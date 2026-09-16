English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bò sữa TH: Tối ưu dinh dưỡng cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính

Thứ Tư, 15:00, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một khẩu phần ăn được tính toán chính xác có thể tạo ra khác biệt gì trong chăn nuôi bò sữa? Tại trang trại TH, dinh dưỡng chính xác đang được ứng dụng để cải thiện khả năng tiêu hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn và góp phần giảm cường độ phát thải khí mê-tan trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Khẩu phần ăn được quản trị bằng công nghệ cao

Tại các cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao của TH, câu chuyện giảm phát thải có thể bắt đầu từ một việc rất cụ thể: bò ăn gì và khẩu phần được phối trộn như thế nào.

TH áp dụng phương pháp phối trộn khẩu phần hoàn chỉnh TMR, sử dụng phần mềm NDS của Ý để xây dựng khẩu phần phù hợp cho từng nhóm bò, và công nghệ 1-ONE của Israel để kiểm soát và điều hành quá trình phối trộn, phân phối thức ăn, bảo đảm độ chính xác trong cấp thức ăn.

bo sua th toi uu dinh duong cung gop phan giam phat thai khi nha kinh hinh anh 1
TH ứng dụng phương pháp phối trộn, phân phối khẩu phần hoàn chỉnh TMR, sử dụng phần mềm NDS của Ý, và công nghệ 1-ONE của Israel.

Mỗi ngày, Trung tâm Thức ăn và Dinh dưỡng TH - thuộc Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao - tại Nghệ An sản xuất khoảng 2.000 tấn thức ăn, phục vụ với quy trình “5 sao” chính xác đến từng phút cho các “cô” bò sữa trong trang trại. Mỗi nguyên liệu thức ăn đều được phân tích chất lượng, từ đó chuyên gia của trang trại sẽ cân bằng công thức thức ăn phù hợp với nhu cầu của từng nhóm bò, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ (chính xác, tối ưu, không thiếu và cũng không thừa), giúp bò khỏe mạnh, sữa đạt tiêu chuẩn, năng suất sữa/1 cá thể bò cao, hiệu quả sử dụng một đơn vị thức ăn tăng lên.

bo sua th toi uu dinh duong cung gop phan giam phat thai khi nha kinh hinh anh 2
Trung tâm Thức ăn và Dinh dưỡng TH tại Nghệ An sản xuất khoảng 2.000 tấn thức ăn mỗi ngày cho bò sữa trong trang trại.

Như vậy, khẩu phần được tối ưu giúp cải thiện khả năng tiêu hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn và góp phần giảm cường độ phát thải khí mê-tan trên mỗi đơn vị sản phẩm. Theo TS Trần Trung Mỹ, Giám đốc Chất lượng Trang trại TH, dinh dưỡng chính xác là một phần trong hệ thống quản trị đàn bò theo hướng chủ động mà TH đang áp dụng.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi nhìn vào bài toán phát thải của ngành chăn nuôi. Theo các nghiên cứu gần đây, hoạt động chăn nuôi hiện chiếm khoảng 11–12% lượng phát thải khí nhà kính do con người tạo ra trên toàn cầu. Trong bối cảnh nhu cầu thực phẩm ngày càng gia tăng, nâng cao hiệu quả chăn nuôi thông qua cải thiện sức khỏe đàn vật nuôi được xem là một trong những giải pháp quan trọng để giảm cường độ phát thải, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên như thức ăn, nước và năng lượng.

Cải thiện sức khỏe vật nuôi – một giải pháp quan trọng cho khí hậu

Dinh dưỡng chính xác chỉ là một trong các mắt xích. Tại TH, quản trị sức khỏe đàn bò được thực hiện theo hướng chủ động, kết hợp công nghệ số, thú y dự phòng, dinh dưỡng chính xác và phúc lợi động vật. Đây là nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng sữa, đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới giảm cường độ phát thải trong chăn nuôi.

100% đàn bò được đeo chip cảm biến AfiTag/AfiCollar để thu thập dữ liệu liên tục và truyền về hệ thống quản trị đàn Afifarm. Hệ thống phân tích các chỉ số sức khỏe, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và tự động cảnh báo để đội ngũ thú y kịp thời kiểm tra. Với những trường hợp có dấu hiệu bệnh, bò sẽ được nhận diện, tách khỏi quy trình vắt sữa và chuyển đến khu điều trị, qua đó bảo đảm sức khỏe đàn bò và chất lượng sữa.

bo sua th toi uu dinh duong cung gop phan giam phat thai khi nha kinh hinh anh 3
100% đàn bò được đeo chip cảm biến AfiTag/AfiCollar để thu thập dữ liệu liên tục và truyền về hệ thống quản trị đàn Afifarm.

Việc phát hiện sớm và kiểm soát bệnh không đơn thuần là vấn đề thú y. Khi mắc bệnh, vật nuôi thường giảm khả năng chuyển hóa thức ăn, sử dụng nhiều năng lượng để chống đỡ bệnh tật, tăng trưởng chậm hoặc giảm năng suất sữa, thịt và trứng. Điều này làm gia tăng lượng thức ăn, nước, năng lượng và các nguồn lực khác cần thiết để tạo ra mỗi đơn vị sản phẩm.

Có thể hình dung theo một chuỗi tác động: Dịch bệnh → Năng suất giảm → Cần nhiều tài nguyên hơn để tạo ra cùng một đơn vị sản phẩm → Cường độ phát thải khí nhà kính/đơn vị sản phẩm tăng.

Theo Hiệp hội Sức khỏe Động vật Toàn cầu (HealthforAnimals), nếu tỷ lệ mắc bệnh trên vật nuôi toàn cầu giảm thêm 10% lượng phát thải khí nhà kính của ngành chăn nuôi có thể giảm hơn 800 triệu tấn CO₂e. Con số này tương đương lượng phát thải hằng năm của khoảng 117 triệu người châu Âu.

FAO cũng cho rằng việc tăng cường các biện pháp thú y dự phòng như tiêm phòng và an toàn sinh học, kết hợp với quản lý đàn, dinh dưỡng và giống, có thể giúp giảm đáng kể cường độ phát thải; trong một số hệ thống chăn nuôi, mức giảm có thể đạt tới khoảng 30%.

Công nghệ tại trang trại TH còn được sử dụng để hỗ trợ quản trị đàn từ góc độ giống. Dữ liệu từ Afifarm hỗ trợ đội ngũ chuyên môn đánh giá các chỉ số về sức khỏe, năng suất và khả năng sinh sản, làm cơ sở lựa chọn cá thể phù hợp cho chương trình nhân giống, bao gồm các kỹ thuật sinh sản tiên tiến như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), hướng tới xây dựng đàn bò khỏe mạnh, năng suất cao và khả năng thích nghi tốt.

bo sua th toi uu dinh duong cung gop phan giam phat thai khi nha kinh hinh anh 4
Siêu âm cho bò sữa tại trang trại TH, một khâu trong chuỗi quy trình IVF hiện đại.

Nhìn rộng hơn, các công nghệ về dinh dưỡng, cảm biến, quản trị dữ liệu, thú y và giống cùng hướng tới một mục tiêu chung: duy trì đàn bò khỏe mạnh và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

“Đối với TH, đầu tư cho sức khỏe đàn bò không chỉ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sữa mà còn là nền tảng để xây dựng mô hình chăn nuôi hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Thông qua việc tăng cường thú y dự phòng, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn sinh học, tối ưu dinh dưỡng và nâng cao phúc lợi động vật, TH hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên, góp phần giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi”, TS Trần Trung Mỹ cho biết.

bo sua th toi uu dinh duong cung gop phan giam phat thai khi nha kinh hinh anh 5
Sữa hạt TH true NUT thuộc 1 trong 3 dòng sản phẩm gần đây đạt trung hòa carbon cho kỳ báo cáo năm 2024.

Những nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động sản xuất đã góp phần quan trọng vào hành trình trung hòa carbon của TH. Đến nay, TH đã có 2 công ty và 11 sản phẩm thuộc 3 dòng sản phẩm được chứng nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068-1:2023.

Những nỗ lực này của TH cũng nhằm đồng hành cùng mục tiêu thực hiện các Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero).

CTV Hồng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tập đoàn TH bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt
Tập đoàn TH bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt

VOV.VN - Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” vừa được phát động tại Hà Nội. Sự kiện có sự đồng hành của Tập đoàn TH – đơn vị có hơn 15 năm bền bỉ phụng sự đồng hành cùng Đảng và Nhà nước chăm lo sức khỏe nhân dân, vì tầm vóc Việt.

Tập đoàn TH bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt

Tập đoàn TH bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt

VOV.VN - Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” vừa được phát động tại Hà Nội. Sự kiện có sự đồng hành của Tập đoàn TH – đơn vị có hơn 15 năm bền bỉ phụng sự đồng hành cùng Đảng và Nhà nước chăm lo sức khỏe nhân dân, vì tầm vóc Việt.

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH
Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

VOV.VN - “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

VOV.VN - “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng