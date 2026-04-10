Điện lực Huế bảo đảm cung cấp điện ổn định mùa khô 2026

Thứ Sáu, 15:15, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều khu vực tại thành phố Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt, vượt ngưỡng cao nhất của năm 2025. Dự báo từ ngày 10 đến 13/4, nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ 37-40°C, độ ẩm thấp nhất dao động 30-45%, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 2.

Trước diễn biến này, Công ty Điện lực Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trong mùa khô 2026. Đơn vị đã xây dựng chi tiết quy trình vận hành hệ thống điện, sẵn sàng ứng phó với tình huống phụ tải tăng cao hoặc sự cố lưới điện, đồng thời chuẩn bị các phương án chuyển tải, san tải giữa các xuất tuyến trung áp và trạm biến áp 110kV nhằm đảm bảo cấp điện linh hoạt.

a3_10-4_ds.jpg

Ngành điện tăng cường kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng lưới điện theo phương thức hotline để hạn chế tối đa việc cắt điện, đồng thời theo dõi phụ tải tại từng xuất tuyến và trạm biến áp, đặc biệt trong giờ cao điểm. Hệ thống SCADA (hệ thống điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu dựa trên máy tính, dùng để quản lý các quy trình công nghiệp từ xa hoặc tại chỗ) được khai thác hiệu quả để giám sát vận hành, thao tác từ xa, rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Các phương án khôi phục điện cùng nhân lực, vật tư, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” cũng đã sẵn sàng.

a2_10-4ds.jpg

Ngoài ra, ngành điện triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại, điều hòa phụ tải, cập nhật danh sách khách hàng có nguồn phát điện, sẵn sàng huy động khi cần thiết, đồng thời tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp giám sát phụ tải theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả điều hành, đảm bảo cung ứng điện ổn định trong mùa nắng nóng kéo dài. 

Ông Lê Đức Dũng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Huế, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết: “Chúng tôi cũng đã tăng cường kiểm tra toàn diện lưới điện, đặc biệt là các đường dây, các trạm biến áp có nguy cơ đầy tải hoặc quá tải, sử dụng camera nhiệt  của Flycam để phát hiện sớm và xử lý các tồn tại  kịp thời, ngăn ngừa xảy  ra sự cố. Công ty cũng đã thực hiện cân pha,sang tải, hoán chuyển thiết bị và nâng dung lượng các trạm biến áp tại các khu vực phụ tải tăng cao, hạn chế tối đa việc cắt điện nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong mùa cao điểm”.

 

Lê Hiếu/VOV-miền Trung
EVNCPC huy động nhân lực và 40.000 công tơ hỗ trợ Đắk Lắk khôi phục hệ thống điện
VOV.VN - Cùng với huy động nhân sự, EVNCPC cũng điều chuyển 40.000 công tơ điện tử cùng nhiều vật tư, thiết bị để thay thế và lắp đặt tại các khu vực nước vừa rút, sẵn sàng phục hồi cấp điện an toàn cho người dân.

