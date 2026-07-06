EON MALL Đà Nẵng Thanh Khê: Điểm đến mới cho nhịp sống đô thị miền Trung

Lễ khai trương có sự tham dự của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, lãnh đạo AEON MALL cùng các đối tác và đông đảo người dân địa phương.

AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê là trung tâm thương mại thứ 8 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam

Việc đưa AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê vào hoạt động đánh dấu bước mở rộng của AEONMALL Việt Nam tại khu vực miền Trung, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ của thành phố Đà Nẵng.

Dấu mốc mở rộng của AEONMALL tại miền Trung

Tọa lạc tại số 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 5 phút di chuyển, AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê nằm trong khối đế của tổ hợp đa chức năng gồm khách sạn, văn phòng và căn hộ.

AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê định hướng không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là không gian gắn với đời sống cộng đồng địa phương

Trung tâm thương mại có tổng diện tích sàn thương mại khoảng 30.000 m², diện tích cho thuê khoảng 21.000 m² với gần 60 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực như siêu thị, bách hóa tổng hợp, thời trang, điện máy, nội thất, ẩm thực và vui chơi giải trí. Theo AEONMALL Việt Nam, gần một nửa số thương hiệu tại đây lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ khai trương ông Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao việc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam chính thức đưa AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê vào hoạt động. Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn ghi nhận vai trò của AEONMALL Việt Nam như một nhà đầu tư nước ngoài tiêu biểu, hoạt động tích cực, hiệu quả và gắn bó lâu dài với địa phương. Sự kiện khai trương AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê không chỉ thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố, mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới. “Thành phố Đà Nẵng luôn nhất quán quan điểm xem cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng của sự phát triển. Chúng tôi cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, trong đó có AEONMALL Việt Nam yên tâm sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, bền vững và lâu dài trên địa bàn thành phố.”, ông Hồ Kỳ Minh chia sẻ.

Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện

Ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng nhận định sự kiện khai trương AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê không chỉ đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của thành phố, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. “Với vai trò của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với AEON Mall, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.”, ông Mori Takero nhấn mạnh.

Hướng tới không gian mua sắm hiện đại và phát triển bền vững

Theo ông Ohno Keiji - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL, AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của AEONMALL tại Việt Nam. Thông qua dự án này, AEON MALL mong muốn tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương và mang đến nhiều giá trị hơn cho khu vực miền Trung.

Với thông điệp “TOTALLY WORTH IT - Mang đến những giá trị mới cho một thành phố đáng sống”, AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê được định hướng phát triển như một không gian vượt lên trên vai trò của một trung tâm thương mại đơn thuần. “Chúng tôi mong muốn AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân địa phương, là điểm đến được yêu mến và gắn bó lâu dài. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.”, ông Ohno Keiji khẳng định.

Ông Ohno Keiji, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL phát biểu tại sự kiện

AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê được định hướng trở thành điểm đến tích hợp mua sắm, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm công nghệ với các không gian như Cầu Ánh sáng, Sảnh Mặt trời và Sảnh Mặt trăng. Bên cạnh đó là hệ thống chỉ dẫn điện tử, bảng thông tin kỹ thuật số và tủ khóa thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê cũng được đầu tư các giải pháp quản lý năng lượng, hệ thống chiếu sáng LED, ứng dụng công nghệ trong vận hành cùng các tiện ích phục vụ người cao tuổi, người khuyết tật và gia đình có trẻ nhỏ. Trung tâm thương mại cũng trang bị hệ thống chỉ dẫn điện tử, bảng thông tin kỹ thuật số và tủ khóa thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo AEONMALL Việt Nam, trung tâm thương mại này dự kiến tạo ra khoảng 1.700 cơ hội việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Theo doanh nghiệp, TTTM dự kiến tạo khoảng 1.700 việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ của thành phố Đà Nẵng, đồng thời mang đến thêm nhiều lựa chọn về mua sắm, giải trí và trải nghiệm cho người dân cũng như du khách.

Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam được thành lập năm 2013 và hoạt động trong lĩnh vực phát triển, quản lý trung tâm thương mại. Đến nay, doanh nghiệp đã vận hành 8 trung tâm thương mại tại Việt Nam, tập trung tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và TP.HCM. Theo đại diện doanh nghiệp, AEON MALL sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.