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Chính thức khai trương trung tâm thương mại Vincom Plaza Đan Phượng

Thứ Sáu, 15:40, 28/08/2026
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VOV.VN - Ngày 28/8, Vincom Plaza Đan Phượng - Trung tâm thương mại thứ 91 của Vincom - chính thức khai trương, hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2026).

Với quy mô gần 27.000 m², hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng cùng hàng loạt mô hình lần đầu xuất hiện tại Đan Phượng và phía Tây Hà Nội, Vincom Plaza Đan Phượng mở ra một điểm hẹn mới cho cộng đồng, nơi nhịp sống hiện đại giao thoa cùng bản sắc địa phương.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Wonder City phía Tây Hà Nội, Vincom Plaza Đan Phượng gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, sở hữu vị trí thuận tiện kết nối với Đại lộ Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Vành đai 3.5 và Vành đai 4. Trung tâm đồng thời thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ của đại đô thị quy mô 133,4 ha, tạo nên điểm đến mua sắm – vui chơi – giải trí mới dành cho cư dân và khách hàng.

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Vincom Plaza Đan Phượng chính thức khai trương ngày 28/8

Điểm nổi bật của dự án được thể hiện ngay từ kiến trúc với cảm hứng từ diều sáo Bá Dương Nội - nét văn hóa đặc trưng của Đan Phượng. Hình tượng cánh diều được phát triển xuyên suốt từ ngoại thất đến không gian bên trong, nổi bật với hình ảnh “Vũ điệu cánh diều” tại khu thông tầng, tạo nên điểm nhấn thị giác và không gian check-in đặc trưng. Cảm hứng bản địa tiếp tục được đưa vào không gian rạp chiếu phim Galaxy Cinema qua màu sắc, họa tiết cánh diều, góp phần kể câu chuyện văn hóa địa phương bằng ngôn ngữ hiện đại.

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Dấu ấn diều sáo Bá Dương Nội hiện diện xuyên suốt không gian Vincom Plaza Đan Phượng

Bên cạnh dấu ấn kiến trúc, Vincom Plaza Đan Phượng kiến tạo hệ sinh thái vui chơi – giải trí quy mô với nhiều mô hình lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của các gia đình và giới trẻ phía Tây Thủ đô.

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Dòng khách đông đúc đến trải nghiệm Vincom Plaza Đan Phượng dịp khai trương

Galaxy Cinema mang đến cụm rạp chuẩn quốc tế đầu tiên, hiện đại và lớn nhất Đan Phượng, đồng thời lần đầu giới thiệu mô hình Galaxy CineO. Funny Kids ra mắt khu vui chơi trẻ em lớn nhất Tây Hà Nội với chủ đề “Rừng xanh siêu quậy”, trong khi HD Games sở hữu khu máy trò chơi lớn nhất khu vực và HD Sporty mang tới tổ hợp trượt patin trong nhà đầu tiên và lớn nhất Tây Hà Nội.

Không gian giải trí tiếp tục được mở rộng với Photo Memory và Flashbox – những điểm chụp ảnh phong cách Hàn Quốc dành cho giới trẻ; Bridge House với trải nghiệm cảm giác mạnh lần đầu xuất hiện tại Đan Phượng; cùng Cheapie Art với chuỗi workshop hội họa, vẽ tranh và thủ công dành cho gia đình. Từ điện ảnh, vận động, trò chơi công nghệ đến sáng tạo nghệ thuật, các mô hình mới tạo nên hành trình trải nghiệm đa thế hệ tại Vincom Plaza Đan Phượng.

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Galaxy CineO cùng loạt mô hình giải trí mới tạo nên điểm đến vui chơi đa trải nghiệm tại Vincom Plaza Đan Phượng

Trong khi đó, trải nghiệm mua sắm tại Vincom Plaza Đan Phượng với tâm điểm là GO! Supermarket rộng hơn 3.200 m² – đại siêu thị đa tiện ích đầu tiên tại Đan Phượng. Sở hữu danh mục hàng hóa từ thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng đến đồ dùng gia đình cùng hệ thống quầy thanh toán tự động, GO! Supermarket đáp ứng nhu cầu mua sắm thường nhật theo xu hướng hiện đại và thuận tiện hơn cho người dân.

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Tại Vincom Plaza Đan Phượng, khách hàng mua sắm tại GO! Supermarket rộng hơn 3.200 m² – đại siêu thị đa tiện ích đầu tiên ở khu vực

Bên cạnh đó là hệ thống thương hiệu thời trang, thể thao, làm đẹp và phong cách sống đa dạng như XTEP, KRIK, Delta Sport, LYN, Pucini; Hoàng Phúc cùng Kappa, Superga, Dr. Martens và Clarks; Guardian, Cocolux và Mr.DIY. Trong đó, Mr.DIY lần đầu hiện diện tại Đan Phượng với hơn 10.000 mặt hàng gia dụng, sửa chữa, trang trí và tiện ích đời sống. Sự góp mặt của các thương hiệu trong nước và quốc tế góp phần hình thành một điểm mua sắm mới, đáp ứng từ nhu cầu thiết yếu đến nhu cầu cập nhật xu hướng của khách hàng.

Trong hành trình trải nghiệm tại Vincom Plaza Đan Phượng, khách hàng cũng không thể bỏ lỡ không gian ẩm thực hâp dẫn. Thực khách có thể khám phá lẩu hấp thủy nhiệt Hồng Kông tại Long Wang, lẩu bò tươi Triều Châu tại Tian Long, hương vị Thái Lan từ Som Tum Thai và Thai One, nướng Hàn Quốc tại GuiGui, Thịt Talk hay hương vị truyền thống tại Chả Cá Lã Vọng Phố Cổ. Goods Court mang đến lựa chọn đa dạng cho nhóm đông người, trong khi Jollibee, Dookki, Chiktok và Halloween Chicken bổ sung các lựa chọn trẻ trung. Highlands Coffee, Phê La, Hanashi Coffee, Mixue, Bingxue, Hồng Trà Lê Gia và Kem Tràng Tiền hoàn thiện bản đồ đồ uống, trà, kem và món ngọt, giúp mỗi chuyến ghé Vincom Plaza Đan Phượng có thể bắt đầu bằng một bữa ăn, nối dài với cà phê và kết thúc bằng xem phim hay món tráng miệng.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh và khai trương Vincom Plaza Đan Phượng, khách hàng sẽ có cơ hội nhận hàng ngàn ưu đãi và tham gia các hoạt động trải nghiệm phong phú. Với chương trình Wonder Wheel – Vòng quay may mắn, khách hàng có thể sử dụng hóa đơn mua sắm để nhận voucher, quà tặng và sản phẩm từ các thương hiệu. Chương trình Cross Deal – Mở lối vạn deal hời tiếp tục gia tăng trải nghiệm khi mỗi hóa đơn trở thành cơ hội mở khóa thêm các ưu đãi tại trung tâm thương mại.

Trong dịp này, khách hàng còn có cơ hội tham gia chương trình “xúc mỹ phẩm” 100% có quà tại Cocolux, nhận hàng nghìn voucher từ XTEP, quà phiên bản giới hạn và ưu đãi mua 1 tặng 1 từ Phê La cùng nhiều chương trình hấp dẫn khác.

Chuỗi hoạt động tương tác như làm bánh Trung thu tại GO!, làm diều mini và tô tượng cùng Galaxy CineO, workshop hội họa tại Cheapie Art hay “Thử shake cùng Lê Gia” cũng góp phần mang tới cho mọi thành viên gia đình những trải nghiệm khó quên.

Sự kiện khai trương Vincom Plaza Đan Phượng tiếp tục khẳng định chiến lược mở rộng mạng lưới của Vincom tới các khu vực giàu tiềm năng, đồng hành cùng quá trình đô thị hóa và nâng cấp chất lượng sống tại các trung tâm mới. Với trung tâm thương mại thứ 91 trên toàn quốc, Vincom tiếp tục củng cố vai trò tiên phong trong kiến tạo những điểm đến mua sắm – ẩm thực – vui chơi – giải trí hiện đại, góp phần định hình phong cách sống mới tại các đô thị Việt Nam.

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Vincom Retail được top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam và lãnh đạo xanh Châu Á

VOV.VN - Ngày 5/7/2025, Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) công bố giành “cú đúp” danh hiệu: Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025 và “Lãnh đạo Xanh” châu Á. Việc liên tiếp được vinh danh đã khẳng định năng lực vượt trội, trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững của Vincom Retail.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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