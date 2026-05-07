EVNCPC tăng cường giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng 2026

Không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, TKĐ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, hướng tới phát triển bền vững.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Ngày 4/4, EVNCPC yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn trương bám sát các kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026-2030 tại địa phương, đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để rà soát, theo dõi các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, tổ chức các đoàn kiểm tra, làm việc trực tiếp với khách hàng lớn nhằm thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm điện thiết thực.

Điểm nhấn trong năm 2026 là yêu cầu nâng cao hiệu quả phối hợp dữ liệu và giám sát tiêu thụ điện. Các đơn vị điện lực phải thường xuyên báo cáo tình hình sử dụng điện, chủ động khai thác hệ thống theo dõi tiêu thụ để đưa ra khuyến cáo kịp thời cho từng nhóm khách hàng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quản lý điện năng dựa trên dữ liệu, giúp phát hiện sớm các bất thường và điều chỉnh hành vi sử dụng điện.

Song song đó, EVNCPC đặt ra yêu cầu cụ thể về tiết kiệm điện nội bộ. Các đơn vị phải đảm bảo tiết giảm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ tại trụ sở làm việc so với cùng kỳ, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao ý thức sử dụng điện của toàn thể cán bộ công nhân viên. Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị không chỉ mang ý nghĩa tiết kiệm chi phí mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tới cộng đồng.

Ngành điện tăng cường kiểm tra, vận hành thiết bị hệ thống điện, góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng

Trong công tác tuyên truyền, EVNCPC tiếp tục duy trì và mở rộng nhiều kênh truyền thông đa dạng. Từ báo chí, mạng xã hội, hệ thống phát thanh cơ sở đến ứng dụng chăm sóc khách hàng ngành điện đều được khai thác tối đa. Đặc biệt, việc gửi cảnh báo tiêu thụ điện tăng đột biến qua app CSKH hoặc email giúp khách hàng chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện, góp phần tiết kiệm hiệu quả. Một yêu cầu đáng chú ý là 100% khách hàng thuộc các nhóm hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ phải ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện. Đây là bước đi mạnh mẽ nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Những chỉ đạo quyết liệt trong năm 2026 được xây dựng trên nền tảng kết quả ấn tượng của EVNCPC trong giai đoạn trước. Theo thống kê, năm 2025, toàn Tổng công ty đã tiết kiệm được hơn 653 triệu kWh điện, tương ứng 2,45% sản lượng điện thương phẩm. Đây là con số rất đáng ghi nhận trong bối cảnh thời tiết cực đoan, phụ tải tăng mạnh. Giai đoạn 2020-2025, EVNCPC duy trì tỷ lệ tiết kiệm điện ổn định từ 2-2,5% mỗi năm. Sản lượng điện thương phẩm tăng từ hơn 19 tỷ kWh năm 2020 lên gần 26,7 tỷ kWh năm 2025, cho thấy tốc độ phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, song hành với tăng trưởng là nỗ lực không ngừng trong tiết giảm điện năng tiêu thụ, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện. Đáng chú ý, công tác giảm tổn thất điện năng đạt nhiều kết quả tích cực khi tỷ lệ này giảm từ 4,65% năm 2020 xuống còn 3,62% năm 2025. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các giải pháp kỹ thuật như cải tạo lưới điện, ứng dụng công nghệ SCADA, lắp đặt công tơ điện tử đo xa và vận hành dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kỹ thuật, các chương trình tuyên truyền, vận động cộng đồng cũng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu như chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện” năm 2024 với hơn 500.000 hộ tham gia, giúp tiết kiệm khoảng 59,1 triệu kWh điện; hay các cuộc thi dành cho học sinh, đoàn viên, người lao động đã góp phần hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong toàn xã hội.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị (Ảnh: Minh Thành)

Trong khu vực hành chính sự nghiệp, việc ban hành quy chế sử dụng điện, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tiết kiệm đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Ở lĩnh vực chiếu sáng công cộng, việc thay thế đèn truyền thống bằng đèn LED, kết hợp hệ thống điều khiển tự động đã giúp tiết kiệm hàng chục triệu kWh mỗi năm. Đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh dịch vụ, EVNCPC đẩy mạnh tư vấn giải pháp sử dụng điện hiệu quả, triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải, khuyến khích dịch chuyển sản xuất ra ngoài giờ cao điểm. Đồng thời, việc khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cũng góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Đồng hành với khách hàng

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đảm bảo điện năng, lãnh đạo EVNCPC khẳng định tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn. Ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, tiết kiệm điện là giải pháp căn cơ để đảm bảo an ninh năng lượng. Các đơn vị thành viên cần xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời chủ động đồng hành, hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”.

Đối với người dân, việc thay đổi thói quen sử dụng điện theo hướng khoa học, hợp lý được xem là giải pháp thiết thực và hiệu quả. Theo đó, cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, ưu tiên lựa chọn thiết bị có dán nhãn năng lượng, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm, cài đặt điều hòa ở mức 26-28 độ C và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Những hành động nhỏ nhưng nếu được thực hiện đồng bộ sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. Đối với doanh nghiệp, việc áp dụng các giải pháp quản lý năng lượng, tối ưu hóa quy trình sản xuất, đầu tư thiết bị hiệu suất cao và khai thác năng lượng tái tạo đang trở thành xu hướng tất yếu. Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Ngành điện hướng dẫn doanh nghiệp cân đối, bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết giảm nguồn điện trong giờ cao điểm nhằm tối ưu hóa chi phí (Ảnh: Minh Thành)

Có thể thấy, từ những kết quả đạt được trong giai đoạn trước đến các giải pháp quyết liệt trong năm 2026, EVNCPC đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện các chủ trương của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhu cầu điện tăng cao và yêu cầu chuyển dịch năng lượng ngày càng cấp thiết, tiết kiệm điện không còn là lựa chọn mà trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đến từng hộ gia đình, mỗi hành động tiết kiệm điện đều góp phần giảm áp lực cho hệ thống, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.