Đi bảo dưỡng tại VinFast, khách hàng được “chiều” tới mức nào?

Thứ Năm, 15:32, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Được tiếp đón nhanh, giao xe đúng hẹn, hỗ trợ tận tâm nhưng chi phí lại thấp hơn hẳn xe xăng, nhiều chủ xe VinFast cho biết chất lượng dịch vụ hậu mãi là yếu tố ngày càng quan trọng để quyết định gắn bó với thương hiệu Việt.

Trải nghiệm 5 sao tại xưởng dịch vụ

Trải nghiệm dịch vụ tại một xưởng của VinFast ở khu vực Long Biên, Hà Nội, chủ xe Phan Việt cho biết quá trình bảo hành diễn ra nhẹ nhàng với chất lượng dịch vụ “VIP tới ngỡ ngàng”. “Tôi qua lấy xe muộn nhưng nhân viên vẫn rất nhiệt tình hỗ trợ. Lúc đến xưởng, xe tôi bụi bẩn lắm mà xe về sạch bong, lại có cả quà nữa”, anh chia sẻ trải nghiệm hài lòng.

a1ds_7-5.jpg

Cũng làm dịch vụ tại xưởng này, tài khoản Deep Blue, chủ xe VinFast VF e34, nhận định quy trình tiếp đón nhanh gọn, nhiệt tình. Khách hàng được phục vụ trà, cà phê trong lúc làm thủ tục. Chủ xe này cũng cho biết xưởng bố trí nhiều trụ sạc nhanh xung quanh, rất thuận tiện cho khách hàng.

Khi tới một xưởng dịch vụ VinFast tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, chị Nụ Đinh lại chú ý tới không gian rộng, thoáng, có đầy đủ tiện ích cho khách chờ xe. “Cơ sở vật chất mới, trang thiết bị hiện đại và phong cách làm việc chuyên nghiệp, chắc chắn tôi sẽ quay lại trong kỳ bảo dưỡng tiếp theo”, vị khách hàng nhận xét.

Theo nhiều người dùng, chất lượng dịch vụ hậu mãi nhận được là yếu tố quan trọng hàng đầu để gắn bó với một thương hiệu, bên cạnh tính năng, trang bị của sản phẩm. Hiện tại, khách hàng tới xưởng dịch vụ VinFast sẽ được phục vụ theo quy trình chuẩn 5 bước từ đặt hẹn, tiếp nhận, tư vấn, sửa chữa, bàn giao xe và chăm sóc sau đó.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn dịch vụ này được áp dụng đồng bộ tại hơn 400 xưởng của VinFast trên toàn quốc. Độ phủ mạng lưới xưởng dịch vụ cũng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo trải nghiệm không bị gián đoạn, đặc biệt đối với khách hàng thường xuyên di chuyển quãng đường dài.

Chi phí bảo dưỡng thấp hơn cả xe xăng phân khúc dưới

Từng là người “anti” xe điện nhưng đã thay đổi hoàn toàn quan điểm sau khi sử dụng VF 3, anh Minh Phú (Hà Nội) cho rằng sự khác biệt giữa xe xăng và xe điện, ngoài trải nghiệm vận hành, là mức chi phí dành cho bảo dưỡng định kỳ.

a2_ds_7-5.jpg

Cụ thể, lần bảo dưỡng lớn ở mốc 80.000 km của chiếc Ford Focus tốn vài chục triệu đồng, trong khi với VF 3, anh chưa thấy đợt bảo dưỡng nào cần chi phí lớn như vậy. Không chỉ vậy, VF 3 được bảo hành tới 7 năm, trong khi Ford Focus ở phân khúc cao hơn lại chỉ được bảo hành 3 năm tại thị trường Việt Nam.

Anh Nguyễn Hữu Dũng (Hà Nội), một tài xế chạy đường dài cũng ghi nhận khoản chi bảo dưỡng giảm đi đáng kể từ khi chuyển từ Hyundai Grand i10 sang VinFast VF 6 – mẫu xe ở phân khúc trên. Anh tính toán, trung bình mỗi lần bảo dưỡng định kỳ của VF 6 chỉ hơn 1 triệu đồng, trong khi xe xăng cũ lên tới hơn 3 triệu đồng/lần.

Đối với anh Nguyễn Đức Mạnh, một chủ xe VF 7, sự thay đổi về chi phí sử dụng khi chuyển từ xe xăng sang xe điện còn được thể hiện ở mức chi cho việc vận hành hàng tháng.

Trước đây, chiếc Mazda CX-30 của anh tiêu thụ 11–12 lít/100 km trong đô thị, tương đương 2–3 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng, chưa kể chi phí bảo dưỡng 3–5 triệu đồng mỗi 5.000 km. Sau khi chuyển sang VF 7, anh di chuyển tới 30.000 km trong năm đầu tiên nhưng gần như không tốn chi phí năng lượng nhờ chính sách miễn phí sạc từ VinFast. Anh cũng tính toán, ngay cả ngoài thời gian ưu đãi, mỗi lần sạc đầy chỉ tốn hơn 200.000 đồng, bằng khoảng 1/5 chi phí đổ xăng cho quãng đường tương đương.

Những phản hồi từ người dùng cho thấy chất lượng dịch vụ hậu mãi đã trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Cùng đó, chính sách bảo hành lâu dài và chi phí vận hành thấp hơn hẳn xe xăng góp phần thúc đẩy ngày càng nhiều người Việt tự tin sử dụng xe điện lâu dài.

Từ ngày 3/4–31/5/2026, VinFast phát động cuộc thi “Xưởng dịch vụ truyền cảm hứng” nhằm chia sẻ những câu chuyện thực tế về trải nghiệm dịch vụ hậu mãi xe điện trên toàn quốc. Các xưởng dịch vụ sẽ đăng video ghi lại hành trình chăm sóc xe, khoảnh khắc phục vụ khách hàng và phản hồi tích cực từ người dùng. Khách hàng có thể theo dõi, tương tác, để lại bình luận cũng như ủng hộ xưởng dịch vụ yêu thích của mình tại https://creator.gen-green.global/vinfast/vinfastxdv/chi-tiet.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
Tag: Vingroup Vinfast chất lượng hậu mãi
