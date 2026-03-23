Trên tinh thần đó, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất chương trình “Kinh tế kết nối” – chương trình truyền hình chuyên sâu nhằm thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo cầu nối giữa các chủ thể trong nền kinh tế.

Chương trình có thời lượng 13 – 15 phút mỗi số, phát sóng vào lúc 11h15 hàng ngày trên kênh VTV8. Với định hướng nội dung rõ nét, “Kinh tế kết nối” hướng tới phản ánh bức tranh toàn diện về kinh tế Việt Nam, trong đó nhấn mạnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên – vùng đất giàu tiềm năng, đang dần khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng mới của cả nước. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Điểm nổi bật của chương trình nằm ở cách tiếp cận đa chiều và có chiều sâu, kết hợp giữa thông tin thời sự, phân tích chính sách và góc nhìn thực tiễn từ doanh nghiệp. Mỗi số phát sóng được xây dựng như một lát cắt tiêu biểu của nền kinh tế, xoay quanh các chủ đề trọng tâm như hình thành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển khu thương mại tự do, nâng cao năng lực logistics, khai thác hiệu quả kinh tế biển, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển tài chính xanh và hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh, chương trình còn đặt ra những vấn đề mang tính gợi mở, từ đó khuyến khích đối thoại chính sách và tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, “Kinh tế kết nối” chú trọng khai thác chiều sâu từ các câu chuyện thực tiễn: từ những mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương, những sáng kiến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, cho đến các dự án đầu tư có tác động lan tỏa. Thông qua các phóng sự hiện trường, chương trình tái hiện sinh động bức tranh phát triển tại từng địa bàn, giúp khán giả không chỉ “nhìn thấy” mà còn “hiểu sâu” về động lực tăng trưởng và những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Một điểm nhấn khác là sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp trong các phần trao đổi, phân tích. Những góc nhìn này không chỉ giúp lý giải xu hướng thị trường mà còn cung cấp thông tin tham chiếu có giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Qua đó, chương trình góp phần định hình tư duy phát triển theo hướng liên kết – bền vững – thích ứng, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Với nội dung chuyên sâu, cách thể hiện linh hoạt và sự đồng hành của các doanh nghiệp uy tín, “Kinh tế kết nối” không chỉ là một chương trình truyền hình mà còn là một nền tảng kết nối thông tin, tri thức và cơ hội – nơi các ý tưởng được khơi mở, các giá trị được lan tỏa và các mối liên kết được hình thành, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.