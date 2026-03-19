Định hình những giao lộ thịnh vượng nhìn từ quy hoạch của các quốc gia phát triển

Hạ tầng chiến lược - đòn bẩy định hình mặt bằng giá mới

Có rất nhiều câu chuyện thực tế khiến giới đầu tư không thể bỏ qua yếu tố về sức mạnh hạ tầng khi tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản. Những khu vực từng được xem là ngoại vi có thể nhanh chóng trở thành điểm tăng trưởng mới khi hạ tầng được hoàn thiện.

Hudson Yards tại New York từng là khu đất xa trung tâm Manhattan. Nhưng sau khi tuyến metro số 7 được kéo dài kết nối trực tiếp về Times Square, khu vực này nhanh chóng vươn mình thành một trung tâm tài chính - thương mại sôi động.

Tại Tokyo, Shibuya cũng trải qua hành trình tương tự. Khi hệ thống 9 tuyến tàu điện ngầm hội tụ, khu vực này nhanh chóng trở thành giao lộ nhộn nhịp bậc nhất thế giới, đồng thời là trung tâm thương mại, giải trí và văn hóa thu hút hàng triệu lượt người mỗi ngày.

Điểm chung của những “giao điểm thịnh vượng” này là dòng chảy giao thương, kinh tế và con người cùng đổ về khiến bất động sản trong khu vực nhanh chóng thiết lập mặt bằng giá mới. Một số khu vực tái phát triển quanh Shibuya từng ghi nhận mức tăng giá đất 32,7% chỉ trong một năm.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, những tổ hợp thể thao quy mô lớn cũng đóng vai trò như “chất xúc tác” cho quá trình phát triển đô thị và gia tăng giá trị bất động sản.

Olympic Park tại Stratford (London) là một ví dụ điển hình. Trước khi trở thành trung tâm của Thế vận hội 2012, Stratford chỉ là một khu công nghiệp cũ kỹ. Khi được lựa chọn làm địa điểm tổ chức Olympic, khu vực này đã trải qua quá trình quy hoạch và tái thiết toàn diện.

Sau kỳ Olympic, sân vận động cùng quần thể công viên, khu giải trí và dịch vụ tại đây được chuyển đổi thành một trung tâm sinh hoạt, văn hóa, thể thao quy mô lớn cho cộng đồng. Từ đó, kéo theo sự bùng nổ của hệ thống thương mại, nhà ở và các hoạt động kinh tế trong khu vực.

Diện mạo Đông London từ đó thay đổi rõ rệt. Cùng với dòng người và dòng vốn đổ về, mặt bằng giá bất động sản quanh Olympic Park cũng thiết lập ngưỡng mới. Theo ngân hàng Halifax, giá bất động sản rao bán tại Stratford đã tăng khoảng 64% trong giai đoạn 2012 - 2017.

Nam Rạch Chiếc - Sự lặp lại của mô hình tăng trưởng toàn cầu

Quan sát bản đồ quy hoạch khu Đông TP.HCM, Nam Rạch Chiếc đang nổi lên như khu vực hiếm hoi hội tụ đồng thời hai động lực phát triển: hạ tầng giao thông chiến lược và tổ hợp thể thao quy mô lớn.

Tại đây, một “giao lộ thịnh vượng” đang dần hình thành với sự hậu thuẫn của chuỗi dự án hạ tầng đáng chú ý. Nút giao An Phú - công trình hạ tầng đa tầng quy mô lớn đang được gấp rút thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Khi đi vào vận hành, nút giao này sẽ kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đang mở rộng lên 8-10 làn xe) với đại lộ Mai Chí Thọ và các trục giao thông trọng điểm của khu Đông.

Trong thời gian tới, khu vực này còn được hưởng lợi từ nhiều dự án giao thông quan trọng như tuyến Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm với tổng vốn đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 4/2026; tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 84.753 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 6/2026; cùng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2035.

Thực tế cho thấy, hạ tầng giao thông thường kéo theo sự gia tăng rõ rệt của giá bất động sản. Sau khi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi vào vận hành, giá trị bất động sản tại khu vực dọc tuyến tăng đến khoảng 8%/năm, cao gấp đôi so với mức tăng bình quân của toàn thị trường bất động sản TP.HCM trong năm 2025.

Song song đó, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc với quy mô hơn 186 ha và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 145.000 tỷ đồng đã khởi công vào tháng 1/2026. Theo định hướng, nơi đây sẽ hình thành quần thể thể thao hiện đại gồm sân vận động lớn nhất Việt Nam với sức chứa đến 70.000 chỗ, các nhà thi đấu đa năng, trung tâm thể thao dưới nước cùng hệ thống công viên và không gian công cộng quy mô lớn.

Quan trọng hơn, tổ hợp thể thao này không tồn tại độc lập mà đóng vai trò hạt nhân phát triển của toàn bộ khu đô thị Nam Rạch Chiếc. Xung quanh khu vực đang hình thành hệ sinh thái đô thị hiện đại với các dự án lớn như Senturia An Phú, Palm City, The Global City, Saigon Sports City, Eaton Park… đưa Nam Rạch Chiếc trở thành “vùng đệm chiến lược” đón dòng cư dân và kinh tế lan tỏa từ trung tâm hành chính - tài chính mới Thủ Thiêm.

Khi hạ tầng và quy hoạch cùng hội tụ, Nam Rạch Chiếc đang đứng trước cơ hội hình thành một “giao lộ thịnh vượng”, đồng thời bước vào chu kỳ tăng trưởng mới tương tự những gì từng diễn ra tại Shibuya, Hudson Yards hay Stratford. Quá trình chuyển mình này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều vận hội phát triển cho những dự án trong khu vực trung tâm Nam Rạch Chiếc.