Công bố nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng
VOV.VN - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Công nghệ số VNDC (tên giao dịch quốc tế: VNDC Infastructure Development and Digital Technology Investment Company Limited) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, đối tác về việc được cấp phép hoạt động viễn thông.
1. Thông tin doanh nghiệp:
Địa chỉ trụ sở chính: 138 Lê Phụ Hiểu, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 2301347418.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Tuyền – Chủ tịch Công ty.
2. Thông tin Giấy phép:
Số giấy phép: 116/GP-CVT do Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp lần đầu ngày 14/04/2026.
Thời hạn giấy phép: Có giá trị đến hết ngày 14/04/2041 (15 năm).
3. Phạm vi và Loại hình mạng viễn thông:
Loại mạng: Thiết lập mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện.
Phạm vi thiết lập mạng: Tại 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng.
4. Các dịch vụ viễn thông được phép cung cấp:
Dịch vụ viễn thông cơ bản: Dịch vụ kênh thuê riêng; dịch vụ truyền số liệu; dịch vụ mạng riêng ảo; dịch vụ kết nối Internet; dịch vụ truyền dẫn cho phát thanh truyền hình; dịch vụ cho thuê hạ tầng mạng viễn thông.
Dịch vụ giá trị gia tăng: Dịch vụ truy nhập Internet.
Phạm vi cung cấp dịch vụ: Trên toàn quốc.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Website: www.vndc.net
Điện thoại: 0943941982