Điểm check in độc đáo tại hầm ngầm thông biển của khách sạn 5 sao LUVIAF Quy Nhơn

Trong hành trình khám phá ấy, lựa chọn nơi lưu trú không chỉ liên quan đến tiện nghi, mà còn quyết định cách du khách cảm nhận và kết nối với điểm đến.

Nép mình bên bờ biển hiền hoà Quy Nhơn, LUVIAF Quy Nhơn Hotel sở hữu vị trí thuận lợi trên đường An Dương Vương dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm thành phố. Đây là lợi thế để du khách vừa có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng ven biển, vừa dễ dàng di chuyển với hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực và cảnh quan đặc trưng tại Quy Nhơn.

Không gian nghỉ dưỡng mang hơi thở biển

Một trong những điểm tạo nên dấu ấn của LUVIAF Quy Nhơn Hotel là không gian lưu trú hướng đến trải nghiệm gần gũi với biển. Hệ thống phòng nghỉ được thiết kế theo hướng tinh tế, hiện đại, với nhiều phòng có tầm nhìn hướng biển, đưa cảnh sắc đặc trưng của thành phố trở thành một phần trong trải nghiệm lưu trú.

Buổi sáng, từ khung cửa có thể bắt gặp ánh sáng trải trên mặt biển lung linh. Khi thành phố bước vào nhịp sống sôi động, cung đường ven biển trở nên nhộn nhịp hơn. Đến chiều, không gian biển mở ra một khoảng trời rộng, thích hợp cho những phút giây thư giãn sau một ngày khám phá.

Một trong những tiện ích được du khách lưu trú tại LUVIAF Quy Nhơn ưa thích là đường hầm kết nối trực tiếp từ khách sạn ra khu vực biển. Thay vì phải băng qua đường An Dương Vương, du khách có thể di chuyển qua lối đi riêng, thuận tiện hơn trong những ngày đông khách hoặc khi đi cùng trẻ nhỏ.

“Tôi thấy lối đi này rất tiện lợi. Gia đình có trẻ nhỏ nên việc không phải trực tiếp sang đường khiến chúng tôi yên tâm hơn. Đặc biệt, đường hầm được thiết kế khá độc đáo, tạo cảm giác như một phần thú vị của hành trình ra biển”, một du khách lưu trú tại LUVIAF Quy Nhơn chia sẻ.

Với những gia đình hoặc nhóm khách muốn thường xuyên tận hưởng không gian biển, một lối kết nối riêng không chỉ giúp việc di chuyển thuận tiện mà còn góp phần tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng liền mạch hơn, từ phòng nghỉ đến biển chỉ trong vài phút.

Từ LUVIAF, dễ dàng nối dài hành trình Quy Nhơn

Không chỉ gần biển, vị trí trên trục An Dương Vương còn giúp LUVIAF trở thành điểm khởi đầu thuận tiện cho hành trình khám phá Quy Nhơn. Trong bán kính di chuyển thuận lợi, du khách có thể tìm thấy nhiều lát cắt khác nhau của thành phố: từ Tháp Đôi với dấu ấn văn hóa Chăm Pa, Ghềnh Ráng - Bãi Trứng với cảnh quan biển đặc trưng đến Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn dành cho những trải nghiệm mới mẻ.

Nếu muốn dành trọn một ngày cho biển, hành trình có thể nối dài về phía Nhơn Lý, nơi Kỳ Co, Eo Gió và làng chài mở ra một không gian khác của Quy Nhơn gần gũi, khoáng đạt và đậm dấu ấn miền biển.

Điểm đáng nói là những hành trình ấy có thể được kết hợp linh hoạt trong cùng một kỳ nghỉ. Một buổi sáng bên biển, một buổi chiều khám phá thành phố hay một ngày rong ruổi về Nhơn Lý đều có thể bắt đầu từ cùng một nơi lưu trú.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng hướng đến những trải nghiệm thuận tiện và đa dạng, một khách sạn có vị trí tốt không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn mang đến sự chủ động cho du khách trong việc thiết kế hành trình.

Sức hút của lợi thế này phần nào được thể hiện qua lượng khách đến LUVIAF Quy Nhơn trong dịp cao điểm. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9/2026, khách sạn đón gần 2.500 lượt khách, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng đặt phòng trước kỳ nghỉ đạt trên 80%, với một số thời điểm kín phòng.

Những con số này cho thấy nhu cầu của du khách đối với các điểm lưu trú có khả năng kết nối thuận tiện giữa nghỉ dưỡng và khám phá gia tăng, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm du lịch.

Từ một vị trí bên biển, LUVIAF Quy Nhơn kết nối không gian lưu trú với nhịp sống thành phố và những cung đường khám phá đặc trưng của vùng đất. Và đôi khi, một kỳ nghỉ đáng nhớ không bắt đầu từ việc đi thật xa, mà từ việc chọn đúng nơi để bắt đầu hành trình.

“Với LUVIAF, chúng tôi không chỉ cung cấp một nơi lưu trú mà mong muốn tạo nên một điểm bắt đầu cho hành trình khám phá Quy Nhơn, nơi du khách có thể tận hưởng biển, trải nghiệm thành phố và chủ động thiết kế kỳ nghỉ theo cách riêng.” Đại diện khách sạn cho hay.