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EVNHANOI khuyến khích sử dụng điện mặt trời mái nhà tiết kiệm chi phí

Thứ Hai, 14:06, 19/10/2026
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VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang mở thêm một lựa chọn để hộ gia đình, doanh nghiệp chủ động một phần nguồn điện, tiết giảm chi phí và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Từ mái nhà đến nguồn điện chủ động

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ là hệ thống các tấm quang điện được lắp đặt trên mái hoặc bề mặt bao che của công trình, tạo ra điện và ưu tiên sử dụng trực tiếp cho chính công trình đó. Khi hệ thống phát điện, nguồn điện được ưu tiên cung cấp cho các thiết bị đang hoạt động trong gia đình, nhà xưởng, văn phòng, cơ sở kinh doanh... qua đó giảm lượng điện phải mua từ lưới.

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Nguồn điện được tạo ra ngay tại nơi tiêu thụ giúp giảm lượng điện mua từ lưới

Với các hộ gia đình và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện vào ban ngày, đây là lợi ích dễ nhận thấy. Nguồn điện được tạo ra ngay tại nơi tiêu thụ giúp giảm lượng điện mua từ lưới, qua đó có thể giảm khoảng 30–70% chi phí tiền điện hàng tháng tùy theo quy mô hệ thống và mức độ tự sử dụng.

Không chỉ tác động đến chi phí, điện mặt trời còn giúp người sử dụng chủ động hơn với nguồn điện tại chỗ. Với doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phụ tải hoạt động thường xuyên vào ban ngày, điện tạo ra từ mái nhà có thể được sử dụng trực tiếp cho các thiết bị đang vận hành. Với hộ gia đình, một hệ thống được tính toán phù hợp cũng có thể đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu sử dụng điện.

Hiệu quả này càng rõ khi công trình có điều kiện mái phù hợp. Những mái nhà có diện tích đủ rộng, ít bị che bóng và bảo đảm kết cấu an toàn có thể xem xét lắp đặt. Tại Hà Nội, các hướng Nam, Đông Nam hoặc Tây Nam thường có điều kiện thuận lợi để khai thác bức xạ mặt trời; trung bình 1 kWp cần khoảng 6–8 m² diện tích mái đón nắng.

Năng lượng xanh, thêm giá trị cho công trình

Việc sản xuất và sử dụng điện ngay tại công trình cũng mang lại lợi ích ở góc độ hệ thống. Khi lượng điện tiêu thụ được đáp ứng một phần từ nguồn tại chỗ, lượng điện phải lấy từ lưới có thể giảm, góp phần giảm phụ tải cho hệ thống điện trong thời gian nguồn mặt trời phát điện. Đồng thời, sử dụng nguồn năng lượng sạch góp phần giảm phát thải CO₂ và hướng tới mô hình sử dụng năng lượng bền vững.

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Điện mặt trời mái nhà được sử dụng tại các khu công nghiệp, nhà máy

Từ góc độ công trình, mái nhà, mái nhà xưởng hay các công trình dịch vụ cũng được khai thác thêm một chức năng: trở thành không gian tạo ra nguồn năng lượng phục vụ chính hoạt động bên dưới. Với doanh nghiệp, đây có thể là một phần trong bài toán nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và gia tăng giá trị khai thác công trình.

Để những lợi ích này phát huy hiệu quả, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng không nên bắt đầu bằng câu hỏi “mái nhà lắp được bao nhiêu kWp” mà cần xác định công trình sử dụng bao nhiêu điện và sử dụng vào thời điểm nào. Việc xem dữ liệu tiêu thụ trong 6–12 tháng, khảo sát điều kiện mái và lựa chọn công suất phù hợp sẽ giúp tối ưu khả năng tự sản xuất – tự tiêu thụ.

Bên cạnh đó, khách hàng cần lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đơn vị thi công có kinh nghiệm, đồng thời đặc biệt chú trọng an toàn điện, kết cấu công trình và phòng chống cháy nổ. Khách hàng tại Hà Nội có thể liên hệ Công ty Điện lực trên địa bàn hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng EVNHANOI theo số 19001288 hoặc 1558 để được tư vấn, hướng dẫn các nội dung liên quan.

CTV Quỳnh Trang/VOV.VN
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