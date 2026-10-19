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Dàn quán quân thế giới đổ bộ Phú Quốc chuẩn bị cho Symphony of the Sea mùa 3

Thứ Hai, 14:06, 19/10/2026
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VOV.VN - Các nhà vô địch Flyboard quốc tế, những tay lái Jetski hàng đầu cùng “Nữ hoàng Flyboard” người Nga hội tụ tại Phú Quốc, chuẩn bị cho Symphony of the Sea mùa 3.

Dự kiến ra mắt ngày 10/11, phiên bản mới của “show diễn của những quán quân” nâng quy mô lên khoảng 30 nghệ sĩ biểu diễn mỗi đêm, với 14 Jetski và 8 vận động viên Flyboard trình diễn cùng lúc.

Những ngày giữa tháng 10, các vận động viên quốc tế thuộc H2O Events lần lượt hội quân tại Thị trấn Hoàng Hôn, bước vào giai đoạn tập luyện cho Symphony of the Sea mùa 3. Những nhà vô địch mới gia nhập cùng các ngôi sao từng ghi dấu ấn qua những mùa trước đang làm nóng vịnh biển Cầu Hôn, gần một tháng trước ngày ra mắt phiên bản mới.

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Symphony of the Sea mùa 3 dự kiến ra mắt ngày 10/11 tại Thị trấn Hoàng Hôn

Những nhà vô địch thế giới mới nhập cuộc 

Một trong những cái tên mới đáng chú ý nhất của Symphony of the Sea mùa 3 là Ekaterina Poliakina. Từng đăng quang Quán quân Giải vô địch Flyboard Hàn Quốc 2025, hai lần vô địch Lễ hội Flyboard quốc tế tại Moscow, ba lần giành Cúp quốc gia Nga và sở hữu tới 27 huy chương quốc gia, Ekaterina mang tới Phú Quốc kỹ thuật toàn diện ở bộ môn bay bằng phản lực nước.

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Ekaterina Poliakina, Quán quân Flyboard Hàn Quốc 2025 và ba lần vô địch Cúp quốc gia Nga sẽ gia nhập đội hình Symphony of the Sea mùa 3 tại Phú Quốc

Cùng góp mặt trong đội hình Flyboard là Andrei Smirnov, Quán quân Cúp Hydroflight quốc gia Nga 2020 kiêm Á quân Hydro Flight World Cup 2019 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từng nắm giữ kỷ lục thực hiện 42 cú lộn ngược liên tiếp chỉ trong một phút, vận động viên người Nga trở thành một gương mặt đáng chờ đợi của mùa mới bên cạnh sự trở lại của Anton Popov – kỷ lục gia 3 lần vô địch Hydroflight World Cup.

Trên mặt biển, German Khomiakov là điểm nhấn ở màn trình diễn Jetski. Tay lái người Nga sở hữu danh hiệu Á quân giải đua mô tô nước toàn Nga và hạng 3 Cúp Aquabike Nga 2021, hứa hẹn mang đến những màn phô diễn kỹ thuật giàu tốc độ. Cùng nhập cuộc là Warit Ruangrob – nhà vô địch mô tô biểu diễn mạo hiểm Thái Lan 2015 – 2016 kiêm Á quân châu Á 2017, cùng các tay lái đến từ Australia, Pháp, Mỹ, Canada, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác.

Đội hình Jetski mùa 3 tăng hơn gấp đôi so với mùa trước lên 14 chiếc, trong khi số lượng flyboards trình diễn tăng lên 8. Với khoảng 30 nghệ sĩ trực tiếp tham gia mỗi đêm, chương trình mở rộng đáng kể quy mô biểu diễn, tạo thêm không gian cho những màn rượt đuổi trên sóng, chuyển đội hình và đồng diễn trên không.

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Đội hình Jetski mùa 3 được mở rộng lên 14 chiếc, tạo thêm không gian cho những màn rượt đuổi tốc độ cao và chuyển đội hình trên mặt biển

Điều đáng chờ đợi là cách những kỹ thuật từng mang về danh hiệu cho vận động viên được quy tụ chung trong một show diễn. Những cú lộn ngược phải bắt đúng nhịp nhạc, đường lướt tốc độ cao cần ăn khớp với đồng đội, còn các màn bay trên không được kết nối bằng laser, pháo hoa. Đội hình đông hơn cũng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn trong từng tiết mục.

“Nữ hoàng Flyboard” và ngôi sao Hàn Quốc tiếp sức nóng

Bên cạnh dàn tên tuổi mới, Kristina Isaeva và Lee Sak Yoon tiếp tục góp mặt, nối dài sức hút của những gương mặt được khán giả yêu thích. Hai vận động viên đã góp phần tạo nên hình ảnh đặc trưng của Symphony of the Sea: các cú nhào lộn cao vút  không trung, đường bay rực sáng và chuyển động đầy bất ngờ trên biển đêm.

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“Nữ hoàng Flyboard” Kristina Isaeva tiếp tục đồng hành cùng Symphony Of The Sea mùa 3, nổi bật với những màn bay lượn ở độ cao tới 15 m, kết hợp thể thao mạo hiểm và chuyển động mềm mại trên không

Vận động viên người Nga Kristina Isaeva, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng Flyboard”, từng gây ấn tượng với những màn bay lượn ở độ cao tới 15 m. Cô chinh phục khán giả bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật thể thao mạo hiểm và những chuyển động mềm mại. Giữa ánh sáng sân khấu, các tiết mục của Kristina mang đến nét uyển chuyển bên cạnh nhịp độ dồn dập của những đường đua trên mặt nước.

Tiếp tục đồng hành cùng chương trình là Lee Sak Yoon đến từ Hàn Quốc – quán quân Cuộc thi UAE Flyboar, Top 3 Flyboard World Cup 2024. Những cú xoay người, lộn ngược và đổi hướng trên không của anh từng là điểm hút mắt trong đội hình flyboards của Symphony of the Sea hai mùa đầu tiên.

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“Anh tài” Hàn Quốc Lee Sak Yoon, quán quân UAE Flyboard và Top 3 Flyboard World Cup 2024

Sự kết hợp giữa các gương mặt quen thuộc và dàn vận động viên mới mở ra kỳ vọng về những màn phối hợp lần đầu xuất hiện tại Phú Quốc. Khán giả có thể chờ đợi dấu ấn riêng của từng ngôi sao trong một đội hình lớn hơn, với nhiều chuyển động đồng thời trên mặt biển và trình diễn cùng pháo hoa.

Từ nay đến ngày ra mắt phiên bản mùa 3 dự kiến vào 10/11, dàn vận động viên H2O tiếp tục tập luyện, hoàn thiện từng tiết mục trên vùng biển Thị trấn Hoàng Hôn. Khi những nhà vô địch mới sát cánh cùng các ngôi sao đã được khán giả yêu thích, “show diễn của những quán quân” hứa hẹn có thêm nhiều khoảnh khắc khiến người xem nín thở, rồi vỡ òa giữa biển đêm Phú Quốc.

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CTV Lưu Thanh/VOV.VN
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