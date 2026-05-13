Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Thứ Tư, 15:14, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế trở thành cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

Nhằm đồng hành trong hoạt động thương mại quốc tế, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) triển khai Chương trình Ưu đãi dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (CIB Trade Return 2026) mang đến nhiều lợi ích hấp dẫn về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.

Chi phí thanh toán quốc tế tác động trực tiếp đến hiệu quả vận hành doanh nghiệp

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế là nghiệp vụ cốt lõi, gắn liền với nhiều giao dịch như phát hành và thanh toán thư tín dụng (L/C), nhờ thu, chuyển tiền quốc tế và xử lý chứng từ. Mỗi nghiệp vụ phát sinh các loại phí riêng, phụ thuộc vào giá trị và tần suất giao dịch của từng doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp có quy mô giao dịch lớn hoặc phát sinh thanh toán thường xuyên, các chi phí này không còn mang tính đơn lẻ mà trở thành một cấu phần vận hành đáng kể khi cộng dồn theo thời gian, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI.

Khách hàng giao dịch tại Eximbank

Ở chiều xuất khẩu, thời gian thu tiền phụ thuộc nhiều vào phương thức thanh toán và quá trình xử lý chứng từ. Việc phát sinh thêm chi phí hoặc kéo dài thời gian xử lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vòng quay vốn và hiệu quả sử dụng dòng tiền của doanh nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp nhập khẩu cần đồng thời đảm bảo thanh toán đúng hạn cho đối tác nước ngoài và kiểm soát chi phí để tối ưu giá vốn hàng hóa.

Trong bối cảnh biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp, chi phí thanh toán quốc tế không còn là chi phí giao dịch đơn thuần mà gắn trực tiếp với hiệu quả sử dụng vốn và năng lực quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp bắt đầu rà soát kỹ hơn các khoản phí ngân hàng phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Tập trung tối ưu các giao dịch thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại cốt lõi

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, Eximbank triển khai chương trình CIB Trade Return 2026 với trọng tâm tối ưu chi phí tại các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại có tần suất sử dụng cao.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp xuất khẩu, chương trình áp dụng chính sách miễn phí nhận tiền, phí xử lý chứng từ và phí thông báo L/C, đồng thời giảm đến 70% phí thanh toán L/C và nhờ thu. Việc tối ưu chi phí tại các khâu giao dịch giúp doanh nghiệp cải thiện vòng quay vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền và tăng tính chủ động trong hoạt động thương mại quốc tế.

Eximbank triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu, Eximbank miễn phí chuyển tiền quốc tế và ký hậu vận đơn, đồng thời giảm đến 70% phí phát hành L/C, phí thanh toán L/C và nhờ thu. Cấu trúc ưu đãi được thiết kế theo nhu cầu giao dịch thực tế, hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chi phí nhập khẩu, tối ưu kế hoạch tài chính và nâng cao hiệu quả vận hành.

Chương trình CIB Trade Return 2026 được triển khai xuyên suốt năm 2026, từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026, áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn (có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên) và doanh nghiệp FDI bao gồm các khách hàng mới hoặc chưa phát sinh doanh số thanh toán quốc tế tại Eximbank trong vòng 6 tháng gần nhất, cũng như các khách hàng hiện hữu đang giao dịch tại ngân hàng.

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần kiểm soát chi phí để duy trì biên lợi nhuận, các giải pháp tối ưu chi phí giao dịch và vận hành dòng tiền đang trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp có tần suất giao dịch cao và nhu cầu thanh toán thường xuyên.

Doanh nghiệp có thể liên hệ 215 điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc hoặc gọi đến Hotline 1900 6655 để được tư vấn chi tiết.

Website: https://eximbank.com.vn/doanh-nghiep-tai-tro-thuong-mai

CTV An An/VOV.VN
Tag: Eximbank thanh toán quốc tế doanh nghiệp lớn FDI
Bộ đôi Sinh lời VIB tái định nghĩa quản lý tài chính cá nhân
Bộ đôi Sinh lời VIB tái định nghĩa quản lý tài chính cá nhân

VOV.VN - Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa đưa ra một lời giải hoàn toàn mới: Bộ đôi Sinh lời – giúp mỗi đồng vốn cá nhân đều có hai luồng sinh lời, cả khi giữ và lúc chi tiêu, cộng gộp lại đến 9,3%.

iDepo VIB – Giải pháp tích lũy thông minh với lãi suất đến 6,2%/năm
iDepo VIB – Giải pháp tích lũy thông minh với lãi suất đến 6,2%/năm

VOV.VN - Dù là nhân viên văn phòng vừa có khoản dành dụm đầu tiên, công nhân viên chức muốn sinh lợi từ khoản tiền hưu trí; hay doanh nhân, người có dòng vốn dòng vốn lớn nhưng chưa xác định kế hoạch sử dụng, iDepo từ Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đều mang lại sự an tâm với lãi suất lên đến 6,2%/năm.

