EVNGENCO3 “sống xanh”, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng

Thứ Hai, 17:58, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 do Bộ Công Thương phát động, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, công nhân viên.

Các hoạt động được tổ chức đồng bộ tại nhiều đơn vị như Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty EPS… góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, hướng tới phát triển bền vững.

Một trong những hoạt động trọng tâm là tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3. Trong khung giờ này, các đơn vị thuộc EVNGENCO3 đã đồng loạt tắt hệ thống chiếu sáng trang trí, bảng hiệu và các thiết bị điện không cần thiết tại khu vực văn phòng và nhà máy. Dù thực hiện tắt đèn, các đơn vị vẫn duy trì chế độ trực vận hành nghiêm ngặt, đảm bảo các tổ máy phát điện vận hành an toàn, liên tục, cung cấp điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2026

Song song với hoạt động tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất, nhiều đơn vị trong EVNGENCO3 còn tích cực tham gia các chương trình tuyên truyền và phong trào cộng đồng hưởng ứng chiến dịch. CBCNV các đơn vị tham gia giải chạy trực tuyến “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026” trên nền tảng 84RACE; đồng thời hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, thói quen sử dụng điện hợp lý trong công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Anh Cao Văn Đạt – Công ty NĐ Mông Dương giành giải Nhì tại Giải chạy phát động “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026”

Các đơn vị trong Tổng Công ty còn triển khai trồng cây xanh, cải thiện cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Tại Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS tổ chức trồng 1.000 cây xanh tại các khu quản lý vận hành sửa chữa. Công ty Nhiệt điện Mông Dương trồng thêm mới 1.200 cây phi lao, 100 cây hoa giấy, 100 cây thông và 82 cây mai Yên Tử, góp phần phủ thêm màu xanh cho khuôn viên nhà máy. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tổ chức lễ phát động trồng cây, trồng mới gần 200 cây xanh các loại. Đến nay, toàn khuôn viên nhà máy có hơn 20.450 cây xanh cùng khoảng 102.500 m² thảm cỏ, phủ xanh trên 23 ha diện tích, góp phần tạo nên không gian sản xuất xanh, sạch, đẹp, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân với không gian xanh, sạch, đẹp

Thông qua những hoạt động này, EVNGENCO3 và các đơn vị đã thể hiện  trách nhiệm của doanh nghiệp ngành điện trong việc đồng hành cùng cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường, góp phần khẳng định cam kết của EVNGENCO3 trong hành trình hướng tới nguồn năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

CTV Triều Dương/VOV.VN
Tag: EVNGENCO3 sống xanh tiết kiệm năng lượng giờ Trái Đất Bộ Công Thương Chiến dịch Giờ Trái đất
