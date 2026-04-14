Dalatmilk ra mắt “Sữa tươi thanh trùng hương chuối”

"Sữa tươi thanh trùng hương chuối" là sự kết hợp giữa sữa tươi cao nguyên và hương chuối tự nhiên, bổ sung thêm lựa chọn trong danh mục sản phẩm của thương hiệu.

Những năm gần đây, lựa chọn trong ngành thực phẩm - đồ uống không còn dừng ở yếu tố ngon hay no, mà đã dịch chuyển sang nguyên liệu, quy trình chế biến và cảm giác an tâm khi sử dụng lâu dài. Với các sản phẩm từ sữa tươi, xu hướng này càng rõ nét khi người dùng quan tâm nhiều hơn đến tính minh bạch trong thành phần và sự thuận tiện trong sử dụng hằng ngày.

Toàn cảnh Nhà máy sản xuất sữa tươi thanh trùng Dalatmilk

Nắm bắt xu hướng đó, Dalatmilk từng bước xây dựng dấu ấn riêng với dòng sữa tươi thanh trùng gắn liền với hình ảnh cao nguyên trong lành và sự thuần khiết. Sản phẩm được sử dụng sữa hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, ứng dụng công nghệ thanh trùng hiện đại với nhiệt độ và thời gian phù hợp nhằm lưu giữ tối đa giá trị dinh dưỡng và đặc trưng nguyên bản của sữa. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu tiếp tục phát triển thêm các hương vị mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Không dừng ở câu chuyện dinh dưỡng, hướng đi của Dalatmilk cho thấy nỗ lực làm mới ngành hàng thanh trùng theo cách gần gũi hơn với đời sống hiện đại. Sữa tươi thanh trùng hương chuối là bước tiếp nối trong chiến lược mở rộng trải nghiệm trên nền sữa tươi cao nguyên - yếu tố đã góp phần tạo nên bản sắc của thương hiệu trong nhiều năm.

Từ cao nguyên đến từng ly sữa

Sữa tươi thanh trùng hương chuối Dalatmilk sử dụng 95,5% sữa bò tươi nguyên chất, ứng dụng công nghệ thanh trùng hiện đại để lưu giữ dinh dưỡng và hương vị đặc trưng của sữa tươi. Thành phần sản phẩm gồm sữa bò tươi nguyên chất, đường, hương chuối tự nhiên và màu tự nhiên. Cách kết hợp này cho thấy sự nhất quán trong định hướng đưa nguồn sữa tươi từ cao nguyên đến gần hơn với nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày của gia đình Việt.

Nhà máy sản xuất sữa tươi thanh trùng Dalatmilk thuộc Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)

Nếu trước đây sữa tươi thanh trùng nguyên chất thường được nhìn nhận như một lựa chọn phù hợp dành cho những người yêu vị sữa tươi nguyên bản, thì nay thị trường của dòng sản phẩm được mở rộng hơn khi có hương vị mới nhưng vẫn giữ tinh thần lành mạnh và dễ dùng. Sự xuất hiện của hương chuối cho thấy Dalatmilk đang tiếp cận người tiêu dùng theo hướng linh hoạt hơn: giữ nguyên giá trị cốt lõi của sữa tươi thanh trùng, đồng thời mang đến trải nghiệm mới mẻ và thân thuộc.

Với hương chuối tự nhiên, sản phẩm mang đến vị thơm nhẹ, dễ uống, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là các gia đình trẻ. Đây là nhóm khách hàng ngày càng ưu tiên những sản phẩm vừa ngon miệng, vừa thuận tiện để đưa vào nhịp sinh hoạt mỗi ngày.

Ở góc độ này, Dalatmilk có lợi thế khi sản phẩm mới vẫn nằm trong mạch phát triển nhất quán của thương hiệu: từ hình ảnh “di sản từ cao nguyên”, đến định vị nguồn sữa tươi cao nguyên, và mở rộng thành những dòng sản phẩm gần gũi hơn với nhu cầu thực tế. Nhờ đó, sữa tươi thanh trùng hương chuối không tạo cảm giác là một biến thể tách rời, mà là một mảnh ghép hợp lý trong hệ sinh thái sản phẩm.

Hương chuối tự nhiên, thêm lựa chọn cho nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày

Một trong những điểm đáng chú ý của sản phẩm là khả năng dung hòa giữa yếu tố thưởng thức và tính tiện dụng. Dalatmilk định vị sản phẩm theo hướng “phù hợp mỗi ngày - bổ sung dinh dưỡng tự nhiên”, phù hợp với nhịp sống hiện nay khi người tiêu dùng cần sản phẩm vừa ngon, vừa tiện lợi và dễ sử dụng trong nhiều thời điểm khác nhau.

“Sữa tươi thanh trùng hương chuối” - kết hợp hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên và hương chuối tự nhiên

Cụ thể, sản phẩm phù hợp dùng trong mọi thời điểm trong ngày, đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng hằng ngày. Dung tích 180 ml vừa phải cho một lần uống, thuận tiện mang theo và sử dụng nhanh trước giờ học, giữa buổi làm việc hoặc trong các bữa phụ ngắn. Bao bì hộp giấy cũng góp phần tăng tính tiện lợi, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên sự linh hoạt.

Việc bổ sung hương chuối giúp mở rộng lựa chọn cho những người tiêu dùng đã quen với dòng sữa tươi thanh trùng của Dalatmilk. Đây không chỉ là bước hoàn thiện danh mục sản phẩm, mà còn giúp thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng muốn đổi vị nhưng vẫn ưu tiên nền sữa tươi thanh trùng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng rõ nét, sự đa dạng hương vị trên nền chất lượng ổn định là cách để thương hiệu vừa duy trì tệp khách hàng hiện tại, vừa mở rộng nhóm người dùng mới.

Hương chuối là lựa chọn phù hợp nhờ sự quen thuộc, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều độ tuổi. Khi kết hợp cùng sữa tươi cao nguyên, hương vị này tạo điểm nhấn cho sản phẩm, đồng thời mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Sự ra mắt của sữa tươi thanh trùng hương chuối cho thấy cách Dalatmilk làm mới mình từ chính những giá trị cốt lõi đã được xây dựng. Việc kết hợp sữa tươi cao nguyên với hương chuối tự nhiên không chỉ bổ sung lựa chọn cho người tiêu dùng, mà còn tiếp tục khẳng định hướng phát triển gắn với sự tươi ngon, lành mạnh và gần gũi trong đời sống mỗi ngày.