tập căn hộ này sẽ mang đến một làn gió mới, trao quyền cho mỗi gia chủ tự do tổ chức công năng theo gói không gian sáng tạo”. Kết hợp với pháp lý sở hữu lâu dài, mỗi căn hộ tại đây không chỉ là nơi an cư mà còn là tài sản tích lũy bền vững. 

Cuối năm 2026, khi sân bay quốc tế Long Thành chính thức đi vào hoạt động, một lượng khổng lồ du khách trong nước và quốc tế sẽ đổ về Vũng Tàu. Với tốc độ thi công khẩn trương, quần thể Blanca City đã sẵn sàng đón đầu làn sóng này, từng bước củng cố vị thế của một điểm đến hội tụ trọn vẹn các giá trị sống, nghỉ dưỡng và giao thương bền vững. 

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Sun Group hợp tác Innochain Group phát triển trường liên cấp tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày 16/7, tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group và Innochain Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, phát triển và vận hành các dự án giáo dục tại Khu đô thị Sun Riverpolis (hay còn gọi là Khu đô thị Hòa Quý).

CTV Thanh Huyền/VOV.VN
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