EVNCPC ghi dấu ấn với 13 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Đà Nẵng

Thứ Ba, 11:04, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 25/5, tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 18, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có 13 giải pháp đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích, tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động thành phố và Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức. Tại buổi lễ, Ban tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 18, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2025 và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21.

Theo Ban tổ chức, Hội thi năm nay ghi nhận nhiều công trình, giải pháp có giá trị thực tiễn cao, tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh. Thành phố Đà Nẵng đã lựa chọn 20 giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, trong đó có 9 giải pháp đoạt giải. Đà Nẵng cũng được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá là một trong những địa phương có phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật sôi nổi và đạt hiệu quả cao.

Nổi bật trong số các công trình của EVNCPC là giải pháp “Thiết bị giám sát điều khiển điện mặt trời NEXATUS” do nhóm tác giả Thái Thành Nam và cộng sự thuộc Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung nghiên cứu, phát triển. Giải pháp đoạt giải Nhất cấp thành phố, đồng thời đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Đây là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, điều khiển hệ thống điện mặt trời, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch năng lượng và phát triển lưới điện thông minh.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao giải nhất tặng các tác giả đoạt giải Nhất

Hai giải pháp đoạt giải Nhì tại Hội thi gồm: “Nghiên cứu, chế tạo bộ giám sát và cảnh báo online phía hạ áp các trạm biến áp phân phối” của Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung và “Phân tích Big Data đo đếm từ xa và thuật toán cảnh báo đa tầng nhận diện điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ chưa đăng ký” của EVNCPC phối hợp với Công ty Điện lực Đà Nẵng thực hiện.

Đặc biệt, công trình “Nghiên cứu chế tạo bộ giám sát và cảnh báo online phía hạ áp các trạm biến áp phân phối” của tác giả Ngô Tấn Cư và cộng sự thuộc EVNCPC đoạt giải Nhì cấp thành phố, đồng thời đạt giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2025 cấp quốc gia. Công trình được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao khả năng giám sát vận hành và cảnh báo sớm sự cố trên lưới điện phân phối.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, PHó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng trao Giải Nhì tặng các tác giả đoạt giải

Bốn giải pháp đoạt giải Ba gồm: “Xây dựng công cụ số hóa dữ liệu cao độ trên nền bản đồ số hỗ trợ tự động thiết kế mặt cắt dọc các công trình đầu tư xây dựng” của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Đà Nẵng; “Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán sớm sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp theo phương pháp phân tích khí hòa tan (DGA)” của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung và Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung; “Xây dựng hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng” và “Nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng máy uốn cắt dây công tơ tự động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất” của các tác giả, nhóm tác giả EVNCPC và Công ty Điện lực Đà Nẵng thực hiện.

Ông Võ Công Trí, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHoa học Kỹ thuật TP Đà Nẵng trao Giải Ba tặng các tác giả đoạt giải

Sáu giải pháp đoạt giải Khuyến khích gồm: “Giải pháp dò quét, truyền nhận dữ liệu vận hành hệ thống điện an toàn, bảo mật vào hệ thống SCADA/DMS” và “Khai thác dữ liệu SCADA để nâng cao chất lượng giám sát vận hành lưới điện” của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung; “Nghiên cứu, chế tạo thiết bị giám sát, tính toán nhiệt độ dầu và nhiệt độ sứ đầu vào trong thí nghiệm máy biến áp” của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung phối hợp với EVNCPC; “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ định vị điểm chạm chập dây sau công tơ” của Công ty Điện lực Đà Nẵng; “Phối hợp chức năng bảo vệ mất pha và cấu hình SCADA cắt MC/Recloser/LBS khi xảy ra sự cố đứt dây dẫn nhằm bảo đảm an toàn cho người và thiết bị” của EVNCPC phối hợp với Công ty Điện lực Đà Nẵng và “Bộ thiết bị đào tạo lập trình IoT” của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 19 và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2026.

EVNCPC ghi dấu ấn với 13 giải thưởng tại Hội thi lần này, tiếp tục cho thấy sự đầu tư bài bản của EVNCPC trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Các giải pháp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống điện mà còn thúc đẩy chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hướng đến xây dựng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và phát triển bền vững.

PV/VOV- miền Trung
EVNCPC huy động nhân lực và 40.000 công tơ hỗ trợ Đắk Lắk khôi phục hệ thống điện
VOV.VN - Cùng với huy động nhân sự, EVNCPC cũng điều chuyển 40.000 công tơ điện tử cùng nhiều vật tư, thiết bị để thay thế và lắp đặt tại các khu vực nước vừa rút, sẵn sàng phục hồi cấp điện an toàn cho người dân.

EVNCPC ủng hộ hơn 5,1 tỷ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ và nhân dân Cuba
VOV.VN - Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, tập thể Cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung ( EVNCPC) đã chung tay đóng góp hơn 5,1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, miền Bắc khắc phục hậu quả bão lụt vừa qua và giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.

