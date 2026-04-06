中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động các phương án sản xuất điện mùa khô năm 2026

Thứ Hai, 17:54, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/4, Đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) do ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân về công tác đảm bảo sản xuất điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Thiên Thanh Sơn – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 31/3/2026, Công ty đã sản xuất được 1,719 tỷ kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và dự kiến trong các tháng cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7/2026, Công ty sẽ sản xuất thêm khoảng 2,93 tỷ kWh.

Kiểm tra công tác vận hành tại nhà máy Vĩnh Tân

Đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Lượng than dự trữ trong kho của Nhà máy luôn được duy trì ở mức cao, khoảng 300.000 tấn.

Theo kế hoạch, nhu cầu than phục vụ sản xuất điện trong các tháng mùa khô của nhà máy là khoảng 1,46 triệu tấn. Công ty đã chủ động ký kết hợp đồng cung cấp và lập kế hoạch vận chuyển nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu than, dầu cho vận hành các tổ máy. Công ty tiếp tục tăng cường kỷ luật vận hành, tổ chức diễn tập xử lý sự cố định kỳ, kiểm tra giám sát chặt chẽ tình trạng thiết bị, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, tăng cường tiêu thụ tro, xỉ. Trong Quý 1 năm 2026, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ của Công ty đạt 111,43% so với lượng phát sinh.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã phối hợp với Công ty EPS triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ tin cậy thiết bị và giảm suất hao nhiệt, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp bảo trì theo độ tin cậy (RCM), đẩy mạnh ứng dụng mô phỏng CFD, hiệu chỉnh quá trình cháy lò hơi nhằm đánh giá hiện trạng và tối ưu khi đốt than trộn tại nhà máy điện Vĩnh Tân 2. Hai đơn vị đã tập trung phối hợp lập kế hoạch cho công trình đại tu tổ máy S1 dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026.

Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 phát biểu chỉ đạo

Thay mặt đoàn công tác, ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc EVNGENCO3 ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Công ty EPS trong công tác phối hợp, chuẩn bị đủ các điều kiện cho công tác đảm bảo sản xuất điện giai đoạn cao điểm mùa khô. Lãnh đạo Tổng Công ty yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật; chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn môi trường; chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn nhiên liệu than, dầu, vật tư và thiết bị dự phòng, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định trong cao điểm mùa khô 2026.

CTV Nguyễn Ngọc/VOV.VN
Tag: EVNGENCO3 Nhiệt điện Vĩnh Tân sản xuất điện mùa khô 2026 ông Lê Văn Danh cao điểm mùa khô năm 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

EVNGENCO3: Năm thứ 4 với công tác chăm lo các em học sinh mồ côi do Covid-19
VOV.VN - Phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống tương thân tương ái, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tiếp tục duy trì chương trình chăm lo, hỗ trợ học sinh mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19.

Evngenco3 đảm bảo vận hành an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
VOV.VN - Trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quản lý và điều hành, bảo đảm các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

EVNGENCO2 phát triển xanh, bền vững đảm an ninh năng lượng quốc gia
VOV.VN - EVNGENCO2 xác định chủ động quản trị rủi ro trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, gắn liền nhiệm vụ sản xuất với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng