“Dinh thự bay” Gulfstream G700 bất ngờ xuất hiện tại sân bay Phù Cát

Chuẩn mực mới của những hành trình riêng tư, xa xỉ

Thông tin Gulfstream G700 của Gulfstream Aerospace xuất hiện tại Việt Nam vào trung tuần tháng 9/2026 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu thích phản lực thương gia.

Cận cảnh nội thất sang trọng của chuyên cơ Gulfstream G700

Được ví như một “dinh thự bay” - chuẩn mực xa xỉ mới của bầu trời, dòng máy bay này gây ấn tượng mạnh nhờ không gian cabin thuộc nhóm lớn nhất trong phân khúc, cho phép thiết lập linh hoạt tới 5 khu vực sinh hoạt riêng biệt, bao gồm không gian tiếp khách, dùng bữa, nghỉ ngơi và phòng ngủ khép kín.

Bên cạnh đó, G700 sở hữu tầm bay hơn 14.000 km, tốc độ tối đa Mach 0,935, cùng 20 ô cửa sổ toàn cảnh hình bầu dục cỡ lớn và hệ thống liên tục cung cấp 100% khí tươi cho cabin.

Những thông số phần nào lý giải vì sao G700 thường được ví như một “dinh thự bay”. Nhưng với những người sử dụng chuyên cơ, giá trị không chỉ nằm ở một cabin xa xỉ hay khả năng bay rất xa.

Thứ đắt giá hơn còn là quyền chủ động về thời gian, điểm đến và cách một hành trình được thiết kế. Nếu trên các chuyến bay thường lệ, hành khách lựa chọn từ mạng đường bay và lịch bay có sẵn, thì với chuyên cơ, hành trình có thể được xây dựng quanh nhu cầu của người sử dụng: khởi hành khi nào, tới đâu, ở lại bao lâu và chuyến đi tiếp tục như thế nào.

Ngày 17/9, chiếc G700 mang màu sơn đặc trưng “house livery” của Gulfstream xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau TP.HCM, chuyên cơ tiếp tục hành trình tới Hà Nội trước khi bay tới Phù Cát vào sáng 18/9. Một hành trình nội địa khá ngắn với chiếc máy bay được thiết kế để bay xuyên lục địa. Và chính điểm đến tiếp theo của G700 mới là chi tiết tạo thêm sự tò mò.

Tín hiệu đặc biệt cho Quy Nhơn và Pleiku - điểm đến tiếp theo của giới nhà giàu quốc tế?

“Dinh thự bay” Gulfstream G700 xuất hiện tại sân bay Phù Cát

Sáng 18/9, Gulfstream G700 hạ cánh xuống Phù Cát. Với một dòng chuyên cơ có thể đưa hành khách tới những điểm đến cách xa hơn 14.000 km, việc lựa chọn một chặng bay ngắn Hà Nội - Quy Nhơn là một chi tiết đáng chú ý.

Giới thạo tin trong lĩnh vực du lịch cao cấp cho rằng, điều đáng quan tâm không chỉ là sự xuất hiện của G700, mà còn là kiểu điểm đến đang ngày càng được nhóm khách có khả năng chi trả cao tìm kiếm: ít đông đúc hơn, đủ riêng tư, có thiên nhiên khác biệt nhưng đồng thời phải có những dịch vụ tương xứng để thiết kế một hành trình theo nhu cầu cá nhân.

Nhìn từ góc độ đó, Quy Nhơn và vùng cao nguyên phía Tây Gia Lai có những chất liệu khá đặc biệt. Quy Nhơn được Lonely Planet lựa chọn trong 25 điểm đến đáng trải nghiệm của Best in Travel 2026. Những bãi biển, vịnh nhỏ, làng chài và nhịp sống thư thả được chuyên trang du lịch này nhắc đến như một phần sức hấp dẫn riêng của thành phố biển.

Vẻ đẹp hoang sơ của thắng cảnh Eo Gió, Quy Nhơn

Ở dải ven biển Nhơn Lý - Eo Gió, bên cạnh cảnh quan tự nhiên, hạ tầng phục vụ phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp cũng đã hình thành với các khu nghỉ dưỡng 5 sao được đầu tư như The Ocean Resort Quy Nhơn by Fusion, Crown Retreat Resort Quy Nhơn,... Trong đó, FLC Quy Nhơn là một trong những quần thể quy mô lớn tại khu vực này, với resort, villa và sân golf ven biển trong cùng một không gian trải nghiệm.

Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn tọa lạc trên diện tích 1.300 ha ven biển Nhơn Lý

Nhưng điểm đặc biệt của Gia Lai hiện nay là hành trình không nhất thiết dừng lại ở biển. Từ Quy Nhơn đi về phía Tây, cảnh quan chuyển dần sang Biển Hồ, Chư Đăng Ya và cao nguyên Pleiku. Tại Đăk Đoa cũng đang phát triển quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và sân golf, trong đó sân golf do kiến trúc sư quốc tế Brian Curley thiết kế.

Một hành trình nhưng có thể đi qua hai sắc thái gần như đối lập: biển xanh và đại ngàn. Đáng chú ý, Gia Lai hiện có sẵn hai cửa ngõ hàng không là sân bay Phù Cát và sân bay Pleiku. Với những chuyến đi bằng chuyên cơ, khi lịch trình không nhất thiết bị bó hẹp bởi mạng bay thường lệ, hai cửa ngõ này mở ra khả năng kết nối một kỳ nghỉ với biển, golf, villa và cao nguyên theo nhu cầu của chính người sử dụng.

Đây cũng là những lớp trải nghiệm khá gần với nhu cầu của dòng khách cao cấp từ Đông Bắc Á, đặc biệt ở các phân khúc golf, nghỉ dưỡng và MICE.

Bali, Phuket hay Maldives từ lâu đã quen thuộc với dòng khách cao cấp quốc tế. Giới làm du lịch cho rằng, dư địa tiếp theo có thể nằm ở những điểm đến vẫn giữ được nhiều nét tự nhiên, chưa quá đông đúc nhưng đã bắt đầu hình thành hạ tầng đủ để phục vụ những hành trình riêng tư và cá nhân hóa.

Ở góc độ này, việc Gulfstream G700 xuất hiện tại Phù Cát có thể xem là một tín hiệu đáng chú ý về sức hấp dẫn mới của điểm đến.

Một chuyến G700 tới Phù Cát tất nhiên chưa đủ để khẳng định Quy Nhơn - Gia Lai sẽ trở thành điểm đến tiếp theo của giới siêu giàu. Nhưng sự xuất hiện của một trong những dòng chuyên cơ thương gia hàng đầu thế giới tại đây vẫn là một tín hiệu đáng để quan sát.