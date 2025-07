Chạm đúng nhu cầu, không gian sống “biết thở” tại Vinhomes Green City hút khách

Sức nóng thị trường từ “trái tim sinh thái” Tây Bắc TP.HCM

Vinhomes Green City là “bom tấn” của thị trường bất động sản phía Nam khi chỉ sau 24 giờ ráp căn, hơn 2.000 căn đã có chủ - chiếm gần một nửa trong tổng nguồn cung hơn 4.500 sản phẩm của dự án.

Tâm điểm chú ý đang đổ dồn về The Forest và The Sunrise - hai khu sở hữu đến 80% số lượng tiện ích toàn dự án. Hội tụ tinh thần sống “wellness” thời thượng, The Forest được quy hoạch theo mô hình công viên chủ đề rừng sinh thái, với Wellness Park rộng 3,65ha. Các cụm công viên chủ đề và tiện ích khác như hồ bơi, gym, hai tuyến phố Nhật Bản Và Trung Hoa sầm uất, trường liên cấp Vinschool lần đầu tiên hiện diện tại Tây Bắc TP.HCM… giúp cư dân tách biệt khỏi sự ồn ã đô thị mà vẫn bắt nhịp với hơi thở của cuộc sống hiện đại.

Sức nóng của Vinhomes Green City trong ngày mở bán

Sở hữu khoảng 55% sản phẩm thấp tầng toàn dự án, The Forest cung cấp đa dạng nhà liền kề kinh doanh và biệt thự với mặt tiền rộng rãi, linh hoạt trong chức năng: vừa ở vừa khai thác thương mại tối ưu.

Không gian sống tinh tế tại hai khu The Forest và The Sunrise

Nếu The Forest là điểm dừng của sự an yên, thì The Sunrise lại đại diện cho tinh thần rực rỡ của bình minh, nơi hội tụ năng lượng, văn hóa và thể thao trong một không gian sống đầy màu sắc.

Sở hữu hệ thống công viên phong phú nhất toàn khu, như Retreat Park 2,57ha và công viên thể thao liên hoàn Pop Art Park 4,3ha, The Sunrise mang đến không gian sống cân bằng giữa náo nhiệt và tĩnh tại. Bên cạnh đó, hơn 1/5 diện tích khu Sunrise được ưu tiên cho cụm trường liên cấp, khẳng định giá trị sống gắn liền với giáo dục bền vững.

Việc 2.000 căn tìm được chủ nhân ngay trong ngày mở bán đầu tiên là minh chứng cho thấy The Forest và The Sunsire đánh trúng nhu cầu đang lên cao của nhóm cư dân trẻ có thu nhập khá - những người không chỉ tìm nơi ở, mà còn tìm nơi để phục hồi năng lượng mỗi ngày.

Căn xẻ khe - lựa chọn đang lên ngôi của cư dân mua ở thực

Giữa muôn vàn lựa chọn, dòng sản phẩm “căn xẻ khe” - vốn chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu dự án là “ẩn số hút khách” tại The Forest và The Sunrise. Theo thống kê, tỷ lệ giữ chỗ căn xẻ khe trong đợt mở bán vừa qua tăng gấp đôi so với kỳ vọng ban đầu. Đây là tín hiệu rõ nét cho thấy nhu cầu thực của khách hàng đang ngày càng ưu tiên không gian sống dễ chịu, riêng tư và hợp lý về giá.

Dòng căn xẻ khe mang đến không gian sống thoáng đãng

Khác biệt của dòng sản phẩm này nằm ở thiết kế có thêm khoảng thông gió bên hông, giúp căn nhà “thở” tốt hơn. Điều này giúp ánh sáng tự nhiên len lỏi vào từng ngóc ngách, gió trời lưu thông qua mỗi ô cửa, nơi cư dân có thể ngồi chill trong khoảng sân nhỏ, hít thở không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên mỗi ngày.

Đây cũng là khoảng không gian mà cư dân có thể thỏa sức sáng tạo, thiết kế nên những khu vườn riêng theo từng cá tính, gu thẩm mỹ. Không quá rộng về diện tích nhưng “khoảng thở” đủ để tạo nên một một góc vườn xinh xẻo, rợp cây xanh, nơi hiện hữu một chiếc ghế gỗ an yên, nơi ánh nắng xuyên qua những tán lá xum xuê, tạo thành một khung cảnh bình yên, tĩnh tại. Khoảng không nhỏ của mỗi căn xẻ khe cũng là nơi “chill” lý tưởng mỗi chiều của cư dân sau một ngày làm việc mệt nhoài.

Mỗi căn xẻ khe tại The Forest và The Sunrise không chỉ có không gian riêng, mà còn được hòa quyện vào tổng thể cảnh quan sinh thái. Đó là khi mỗi căn nhà không còn đơn thuần là nơi ở, mà là nơi tâm trí gia chủ được nghỉ ngơi, cảm xúc được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Ở góc độ tài chính, dòng sản phẩm này sở hữu mức giá tốt hơn căn góc, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố phong thủy (thoáng khí, nhiều ánh sáng) - hai yếu tố được người mua ở thực đặc biệt quan tâm. Căn xẻ khe cũng có thể được khai thác làm F&B nhỏ, office-home, nhất là tại các tuyến trục của khu The Forest và The Sunrise - nơi được định hướng hình thành tuyến phố giao thương sầm uất.

Trong bối cảnh giá đất Tây Bắc TP.HCM đang được “kéo” lên theo tiến độ các tuyến giao thông lớn như cao tốc Mộc Bài - TP.HCM, Vành đai 3, Metro số 2… thị trường khu vực đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng tiền của nhiều nhà đầu tư dài hạn.

Vinhomes Green City đang tạo nên “cơn sốt” tại Tây Bắc TP.HCM

“Khi thị trường còn đang ở giai đoạn đầu, tôi luôn chọn sản phẩm dễ bán lại, giữ giá tốt và ít cạnh tranh. Căn xẻ khe ở The Forest hoặc The Sunrise thỏa mãn cả 3 tiêu chí trên. Đây là chiến lược đi trước một nhịp, không đợi lúc ‘nóng tay’ mới vào”, ông Nguyễn Đức Trọng, nhà đầu tư cá nhân có hơn 10 năm kinh nghiệm tại TP.HCM, cho biết.

Nhìn lại bài học từ các đại đô thị trước của Vinhomes, như Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) hay Vinhomes Grand Park (TP.HCM), những dòng căn “ngách” như xẻ khe thường âm thầm tăng giá mạnh sau 12 - 18 tháng kể từ khi mở bán, khi thị trường đã dần nhận diện được giá trị thật. Với tốc độ tiêu thụ nhanh hiện nay, giai đoạn giữ chỗ sắp tới sẽ là thời điểm cuối cùng để sở hữu các căn xẻ khe đẹp nhất, giá ưu đãi nhất tại Vinhomes Green City.