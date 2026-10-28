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Techcombank và Masterise Group mang hòa nhạc kinh điển châu Âu:

“Four Seasons with Love” trở lại Hà Nội, lan tỏa giá trị di sản vượt thời gian

Thứ Tư, 14:50, 28/10/2026
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VOV.VN - Từ Versailles đến Hà Nội, những thanh âm, tuyệt phẩm khí nhạc và aria bất hủ từng vang lên tại một trong những biểu tượng văn hóa lừng danh nhất Châu Âu sẽ hiện diện tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai đêm 29 - 30/10 tới đây.

Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền đưa Four Seasons with Love trở lại Thủ đô, tái hiện những di sản âm nhạc của thời kỳ Baroque đã trường tồn qua hơn ba thế kỷ, dưới sự dẫn dắt của Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles. Tại châu Âu, những chương trình nghệ thuật hàn lâm đỉnh cao thường gắn với các nhà hát danh tiếng, những không gian văn hóa mang tính biểu tượng hoặc các sự kiện đối ngoại đón tiếp nguyên thủ và khách mời cấp cao. Đêm hòa nhạc vì thế mang ý nghĩa của cuộc gặp gỡ với những giá trị văn hóa vượt thời gian, đồng thời là lời tri ân được gửi gắm bằng nghệ thuật dành cho cộng đồng khách hàng tinh hoa của Techcombank, Masterise Group và hệ sinh thái.

Lấy cảm hứng từ chủ đề bốn mùa trong âm nhạc Baroque, Four Seasons with Love mở ra hành trình khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên và những cung bậc cảm xúc của con người. Là một trong những thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật châu Âu - Baroque đã sản sinh những kiệt tác vượt thời gian, nơi kỹ thuật tinh xảo hòa quyện cùng chiều sâu cảm xúc, trở thành di sản văn hóa được gìn giữ và tôn vinh qua nhiều thế hệ.

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Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền, đưa hòa nhạc kinh điển châu Âu - “Four Seasons with Love” trở lại Hà Nội (Ảnh Techcombank)

Mạch nghệ thuật chủ đạo của chương trình được khơi nguồn từ The Four Seasons của Antonio Vivaldi, kiệt tác đã trở thành biểu tượng của âm nhạc cổ điển thế giới. Hơn ba thế kỷ sau ngày ra đời, những giai điệu về bốn mùa vẫn vang lên tại các nhà hát và phòng hòa nhạc danh tiếng trên khắp thế giới từ châu Âu, châu Mỹ, đến Châu Á… được trình diễn hàng nghìn lần mỗi năm và tiếp cận hàng tỷ lượt khán thính giả qua nhiều thế hệ. Chính sức sống bền bỉ ấy đã đưa The Four Seasons vượt khỏi khuôn khổ của một bản concerto để trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Bằng khả năng kể chuyện đầy thi vị, Vivaldi đã biến thiên nhiên thành nhân vật trung tâm của tác phẩm, để mỗi thanh âm không chỉ được lắng nghe mà còn được cảm nhận như một bức tranh sống động về thời gian, cảm xúc và cuộc sống.

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Chương trình hòa nhạc “Four Seasons Concert 2024” được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Ảnh HGO)

Four Seasons with Love cũng sẽ đưa khán giả gặp gỡ những tên tuổi đã góp phần định hình diện mạo của âm nhạc Baroque Châu Âu như Giovanni Antonio Guido, George Frideric Handel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse và Riccardo Broschi. Những tác phẩm được tuyển chọn hòa quyện thành một dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt, nơi vẻ đẹp của khí nhạc và thanh nhạc cùng cất lên tiếng nói của những di sản âm nhạc đã được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối qua thế hệ.

Khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức những tuyệt phẩm như Spring và Winter trích từ The Four Seasons, Largo trong opera Xerxes, các trích đoạn từ Les Indes Galantes cùng những aria nổi tiếng như Ombra mai fu, Lascia ch'io pianga hay Sposa son disprezzata. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin Stefan Plewniak, Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles sẽ tái hiện những kiệt tác Baroque bằng ngôn ngữ biểu diễn giàu sức sống và cảm xúc. Đồng hành cùng dàn nhạc là ba nghệ sĩ thanh nhạc Théo Imart (countertenor), Marie Zaccarini (soprano) và Stéphane Wolf (countertenor), những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ Baroque đương đại. Sự hòa quyện giữa khí nhạc và thanh nhạc tạo nên một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu.

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Nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin Stefan Plewniak sẽ dẫn dắt Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles trong “Four seasons with love” (Ảnh: HGO)

Techcombank và Masterise Group lựa chọn đồng hành cùng những di sản văn hóa và nghệ thuật kinh điển như một lời tri ân dành cho cộng đồng khách hàng Private và các đối tác chiến lược đã đồng hành cùng Hệ sinh thái. Khẳng định cam kết nâng tầm trải nghiệm sống tinh hoa, kết nối sâu sắc với những giá trị văn hóa nghệ thuật trường tồn.

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Techcom Wealth theo đuổi triết lý “Kiến tạo di sản, tiếp nối giá trị”, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình quản lý gia sản và gìn giữ những giá trị trường tồn (Ảnh: Techcom Wealth)

Tinh thần ấy cũng chính là nền tảng của triết lý “Kiến tạo di sản, tiếp nối giá trị” mà Techcom Wealth theo đuổi. Với Techcom Wealth, gia sản không chỉ là những thành quả được tạo dựng hôm nay, mà còn là những di sản được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau. Bên cạnh việc đồng hành cùng khách hàng trong hành trình quản lý và phát triển gia sản, Techcom Wealth hướng tới việc kết nối khách hàng với văn hóa, tri thức và nghệ thuật sống mang tính trường tồn. Những trải nghiệm được tinh tuyển như đêm hòa nhạc Four Seasons with Love góp phần làm giàu đời sống tinh thần, nuôi dưỡng cảm hứng và hoàn thiện hành trình vun đắp những giá trị bền vững cho tương lai.

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Mellow Six  - thương hiệu thuộc hệ sinh thái Masterise Group đồng hành kiến tạo trải nghiệm ẩm thực dành cho cộng đồng khách hàng tinh hoa (Ảnh: Mellow Six)

Bên cạnh những giai điệu kinh điển của âm nhạc châu Âu, khách mời của Techcombank và Masterise Group cũng sẽ được tận hưởng hành trình ẩm thực do những nghệ nhân Mellow Six, một thương hiệu thuộc hệ sinh thái Masterise Group, tuyển chọn và thực hiện. Từ những thức uống được chế tác tinh tế đến các mỹ vị được chuẩn bị công phu, mỗi chi tiết sẽ góp phần hoàn thiện trải nghiệm thưởng lãm qua mọi giác quan. Âm nhạc, văn hóa và nghệ thuật sống cùng hiện diện trong một trải nghiệm được tinh tuyển dành riêng cho cộng đồng khách hàng tinh hoa.

ĐÊM HÒA NHẠC FOUR SEASONS WITH LOVE – BỐN MÙA YÊU

Thời gian: ngày 29 - 30/10/2026

Địa điểm tổ chức: Nhà hát Hồ Gươm - 40 Hàng Bài, Hà Nội

Tài trợ độc quyền: Techcombank và Masterise Group.

Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực: Mellow Six.

CTV Hồng Thắm/VOV.VN
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