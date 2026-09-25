EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm

Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm

Làm việc với EVNPMB1 ngày 24/9, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu Ban chủ động rà soát kế hoạch, tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án và quyết toán trong những tháng cuối năm 2026.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chủ trì cuộc họp

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVNPMB1 báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026, tập trung vào các dự án thủy điện mở rộng; nhóm dự án lưới điện 500kV tại Quảng Trị; các dự án tại Trung tâm Điện lực Dung Quất; điện gió ngoài khơi khu vực Bắc Bộ và công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành.

Theo EVNPMB1, một số dự án vẫn cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, hồ sơ thiết kế, đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở rà soát tiến độ từng dự án, Ban đã đề xuất EVN điều chỉnh nhiệm vụ năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027 phù hợp với điều kiện triển khai thực tế.

Giám đốc EVNPMB1 Bùi Phương Nam báo cáo tại buổi làm việc

Thực tế cho thấy, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nguồn điện, huy động vốn và giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Trước yêu cầu đó, EVNPMB1 xác định tập trung triển khai toàn diện 6 dự án trọng điểm ngành năng lượng.

Cụ thể, Ban phấn đấu hoàn thành đóng điện 3 dự án lưới điện truyền tải tại Quảng Trị trong năm 2027; đồng thời thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 3 dự án thủy điện mở rộng gồm Tuyên Quang, Sơn La và Lai Châu, bảo đảm tiến độ khởi công.

Cùng với đó, EVNPMB1 tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến điện gió ngoài khơi khu vực Bắc Bộ; tổng hợp, báo cáo các vướng mắc tại Trung tâm Điện lực Dung Quất để cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; đồng thời đẩy nhanh quyết toán các dự án đã hoàn thành.

Điều hành theo từng nhóm dự án, rút ngắn thời gian thực hiện

Để bảo đảm tiến độ, EVNPMB1 cho biết sẽ tổ chức điều hành theo từng nhóm dự án, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu.

Ban chủ trương rà soát hồ sơ ngay khi có đủ thông tin, hoàn thành từng phần để chuyển sang bước kiểm tra, hiệu chỉnh; đồng thời triển khai song song những thủ tục có thể thực hiện đồng thời nhằm rút ngắn thời gian.

EVNPMB1 cũng tăng cường ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật và kiểm soát chất lượng công việc của các đơn vị tư vấn, thẩm tra.

Đối với công tác thi công và quyết toán, Ban sẽ đôn đốc nhà thầu xử lý các phần việc còn tồn tại, bố trí nhân lực hoàn thiện hồ sơ theo kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương; tiến độ từng dự án được theo dõi sát để kịp thời báo cáo EVN và đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc phát sinh.

Rõ nhiệm vụ, rõ tiến độ, quyết liệt triển khai

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương nhấn mạnh, thời gian thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026 chỉ còn hơn ba tháng. Vì vậy, EVNPMB1 cần chủ động rà soát từng đầu việc, tổ chức triển khai theo tinh thần “vừa làm vừa chạy”, bảo đảm các mốc tiến độ đề ra.

Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu EVNPMB1 phối hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn của Tập đoàn, thống nhất phương án xử lý từng vướng mắc và triển khai song song các công việc có thể thực hiện đồng thời để rút ngắn thời gian.

Đối với nhóm dự án lưới điện 500kV tại Quảng Trị, EVNPMB1 được yêu cầu tập trung hoàn thiện các điều kiện để khởi công Trạm biến áp 500kV Lao Bảo và Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2 trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Với dự án Đường dây 500kV Lao Bảo – Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2, EVNPMB1 cần đẩy nhanh thủ tục phê duyệt đầu tư, đồng thời triển khai song song công tác thiết kế và chuẩn bị lựa chọn nhà thầu tư vấn, qua đó rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Đối với nhóm dự án thủy điện mở rộng, Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu EVNPMB1 phối hợp với các Ban chuyên môn của Tập đoàn thống nhất phương pháp phân tích kinh tế, tài chính, làm cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư.

Riêng dự án Thủy điện Lai Châu mở rộng, EVNPMB1 phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nâng công suất; lập, trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và tính toán các nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đối với các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện, EVNPMB1 cần làm việc cụ thể với chính quyền địa phương, hoàn tất rà soát thủ tục và báo cáo EVN trong tháng 10/2026 về khả năng đầu tư, cũng như khả năng được giao triển khai.

Với dự án điện gió ngoài khơi khu vực Bắc Bộ, sau khi EVN phê duyệt các bước cần thiết, EVNPMB1 phấn đấu hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn trong năm 2026.

Bám sát từng đầu việc, bảo đảm tiến độ

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đồng thời yêu cầu EVNPMB1 tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành, đôn đốc nhà thầu xử lý dứt điểm những công việc còn tồn tại.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, EVNPMB1 sẽ tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án, từng đầu việc; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh và kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền.

Việc xác định rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và rõ các mốc tiến độ được xem là cơ sở để EVNPMB1 tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và hoàn thành các nhiệm vụ đầu tư xây dựng được giao trong năm 2026.