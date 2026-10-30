Bước tiến tái định hình phương thức tiếp cận công chúng

Ngành quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam đang ghi nhận bước chuyển dịch mạnh mẽ từ các bảng biển pano cố định sang hệ thống màn hình hiển thị kỹ thuật số. Nhờ khả năng trình chiếu hình ảnh, đồ họa và video chuyển động bắt mắt, hình thức này vừa nhanh chóng gây chú ý, vừa giữ chân người xem theo dõi trọn vẹn thông điệp truyền thông. Xu hướng tiếp thị ứng dụng công nghệ số này hiện được biết đến phổ biến với tên gọi DOOH.

DOOH là gì?

DOOH (Digital Out of Home) là hình thức quảng cáo ngoài trời sử dụng phương tiện hiển thị kỹ thuật số để tiếp cận người tiêu dùng tại các không gian công cộng và thương mại. Mô hình này bao gồm hệ thống biển LED trên đường phố và các màn hình chuyên dụng tại sân bay, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và chung cư.

Tùy thuộc vào vị trí lắp đặt, quảng cáo sẽ tiếp cận công chúng ở những bối cảnh hoàn toàn khác biệt. Màn hình LED ngoài trời sở hữu ưu thế về kích thước lớn, dễ gây chú ý tức thì và giúp thương hiệu mở rộng độ phủ tới số đông. Trong khi đó, hệ thống màn hình bên trong các tòa nhà lại khai thác hiệu quả khoảng thời gian chờ, giúp người xem tiếp nhận thông điệp một cách trọn vẹn hơn. Sự khác biệt về môi trường tiếp xúc này đòi hỏi doanh nghiệp phải tính toán chiến lược phân bổ kênh nhằm tối ưu hóa mục tiêu truyền thông cho từng giai đoạn.

DOOH hoạt động như thế nào?

Về mặt kỹ thuật, mạng lưới DOOH được điều phối tập trung thông qua phần mềm quản lý từ xa. Khác với việc phải đến trực tiếp từng vị trí để thi công lắp đặt như các biển quảng cáo in ấn cố định, đơn vị sở hữu mạng lưới DOOH hiện có thể phân phối dữ liệu trực tuyến đến từng điểm hiển thị. Hệ thống quản lý tập trung cho phép đơn vị vận hành quảng cáo lập trình chi tiết mọi thông số phát sóng của video, bao gồm khung giờ xuất hiện, độ dài clip và tần suất lặp lại.

Tại từng điểm hiển thị, màn hình được tích hợp đầu phát cùng bộ nhớ lưu trữ nội bộ. Khi một chiến dịch mới được khởi tạo, dữ liệu video và lịch trình chiếu sẽ tự động tải về và lưu trực tiếp tại thiết bị. Nhờ cơ chế lưu trữ tại chỗ này, ngay cả khi kết nối mạng gặp sự cố tạm thời, màn hình vẫn duy trì phát sóng luân phiên các nội dung đã lưu mà không tạo ra gián đoạn truyền thông.

Đo lường hiệu quả DOOH bằng những chỉ số nào?

Dựa trên hướng dẫn đo lường của Hiệp hội Quảng cáo Ngoài trời Thế giới (WOO), việc đánh giá một chiến dịch DOOH có thể dựa trên dữ liệu phát sóng và dữ liệu khán giả.

Ở khía cạnh vận hành, hệ thống kiểm soát tự động lưu trữ nhật ký phát sóng để ghi nhận chính xác khung giờ, vị trí màn hình và tần suất hiển thị của từng clip. Số liệu này là cơ sở để nhà cung cấp đối soát tỷ lệ hoàn thành kế hoạch theo cam kết, đồng thời căn cứ vào đó để thực hiện các phương án phát bù ngay lập tức nếu xuất hiện sự cố mất điện hay gián đoạn đường truyền tại điểm treo.

Màn hình quảng cáo của Focus Media bên trong cabin thang máy

Đối với việc thống kê lượng khán giả, các đơn vị nghiên cứu thực hiện đo lường độc lập qua ba tiêu chí cụ thể:

Lưu lượng người qua lại (foot traffic) là số lượt di chuyển qua một khu vực trong khoảng thời gian xác định. Đơn vị đo có thể sử dụng thiết bị đếm người hoặc khảo sát để tổng hợp lưu lượng theo giờ, ngày. Dữ liệu này giúp nhận diện những khung giờ có đông người tại điểm khảo sát.

Cơ hội nhìn thấy quảng cáo (OTS) được tính bằng cách đối soát số lượng người có mặt tại khu vực màn hình đúng vào thời điểm clip quảng cáo đang phát, qua đó ước tính lượng khán giả thực tế có thể tiếp nhận thông điệp.

Thời gian lưu lại (dwell time) là khoảng thời gian một người hiện diện trong vùng tiếp xúc của màn hình. Khi triển khai nghiên cứu, đơn vị đo có thể sử dụng hệ thống phân tích hình ảnh và theo dõi chuyển động tại các điểm khảo sát. Hệ thống sẽ giúp ghi nhận thời điểm người đó đi vào và rời khỏi vùng để tính thời gian lưu lại.

Bước tiến tương tác trên hạ tầng màn hình thang máy

Khác với các màn hình DOOH ngoài trời vốn tập trung vào mục tiêu phủ rộng diện tích, quảng cáo màn hình thang máy tại các tòa nhà sở hữu thế mạnh ở khoảng cách tiếp cận gần và không gian quan sát tập trung. Nhằm khai thác tối đa lợi thế này, các nhà phát triển công nghệ đã đưa tính năng tương tác trực tiếp vào hệ thống hiển thị.

Bên cạnh mã QR tĩnh truyền thống, công nghệ giao tiếp tầm ngắn một chạm (NFC) hiện được tích hợp thẳng vào thiết bị. Khi đưa điện thoại lại gần vị trí nhận diện trên màn hình, người xem có thể truy cập ngay vào các tài sản số của thương hiệu như website, mạng xã hội hay trang đích (landing page). Giải pháp này giúp rút ngắn khoảng cách giữa việc nhận diện thông điệp và hành động tương tác, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thống kê lượng khán giả thực sự quan tâm đến sản phẩm.

Tại Việt Nam, Focus Media là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ một chạm NFC trên toàn bộ hệ thống màn hình quảng cáo thang máy. Nhờ khả năng tích hợp linh hoạt với Zalo Mini App, giải pháp của Focus Media cho phép người dùng dễ dàng nhận mã ưu đãi hoặc quà tặng dùng thử ngay trên điện thoại. Giải pháp này hiện đã có mặt trên 90% mạng lưới thiết bị tại các tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp, vừa giúp nâng cao trải nghiệm thị giác cho công chúng, vừa hỗ trợ các nhãn hàng chủ động phân phối sản phẩm để khách hàng trải nghiệm thực tế trước khi ra quyết định mua sắm.

Công nghệ NFC được tích hợp tại các màn hình quảng cáo thang máy của Focus Media

Là công ty con thuộc tập đoàn Focus Media, Focus Media Việt Nam chính thức hoạt động từ năm 2023 và nhanh chóng khẳng định vị thế doanh nghiệp cung cấp giải pháp quảng cáo thang máy hàng đầu. Đơn vị hiện vận hành hệ thống hơn 18.500 màn hình tại hơn 1.650 tòa nhà thuộc các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng. Toàn bộ mạng lưới được tích hợp kết nối 5G hiện đại, cho phép truyền tải và quản lý nội dung trực tuyến từ xa một cách nhanh chóng, đồng bộ. Quy mô hạ tầng vượt trội này giúp thương hiệu tiếp cận hiệu quả hàng triệu lượt khán giả mỗi ngày trong không gian sinh hoạt và làm việc cố định.

Có thể thấy, sự phát triển của công nghệ và hạ tầng hiển thị đã đưa DOOH thoát khỏi vai trò của những tấm bảng truyền tải thông điệp thụ động. Việc kết hợp giữa khả năng vận hành linh hoạt, cơ chế đo lường minh bạch và các tính năng tương tác hiện đại không chỉ nâng cao hiệu quả cho từng chiến dịch quảng cáo, mà còn khẳng định vị thế của kênh truyền thông thang máy như một điểm cầu nối quan trọng giữa thương hiệu và người tiêu dùng trong kỷ nguyên số.