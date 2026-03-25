DGX và AFM ký kết hợp tác chiến lược, quan hệ đối tác phát triển bền vững

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa DGX và AFM được tổ chức tại Hà Nội

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa DGX và AFM được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của ông Nguyễn Cảnh Duy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DGX, ông Tăng Minh Vương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber (AFM), cùng đại diện các phòng ban của hai doanh nghiệp và các khách mời tham dự.

Kết hợp công nghệ tài chính với năng lực quản lý danh mục đầu tư

Theo thỏa thuận hợp tác, DGX và AFM thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên. Trong đó, DGX đóng vai trò phát triển nền tảng công nghệ tài chính, còn AFM đảm nhiệm vai trò quản lý danh mục đầu tư và vận hành hoạt động đầu tư theo đúng phạm vi giấy phép hoạt động của công ty quản lý quỹ.

Thông qua sự hợp tác này, hai bên hướng tới việc xây dựng mô hình kết hợp giữa công nghệ và chuyên môn tài chính theo hướng minh bạch, tách bạch chức năng và đảm bảo quyền lợi của người dùng. Nền tảng công nghệ Amio do DGX phát triển sẽ đóng vai trò kết nối người dùng với các sản phẩm đầu tư được quản lý chuyên nghiệp bởi AFM, đồng thời hỗ trợ người dùng theo dõi, quản lý danh mục và kiểm soát quá trình đầu tư một cách rõ ràng, dễ tiếp cận.

Ông Nguyễn Cảnh Duy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DGX và ông Tăng Minh Vương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber (AFM) tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Cảnh Duy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DGX cho biết: “Sự hợp tác giữa DGX và AFM là bước tiến quan trọng trong việc kết hợp công nghệ với chuyên môn đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng việc hợp tác cùng AFM sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư chất lượng hơn cho người dùng, đồng thời giúp quá trình đầu tư trở nên minh bạch, đơn giản và dễ tiếp cận hơn thông qua nền tảng công nghệ.

Mục tiêu của DGX là xây dựng Amio trở thành một nền tảng tài chính số toàn diện, nơi công nghệ, dữ liệu và chuyên môn đầu tư được tích hợp hiệu quả nhằm mang lại trải nghiệm an toàn, minh bạch và bền vững cho người dùng”.

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber (AFM), ông Tăng Minh Vương – Tổng Giám đốc công ty chia sẻ: “Lễ ký kết lần này là cột mốc quan trọng, ghi nhận sự hợp tác chính thức giữa hai bên trong việc quản lý danh mục đầu tư, theo đó AFM sẽ tiếp nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác, thực hiện đầu tư danh mục phù hợp với phạm vi giấy phép hoạt động. Đồng thời, hai bên cùng thống nhất các định hướng và kế hoạch hợp tác triển khai trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo, mở ra nhiều cơ hội phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác bền vững”.

Hướng tới mô hình tài chính số minh bạch và bền vững

Trong bối cảnh nhu cầu quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tài sản ngày càng gia tăng, việc hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức tài chính chuyên nghiệp đang trở thành xu hướng tất yếu. Sự hợp tác giữa DGX và AFM được xây dựng theo định hướng tách bạch rõ ràng giữa nền tảng công nghệ và hoạt động quản lý tài sản, qua đó góp phần đảm bảo tính minh bạch trong vận hành cũng như quyền lợi của người dùng.

Amio mang đến giải pháp tài chính số hóa đơn giản, tối ưu giúp kết nối khách hàng tới những sản phẩm đầu tư tài chính uy tín

Thông qua nền tảng Amio, người dùng có thể tiếp cận các sản phẩm tài chính được quản lý chuyên nghiệp, theo dõi danh mục đầu tư và quản lý tài sản trực tiếp trên một hệ sinh thái thống nhất. Việc kết hợp giữa công nghệ và quản lý tài sản được kỳ vọng sẽ giúp người dùng cá nhân dễ dàng tham gia đầu tư hơn, đồng thời đa dạng hóa danh mục một cách linh hoạt theo mục tiêu tài chính của từng người.

Hai bên cũng thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp tài chính số trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu xây dựng các sản phẩm đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng cá nhân, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.