Cổ phiếu SSB của SeABank vào rổ FTSE Global All Cap

Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) là 1 trong 27 cổ phiếu Việt Nam mới được đưa vào FTSE Global All Cap Index. Thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9.

Điều này có thể giúp SSB được nhiều quỹ và nhà đầu tư quốc tế theo dõi hơn, kéo theo cơ hội gia tăng thanh khoản, thu hút dòng tiền và hỗ trợ giá cổ phiếu.

SSB tiếp tục hiện diện trong các chỉ số quốc tế

FTSE GEIS là hệ thống chỉ số cổ phiếu toàn cầu, bao phủ hơn 19.000 cổ phiếu thuộc nhiều nhóm vốn hóa tại các thị trường phát triển và mới nổi. Các bộ chỉ số lớn thuộc hệ thống này như FTSE All-World, FTSE Global All Cap và FTSE Emerging Markets được nhiều quỹ đầu tư và ETF (Exchange Traded Fund - Quỹ hoán đổi danh mục) quốc tế sử dụng làm tham chiếu để xây dựng và theo dõi danh mục. Việc SSB được đưa vào các chỉ số này có thể tạo thêm lực cầu, hỗ trợ thanh khoản và giá cổ phiếu.

Cổ phiếu SSB được đưa vào FTSE Global All Cap trong bối cảnh Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Việc nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế lớn hơn, đồng thời giúp các cổ phiếu Việt Nam mới được thêm vào rổ như SSB gia tăng hiện diện với các quỹ và nhà đầu tư nước ngoài.

Theo danh mục công bố, 27 cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào FTSE Global All Cap, bao phủ ba nhóm vốn hóa lớn, vừa và nhỏ. Trong đó, nhóm ngân hàng có 8 đại diện bao gồm SSB của SeABank.

Các cổ phiếu Việt Nam sẽ được đưa vào bộ chỉ số của FTSE theo 4 giai đoạn, từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Lộ trình này giúp phân bổ dòng vốn từ các quỹ quốc tế vào thị trường theo từng đợt thay vì tập trung vào một thời điểm, giúp thị trường hấp thụ nguồn vốn tốt hơn.

Cơ hội mở rộng “sân chơi” quốc tế

Tiếp nối việc SSB được đưa vào MSCI Frontier Markets Index, việc góp mặt trong FTSE Global All Cap cho thấy cổ phiếu SeABank đáp ứng các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và khả năng tiếp cận nhà đầu tư. Việc xuất hiện trong nhiều chỉ số quốc tế lớn giúp SSB tăng cơ hội được các quỹ nước ngoài theo dõi và cân nhắc mua vào, qua đó hỗ trợ thanh khoản và thu hút dòng tiền ngoại.

Kết phiên 26/8, thị giá SSB tăng lên 16.000 đồng/CP, với hơn 2,04 triệu cổ phiếu được giao dịch khớp lệnh. Diễn biến giá tích cực cho thấy thông tin về việc SSB được đưa vào FTSE Global All Cap đang được thị trường đón nhận theo hướng thuận lợi.

Cổ phiếu SSB của SeABank góp mặt trong nhiều rổ chỉ số lớn

Về dài hạn, quá trình nâng hạng có thể tạo thêm động lực cho thanh khoản và mức độ quan tâm của nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường Việt Nam. Bên cạnh dòng vốn thụ động, các quỹ chủ động cũng có thể gia tăng mức độ theo dõi và cân nhắc phân bổ danh mục vào các cổ phiếu Việt Nam được đưa vào các chỉ số, trong đó có SSB. Tuy nhiên, quy mô và thời điểm dòng vốn thực tế vẫn phụ thuộc vào tỷ trọng cổ phiếu trong chỉ số, quy mô tài sản của các quỹ, định giá, tỷ giá, khẩu vị rủi ro và diễn biến chung của thị trường.

Đối với SeABank, việc SSB được đưa vào FTSE Global All Cap là một dấu mốc tích cực, khẳng định cổ phiếu ngân hàng đã đáp ứng các tiêu chí khắt khe về quy mô vốn hóa, thanh khoản, sự minh bạch và tiềm năng phát triển. Đây cũng là động lực để Ngân hàng tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và năng lực cạnh tranh, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và giá trị dài hạn của Ngân hàng.