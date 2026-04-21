Doanh nghiệp tăng tốc nhờ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được tích hợp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị. Không chỉ các tập đoàn hay doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chủ động tiếp cận công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam ứng dụng công nghệ trong sản xuất

Tại Công ty TNHH Thang máy Đức An, nếu trước đây việc lập kế hoạch bảo trì chủ yếu thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian và dễ sai sót thì nay hệ thống có thể tự động xây dựng kế hoạch chi tiết dựa trên dữ liệu đầu vào. Nhờ đó, thời gian lập kế hoạch rút ngắn từ khoảng một tuần xuống còn một buổi, đồng thời tăng khả năng kiểm soát tiến độ và phối hợp giữa các bộ phận.

Không dừng lại ở khâu sản xuất, doanh nghiệp còn ứng dụng AI trong kế toán, hỗ trợ kiểm tra hóa đơn, tổng hợp số liệu và chuẩn hóa quy trình hạch toán. Việc xử lý dữ liệu nhanh và chính xác giúp giảm áp lực cho nhân sự, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản trị tài chính.

Tại các doanh nghiệp FDI, AI được tích hợp vào dây chuyền nhằm hình thành mô hình nhà máy thông minh. Robot tự động, hệ thống vận chuyển AGV và công nghệ kiểm tra lỗi bằng AI giúp tăng độ chính xác, giảm sai sót và rút ngắn thời gian sản xuất.

Minh chứng tại Công ty CP Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công cho thấy, AI đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng. Ở công đoạn sơn, hệ thống liên tục phân tích các thông số kỹ thuật và điều kiện môi trường để đảm bảo độ đồng đều. Trong khâu kiểm định, công nghệ nhận diện hình ảnh giúp phát hiện nhanh lỗi nhỏ, nâng cao độ tin cậy sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Song song với AI, nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất. Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh triển khai nhà máy kéo sợi tự động với hệ thống điều khiển bằng máy tính, sản xuất các dòng sợi chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Công ty CP Xây dựng Phượng Hoàng HT đầu tư công nghệ sản xuất gạch không nung, tạo ra sản phẩm có nhiều ưu điểm như cách âm, cách nhiệt, chống thấm và giá thành cạnh tranh.

Từ thực tiễn, bà Lê Thị Hoài Thương – Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Nestlé Việt Nam dẫn chứng, tại nhà máy Bông Sen, Nestlé đã triển khai mô hình “Nhà máy kết nối”, số hóa toàn bộ dữ liệu và quy trình sản xuất, đồng thời đào tạo đội ngũ nhân viên làm chủ công nghệ.

Kết quả, doanh nghiệp cắt giảm tới 60% hoạt động không tạo giá trị, nâng cao hiệu quả vận hành và vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn. “Câu chuyện này cho thấy: muốn nâng cao năng suất trong thời đại số, doanh nghiệp cần đầu tư song song vào công nghệ và phát triển nhân lực số”, bà Thương chia sẻ.

Theo bà Thương, công nghệ số không chỉ giúp doanh nghiệp “làm nhanh hơn” mà còn “làm thông minh hơn”. Khi các quy trình được số hóa và tự động hóa, doanh nghiệp có thể loại bỏ các khâu không tạo giá trị, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng, hướng đến phát triển bền vững.

Tuy nhiên, để công nghệ phát huy hiệu quả, yếu tố con người đóng vai trò quyết định. Nhân lực có khả năng khai thác dữ liệu và vận hành hệ thống sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác, duy trì cải tiến liên tục và chuyển hóa công nghệ thành giá trị thực. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chủ động ứng dụng AI và đổi mới công nghệ không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị.