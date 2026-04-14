Lộ trình kiểm soát khí thải và tương lai xe máy:

Cần những bước đi thấu sát tâm tư người dân

Thứ Ba, 17:01, 14/04/2026
VOV.VN - Trước những luồng ý kiến trái chiều về việc kiểm soát phương tiện cá nhân, thông điệp mới nhất về lộ trình chưa cấm hoàn toàn xe xăng đã phần nào giải tỏa tâm lý lo ngại cho hàng triệu người dân.

Chưa cấm xe xăng hoàn toàn: Lắng nghe tiếng nói từ người dân

Trong họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, từ 1/7, thành phố không cấm ô tô, xe máy xăng trong toàn bộ Vành đai 1 mà thí điểm theo khu vực, kiểm soát khí thải theo lộ trình, phạm vi phù hợp.

Đây là một thông tin mang tính chiến lược, giúp ổn định dư luận trước những đồn đoán về việc loại bỏ xe máy ra khỏi đời sống đô thị một cách đột ngột. Việc chưa cấm xe xăng hoàn toàn được xem là một quyết sách thấu sát thực tế, bởi xe máy hiện vẫn là phương tiện di chuyển và sinh kế không thể thay thế. Đối với hàng triệu gia đình, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là "cần câu cơm", là công cụ để mưu sinh mỗi ngày trên những vỉa hè, góc phố.

can nhung buoc di thau sat tam tu nguoi dan hinh anh 1
Xe máy vẫn là phương tiện mưu sinh và di chuyển thiết yếu của người dân trong điều kiện hạ tầng ngõ nhỏ, phố nhỏ tại các đô thị Việt Nam

Anh Lê Tuấn Bách, một tài xế xe ôm công nghệ tại Hà Nội, chia sẻ rằng nếu lệnh cấm được thực thi ngay lập tức, gia đình anh sẽ rơi vào cảnh bế tắc vì không đủ tài chính để chuyển đổi sang phương tiện mới.

Những câu chuyện như của anh Bách phản ánh một thực trạng rằng, xe máy vẫn là phương tiện chủ lực tại Việt Nam do sự tương thích với hạ tầng giao thông. Với đặc thù ngõ nhỏ và phố nhỏ chiếm đa số, các phương tiện công cộng khối lượng lớn như xe buýt hay tàu điện khó lòng tiếp cận tận cửa nhà. Chi phí vận hành thấp, bảo trì đơn giản và tính linh hoạt cao trong việc vận chuyển hàng hóa, dịch vụ giao hàng cũng khiến xe máy trở thành một phần của "hệ sinh thái" kinh tế đô thị mà chưa có phương tiện nào thay thế hoàn toàn trong ngắn hạn.

Theo một số chuyên gia, dù đại bộ phận người dân đều ủng hộ mục tiêu giảm ô nhiễm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhưng họ mong muốn một lộ trình dài hơi hơn. Khi các phương tiện thay thế trở nên khả thi về mặt kinh tế và thuận tiện về mặt thời gian, người dân sẽ tự nhiên chuyển dịch thói quen mà không cần đến những mệnh lệnh hành chính cưỡng ép.

Kiểm định khí thải xe máy: Bước đi tất yếu cho môi trường đô thị

Theo dữ liệu cập nhật từ Tổng cục Thống kê và Bộ Giao thông vận tải, tính đến nay Việt Nam có khoảng hơn 70 triệu xe máy đã được đăng ký, nghĩa là trung bình gần như mỗi người dân trưởng thành đều sở hữu một chiếc xe máy. Riêng tại Hà Nội và TP.HCM, lượng xe máy lưu hành thường xuyên lần lượt vượt ngưỡng 6 triệu và 9 triệu xe.Theo lộ trình đang được thảo luận, việc kiểm định khí thải sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên các thành phố lớn có mật độ phương tiện dày đặc nhất. Các phương tiện đạt chuẩn vẫn sẽ tiếp tục lưu hành bình thường, đảm bảo quyền lợi di chuyển của người dân. Đối với những phương tiện không đạt chuẩn, chủ xe sẽ được yêu cầu bảo trì định kỳ để tối ưu hóa hiệu suất động cơ hoặc nhận hỗ trợ thu hồi nếu phương tiện đã quá cũ. Việc quản lý phương tiện cá nhân và kiểm soát khí thải là một bài toán khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà quản lý, các chuyên gia môi trường và chính người dân. Một chính sách thành công phải là chính sách nhận được sự đồng thuận từ thực tế đời sống, nơi các giá trị về môi trường và an sinh xã hội được cân bằng một cách hài hòa.

Việc duy trì lộ trình chưa cấm xe xăng hoàn toàn, kết hợp với các bước kiểm định khí thải khoa học, chính là bước đệm cần thiết để Việt Nam tiến tới một tương lai giao thông xanh bền vững. Trong hành trình đó, sự thấu hiểu và sẻ chia từ phía chính quyền sẽ là chìa khóa để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi nhiều thách thức này.

CTV Hiền Thu/VOV.VN
Từ 30/6, 70 triệu xe máy bắt buộc phải kiểm định khí thải
VOV.VN - Từ ngày 30/6 tới đây, tất cả xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên toàn quốc sẽ phải kiểm định khí thải theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới.

Bắt đầu kiểm định khí thải xe máy ngay trong năm nay, người dân cần chuẩn bị gì?
VOV.VN - Thông tư 92/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có hiệu lực ngày 30/6/2026, áp dụng quy chuẩn khí thải cho mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Vấn đề đặt ra là với hơn 70 triệu xe, công tác chuẩn bị cần được triển khai như thế nào để đảm bảo tiến độ và giảm xáo trộn không đáng có?

Bài toán môi trường và kiểm định khí thải xe máy
VOV.VN - Lần đầu tiên, xe mô tô, xe gắn máy đang tham gia giao thông sẽ phải thực hiện kiểm định khí thải theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thay vì chỉ áp dụng đối với các phương tiện mới xuất xưởng như trước đây.

