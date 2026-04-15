Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đưa chuẩn mực ESG vào hành trình phát triển bền vững

Đây được xác định là một trong những trọng tâm chiến lược trong giai đoạn mới, đánh dấu bước chuyển mình của doanh nghiệp từ việc tập trung vào các chỉ số tài chính thuần túy sang mô hình tăng trưởng có chiều sâu và trách nhiệm hơn.

Việc đưa ESG vào tầm nhìn chiến lược năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình để đáp ứng các tiêu chuẩn nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đối với một tổ chức tài chính như VFS, việc cam kết tích hợp các yếu tố ESG vào hoạt động vận hành và đầu tư không chỉ đơn thuần là theo đuổi xu thế, mà còn là công cụ quan trọng để nâng cao tính minh bạch và tối ưu hóa năng lực quản trị rủi ro trong dài hạn. Ban Lãnh đạo VFS xác định rằng, dù đây mới là giai đoạn khởi đầu của lộ trình xây dựng chiến lược, nhưng việc thiết lập các nguyên tắc ESG ngay từ bây giờ sẽ tạo nền tảng vững chắc để gia tăng uy tín thương hiệu và thu hút dòng vốn đầu tư chuyên nghiệp trong tương lai.

Xây dựng nền tảng quản trị tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Trong chiến lược ESG của VFS, Quản trị (Governance) được xác định là trụ cột trọng tâm và là đòn bẩy để hiện thực hóa các mục tiêu còn lại. Thực tế trong những năm gần đây, VFS đã thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, bao phủ toàn diện các rủi ro về thị trường, thanh khoản, pháp lý và vận hành. Về mặt an toàn tài chính, công ty cam kết duy trì tỷ lệ vốn khả dụng ở mức cao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu cũng như tỷ lệ nợ xấu margin nhằm đảm bảo sự ổn định bền vững.

Ban chủ toạ trao đổi với cổ đông tại đại hội (Ảnh: VFS)

Năng lực công nghệ thông tin cũng được VFS đặt vào trung tâm của công tác quản trị nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về gián đoạn hệ thống. Công ty đặt ra mục tiêu duy trì tần suất lỗi ở mức thấp nhất và đảm bảo năng lực khôi phục hệ thống trong thời gian ngắn với chỉ số RTO không quá 4 giờ. Đồng thời, hệ thống đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định về minh bạch tài khoản, thanh toán & công bố thông tin theo yêu cầu của các cơ quan quản lý. Điều này không chỉ giúp hạn chế xung đột lợi ích mà còn gia tăng uy tín của thương hiệu trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Mục tiêu số hoá vì môi trường và tài chính xanh

Khía cạnh Môi trường (Environment) được VFS cụ thể hóa bằng chiến lược số hóa toàn diện hướng tới mô hình "Văn phòng không giấy". Doanh nghiệp đặt mục tiêu xử lý điện tử ít nhất 60% hồ sơ nội bộ năm 2026 và tiếp tục nâng tỷ lệ trong các năm tiếp theo. Đồng thời, công ty cũng hướng tới đẩy mạnh giao dịch trực tuyến với tỷ lệ online trên 90%. Không chỉ xanh hóa nội bộ, VFS đã chủ động cung cấp các giải pháp tư vấn phát hành trái phiếu xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án năng lượng tái tạo và doanh nghiệp có định hướng bền vững tiếp cận nguồn vốn hiệu quả trên thị trường.

Trụ cột Xã hội (Social) của VFS được xây dựng dựa trên ba chân kiềng vững chắc bao gồm khách hàng, nhân sự và cộng đồng. VFS tập trung vào việc bảo mật dữ liệu tuyệt đối và nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự để bảo vệ quyền lợi khách hàng. Công ty cam kết xây dựng môi trường làm việc công bằng và tích cực phổ cập kiến thức tài chính chứng khoán cho cộng đồng, góp phần phát triển thị trường lành mạnh.

Nhìn nhận một cách khách quan, lộ trình ESG của VFS hiện tại đang ở bước khởi động và xây dựng khung chiến lược trung và dài hạn. Tuy nhiên, việc tích hợp ESG vào hệ thống KPI và phương án đo lường hiệu quả quản trị trong thời gian tới cho thấy quyết tâm của doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa các cam kết này thành hành động. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Tổng giám đốc VFS chia sẻ rằng việc đưa ESG vào quản trị vận hành là cơ hội để công ty bứt phá, thay đổi tư duy từ quản trị truyền thống sang mô hình tài chính hiện đại, nơi trách nhiệm với cộng đồng là nét văn hóa doanh nghiệp cốt lõi.

Toàn cảnh đại hội cổ đông thường niên 2026 của VFS (Ảnh: VFS)

Cũng trong khuôn khổ nội dung đại hội, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VFS đã thông qua một số nội dung quan trọng khác như: phương án tăng vốn điều lệ, triển khai nghiệp vụ phái sinh và mục tiêu mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 163,8 tỷ đồng.