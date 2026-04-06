Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động các phương án sản xuất điện mùa khô năm 2026

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Thiên Thanh Sơn – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 31/3/2026, Công ty đã sản xuất được 1,719 tỷ kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và dự kiến trong các tháng cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7/2026, Công ty sẽ sản xuất thêm khoảng 2,93 tỷ kWh.

Kiểm tra công tác vận hành tại nhà máy Vĩnh Tân

Đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Lượng than dự trữ trong kho của Nhà máy luôn được duy trì ở mức cao, khoảng 300.000 tấn.

Theo kế hoạch, nhu cầu than phục vụ sản xuất điện trong các tháng mùa khô của nhà máy là khoảng 1,46 triệu tấn. Công ty đã chủ động ký kết hợp đồng cung cấp và lập kế hoạch vận chuyển nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu than, dầu cho vận hành các tổ máy. Công ty tiếp tục tăng cường kỷ luật vận hành, tổ chức diễn tập xử lý sự cố định kỳ, kiểm tra giám sát chặt chẽ tình trạng thiết bị, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, tăng cường tiêu thụ tro, xỉ. Trong Quý 1 năm 2026, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ của Công ty đạt 111,43% so với lượng phát sinh.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã phối hợp với Công ty EPS triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ tin cậy thiết bị và giảm suất hao nhiệt, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp bảo trì theo độ tin cậy (RCM), đẩy mạnh ứng dụng mô phỏng CFD, hiệu chỉnh quá trình cháy lò hơi nhằm đánh giá hiện trạng và tối ưu khi đốt than trộn tại nhà máy điện Vĩnh Tân 2. Hai đơn vị đã tập trung phối hợp lập kế hoạch cho công trình đại tu tổ máy S1 dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026.

Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 phát biểu chỉ đạo

Thay mặt đoàn công tác, ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc EVNGENCO3 ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Công ty EPS trong công tác phối hợp, chuẩn bị đủ các điều kiện cho công tác đảm bảo sản xuất điện giai đoạn cao điểm mùa khô. Lãnh đạo Tổng Công ty yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật; chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn môi trường; chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn nhiên liệu than, dầu, vật tư và thiết bị dự phòng, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định trong cao điểm mùa khô 2026.