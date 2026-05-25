  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Co.op Food chuẩn bị ra mắt diện mạo mới tại nhiều tỉnh, thành

Thứ Hai, 18:46, 25/05/2026
VOV.VN - Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh cửa hàng thực phẩm tiện lợi tại khu dân cư, cửa hàng thực phẩm Co.op Food của Saigon Co.op sắp xuất hiện với diện mạo mới trẻ trung và hiện đại hơn.

Dự kiến ngày 29/5, hệ thống sẽ đồng loạt giới thiệu phiên bản mới tại nhiều điểm bán ở TP.HCM, Đồng Nai và Cần Thơ.

Những ngày gần đây, nhiều hoạt động “nhá hàng” xoay quanh diện mạo mới của Co.op Food đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và tại các khu dân cư. Trên các nền tảng trực tuyến, hệ thống liên tục triển khai chuỗi nội dung teaser với phong cách trẻ trung, gần gũi như minigame dự đoán diện mạo mới, video ngắn hé lộ không gian cửa hàng cùng sự xuất hiện của linh vật Táo Co.op.

Người tiêu dùng theo dõi những hình ảnh đầu tiên về diện mạo mới của Co.op Food

Bên cạnh đó, nhiều hình ảnh nhận diện mới với tông màu tươi sáng, hiện đại cũng được hé lộ, góp phần tạo thêm sự tò mò và tương tác từ người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ. Không khí “đếm ngược” trước ngày ra mắt đang dần lan tỏa khi nhiều cửa hàng Co.op Food đồng loạt xuất hiện banner giới thiệu, trình chiếu video hậu trường và phát tờ rơi thông tin về phiên bản nâng cấp sắp ra mắt.

Không khí chuẩn bị nhộn nhịp tại cửa hàng Co.op Food trước thời điểm chính thức giới thiệu phiên bản mới

Theo đại diện Saigon Co.op, việc thay đổi diện mạo nằm trong chiến lược trẻ hóa thương hiệu và nâng cấp trải nghiệm mua sắm của hệ thống bán lẻ trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng đề cao tính tiện lợi, hiện đại và trải nghiệm tại điểm bán. Đây cũng được xem là một trong những bước đi tiếp theo của Saigon Co.op trong quá trình đổi mới hình ảnh hệ thống bán lẻ thực phẩm tiện lợi.

Đội ngũ vận hành gấp rút hoàn thiện cửa hàng Co.op Food chuẩn bị cho ra mắt diện mạo mới

Dự kiến trong ngày 29/5, Co.op Food sẽ đồng loạt giới thiệu diện mạo mới tại 5 cửa hàng thuộc 3 tỉnh, thành phố. 

Cụ thể, tại TP.HCM gồm các cửa hàng Co.op Food Hàn Thuyên (phường Thủ Đức), Co.op Food Trịnh Đình Trọng (phường Tân Phú) và Co.op Food Chợ Giãn Dân (phường Tân Thới Hiệp). 

Tại Đồng Nai, cửa hàng được triển khai là Co.op Food Chung cư Topaz Twins (phường Trấn Biên).

Tại Cần Thơ, hệ thống sẽ giới thiệu diện mạo mới tại Co.op Food Lê Hồng Phong (phường Bình Thủy).

Với thông điệp “29.05 – Một Co.op Food với diện mạo mới”, Co.op Food thế hệ mới kỳ vọng sẽ góp phần tăng sức cạnh tranh cho mô hình bán lẻ thực phẩm tiện lợi, đồng thời tiếp tục mở rộng độ nhận diện thương hiệu của Saigon Co.op trên thị trường bán lẻ nhu yếu phẩm trong năm 2026.

 

CTV Phương Hà/VOV.VN
Hệ thống Co.op Food tưng bừng sinh nhật tuổi 16 bằng ngàn deal ưu đãi
VOV.VN - Chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật Co.op Food lần thứ 16 thay lời tri ân sâu sắc gửi đến quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Co.op Food trong suốt hành trình vừa qua.

Co.op Food tưng bừng khởi động chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 15 năm
VOV.VN - Tháng 12/2008, Saigon Co.op đã nghiên cứu và cho ra đời chuỗi Cửa hàng thực phẩm Co.op Food, mô hình kinh doanh bán lẻ mới của Saigon Co.op. Sự ra đời của Co.op Food là giải pháp cung cấp thực phẩm an toàn – tiện lợi – tươi ngon mang phong cách dịch vụ hiện đại, phục vụ nhu cầu thực phẩm hàng ngày của người nội trợ bận rộn.

Hệ thống Co.op food tiếp tục mở rộng cửa hàng tại miền Trung và miền Nam
VOV.VN - Trong tháng đại sự kiện giảm giá - chương trình Ngôi sao hàng Viêt, Co.op Food đẩy mạnh mở rộng thêm 2 cửa hàng mới tại miền Trung và miền Nam, nâng tổng số cửa hàng của hệ thống lên 574 cửa hàng khắp toàn nước Việt.

