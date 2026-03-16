Đô thị Eco Central Park - điểm đến yêu thích của cộng đồng sống xanh, sống khỏe

Gần 3.000 runner chạy giữa đại đại đô thị xanh

Sáng 15/3, đại đô thị Eco Central Park (rộng gần 200ha, Nghệ An) của nhà sáng lập Ecopark đón gần 3000 runner trên khắp cả nước về tham dự giải chạy Eco Central Park marathon – giải chạy quy mô lớn, mang tên khu đô thị lần đầu tiên được tổ chức.

Cung đường chạy rợp sắc hoa tại Eco Central Park Marathon 2026

Khoảnh khắc chạy giữa thiên nhiên của các runner

Giải gồm bốn cự ly mang tên bốn mùa. Spring (3 km) cho người mới bắt đầu, Summer (5 km) thiết kế nhiều năng lượng, Autumn (10 km) mang tinh thần thư giãn và Winter (21 km) nhiều thử thách. Điểm độc đáo là cung đường chạy được thiết kế xuyên qua những thảm hoa rực rỡ đang khoe sắc, rộng hơn 40 nghìn m2 quanh khu đô thị.

Cung đường chạy xuyên qua các tuyến đường nội khu

Central Park Marathon 2026 là giải chạy quy mô lần đầu được tổ chức tại đại đô thị

Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng BTC Eco Central Park Marathon chia sẻ: “Có những cuộc hẹn không phải tại nhà hàng, cafe hay rạp chiếu phim mà cùng nhau xỏ giày bước ra đường, sải chân trên cung đường chạy. Eco Central Park marathon không đơn thuần là giải chạy mà là cách mọi người cùng chia sẻ với nhau về một hành trình: cùng khởi động, cùng động viên nhau, cổ vũ nhau tiến về phía vạch đích. Đó cũng là những hành trình trong cuộc sống: khởi động, cổ vũ, nỗ lực để về đích thành công.

Chúng tôi cũng vui mừng đón chào khoảng 300 runner nhí đã hăng hái tham gia đường đua để có trải nghiệm lần đầu chạy giữa đại công viên xanh, hít hà căng lồng ngực bầu không khí trong lành để cùng nhau xây dựng lối sống xanh, sống khỏe, sống hài hòa giữa thiên nhiên”.

Chạy và hòa mình giữa thiên nhiên tại Central Park Marathon 2026

“Băng qua cung đường chạy rợp sắc xanh của những cây cao bóng cả; sắc cam, vàng, tím, hồng,… của hàng chục loại hoa khác nhau mà tôi không biết hết tên rồi đến những con phố nội khu, những cây cầu lãng mạn như trong phim ảnh; bên tai là những ca từ như “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng…” tôi cảm giác như mình được “tái sinh”, tiếp thêm năng lượng tích cực, thấy hưng phấn vô cùng. Chắc chắn tôi sẽ quay lại đây một lần nữa”, chị Trịnh Thị Lan Anh (38 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) chia sẻ.

Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư bất động sản đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu giải chạy mang thương hiệu riêng, cùng với cộng đồng cư dân yêu chạy bộ đã tổ chức thành công 6 mùa giải tại thành phố xanh Ecopark (Hưng Yên).

Tại Nghệ An, khu đô thị Eco Central Park lần đầu đăng cai, đánh dấu bước mở rộng sân chơi thể thao xanh cũng như lan tỏa lối sống xanh, sống khỏe giữa thiên nhiên tới miền Trung.

Cư dân bơi lội, chơi thể thao cuối giờ chiều

Eco Central Park với không gian kích thích cư dân vận động thể dục thể thao

Bà Mai Thị Hồng Quyên – Giám đốc Kinh doanh Marketing Ecopark cho biết, trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển nhanh, áp lực công việc, ô nhiễm và nhịp sống gấp gáp khiến nhu cầu về một môi trường sống cân bằng ngày càng trở nên cấp thiết. Suốt nhiều năm qua, Ecopark đã trở thành thương hiệu tiên phong tại Việt Nam trong việc kiến tạo cộng đồng cư dân sống xanh, sống khỏe, nơi con người được kết nối với thiên nhiên và duy trì lối sống năng động mỗi ngày. Triết lý này tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ tại Eco Central Park – khu đô thị sinh thái quy mô lớn nhất Nghệ An, nơi không gian xanh và các hoạt động thể thao trở thành một phần của đời sống thường nhật.

“Bên cạnh giải chạy quy mô lớn này, chúng tôi đã tổ chức nhiều giải bơi lội, bóng đá, pickleball cho cư dân cũng như giao lưu giữa cư dân với chủ đầu tư, người dân địa phương để lan tỏa lối sống xanh, sống khỏe. Trước đó, ngay từ khâu quy hoạch chúng tôi cũng thiết kế hơn 20 tổ hợp thể thao, sân chơi; 3 clubhouse với bể bơi và các tiện ích vui chơi, chăm sóc sức khỏe để kích thích lối sống yêu vận động cho cư dân”, bà Hồng Quyên nói.

Eco Central Park với 50ha là công viên, mặt nước

Tại Eco Central Park, 50ha công viên, mặt nước và cảnh quan sinh thái được phát triển nhằm tạo ra một “lá phổi xanh” cho đô thị. Không gian này không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí mà còn khuyến khích cư dân duy trì các thói quen vận động lành mạnh như: chạy bộ và đi bộ mỗi sáng, đạp xe quanh công viên và ven hồ, tập yoga, thiền giữa thiên nhiên, các hoạt động thể thao cộng đồng. Nhờ đó, cư dân không cần phải đi xa để tìm kiếm không gian tập luyện hay thư giãn mà sức khỏe được nuôi dưỡng ngay trong môi trường sống hằng ngày.

Từ đây, cộng đồng cư dân cùng chia sẻ các giá trị bền vững như tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, ưu tiên vận động, chăm sóc sức khỏe, gắn kết cộng đồng thông qua các hoạt động ngoài trời, xây dựng lối sống cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Những giá trị này giúp các khu đô thị của Ecopark không chỉ là nơi ở, mà trở thành một cộng đồng sống tích cực và hạnh phúc.

Một góc đại đô thị xanh Eco Central Park

Eco Central Park rộng gần 200ha là đô thị đầu tiên của nhà sáng lập Ecopark tại miền Trung. Dự án sau khi khởi công vào tháng 3/2023 đến nay đã bàn giao hơn 1500 căn nhà. Trong năm 2026, chủ đầu tư dự kiến bàn giao thêm khoảng 1200 căn nhà. Cùng với đó, các tiện ích thương mại, dịch vụ, trường học cũng đang dần hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2026 để phục vụ cư dân.

Tiên phong trong “quy hoạch xanh” và phát triển hạ tầng giao thông phù hợp với xu hướng sử dụng ô tô cá nhân đang tăng cao tại Nghệ An, ưu tiên năng lượng xanh, chủ đầu tư Ecopark cũng thiết kế các trạm sạc xe điện thân thiện môi trường. Theo đó, toàn khu đô thị sẽ có 10 trạm sạc xe điện để tính đến tầm nhìn dài hạn phục vụ nhu cầu cư dân, góp phần giảm phát thải, giữ gìn bảo vệ môi trường.