EVNHANOI triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định

Thứ Tư, 15:49, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cùng với việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân Thủ đô sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng, việc thay đổi từ những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày được xác định là yếu tố then chốt, góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng bền vững.

Bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày

Theo khuyến nghị của EVNHANOI, tiết kiệm điện không đòi hỏi những giải pháp phức tạp. Ngay trong mỗi gia đình, việc hình thành các thói quen sử dụng điện hợp lý có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ.

EVNHANOI tư vấn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho khách hàng

Đơn giản như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên vào ban ngày, hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý (từ 26°C trở lên) đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED, hoặc hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng là những giải pháp dễ thực hiện.

EVNHANOI khuyến khích khách hàng sử dụng các ứng dụng chăm sóc khách hàng để tra cứu sản lượng điện tiêu thụ, qua đó theo dõi sát sao tình hình sử dụng điện của gia đình và chủ động điều chỉnh hành vi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Hình thành ý thức – lan tỏa thói quen sử dụng điện bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp điện, EVNHANOI xác định nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng điện tiết kiệm là nhiệm vụ lâu dài. Tiết kiệm điện chỉ thực sự hiệu quả khi trở thành thói quen tự giác của mỗi cá nhân và được lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Lan tỏa Tiết kiệm từ trong cơ quan, doanh nghiệp tới hộ gia đình

Trong các cơ quan, doanh nghiệp, việc xây dựng quy chế sử dụng điện tiết kiệm, tắt các thiết bị khi hết giờ làm việc, tối ưu hệ thống chiếu sáng và điều hòa không khí sẽ góp phần giảm thiểu lãng phí. Đồng thời, các hoạt động truyền thông, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, hiệu quả do EVNHANOI triển khai đang từng bước thay đổi hành vi của người dân theo hướng tích cực hơn.

Ở góc độ rộng hơn, tiết kiệm điện còn là một phần của lối sống xanh, hướng tới phát triển bền vững. Khi mỗi cá nhân chủ động thay đổi từ những việc nhỏ như rút phích cắm khi không sử dụng, lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng hay sử dụng điện đúng lúc, đúng nhu cầu, thì hệ thống điện sẽ được vận hành hiệu quả hơn, đặc biệt trong các thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Tiết kiệm điện không phải là việc lớn lao hay xa vời. Với sự đồng hành của EVNHANOI và sự chung tay của cộng đồng, những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày sẽ góp phần tạo nên chuyển biến lớn, hướng tới một Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

CTV Minh Thu/VOV.VN
Văn hóa EVNHANOI – Khi dòng điện mang theo trách nhiệm với Thủ đô
Văn hóa EVNHANOI – Khi dòng điện mang theo trách nhiệm với Thủ đô

VOV.VN Mỗi ngày điện năng trở thành mạch sống cho sinh hoạt, sản xuất và phát triển có một “dòng điện vô hình” lặng lẽ nhưng bền bỉ suốt hơn một thế kỷ: văn hóa của người thợ điện Thủ đô. Đó chính là nền tảng của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), thắp sáng niềm tin bằng kỷ kỷ luật, trách nhiệm và sự tận tâm.

