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Gần 40.000 trẻ em cả nước vui đón Trung thu cùng Vinamilk

Thứ Năm, 10:27, 24/09/2026
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VOV.VN - Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk.

Đêm hội Trung thu giữa đại ngàn Tây Nguyên

Trung thu tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - phân hiệu I (xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) năm nay bắt đầu từ khi trời còn sáng. Sân trường vốn quen thuộc với các em nhỏ trở nên rộn ràng hơn với những trò chơi, tiếng cổ vũ và cuộc thi giữa các đội.

Với chủ đề “Trăng về đại ngàn - Vui hội Trung thu”, chương trình do Vinamilk phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức, dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Ea Rốk. Không chỉ hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống, các em còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như hội thi "Cô trò vào bếp cùng Vinamilk"; thiết kế đồ chơi bằng thùng giấy, vỏ hộp sữa Vinamilk; cũng như các trò chơi vận động tập thể…

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Các em nhỏ hào hứng tham gia trò chơi cùng nhân viên Vinamilk trong ngày hội trăng rằm (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

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Các em nhỏ cùng thầy cô tham gia thiết kế đồ chơi và chuẩn bị mâm cỗ Trung thu tại ngày hội

Khi trời dần tối, không khí ngày hội càng náo nhiệt hơn với những tiết mục văn nghệ, ảo thuật, rước đèn, phá cỗ và múa lân. Những chiếc lồng đèn được thắp sáng trong tiếng trống lân rộn ràng, nối dài niềm vui ngày Tết dành riêng cho thiếu nhi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trịnh Văn Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Rốk - chia sẻ, Tết Trung thu là dịp để gia đình, nhà trường và xã hội thể hiện sự quan tâm đối với thiếu niên, nhi đồng. “Chương trình hôm nay với các hoạt động văn nghệ, trò chơi, hội thi nấu ăn, rước đèn, phá cỗ và trao quà đã tạo cho các cháu một sân chơi vui tươi, bổ ích, đồng thời giúp các cháu được giao lưu, trải nghiệm, hiểu thêm về nét đẹp văn hóa truyền thống. Những phần quà và sự quan tâm hôm nay là nguồn động viên tinh thần thiết thực, tiếp thêm niềm vui, sự tự tin và động lực để các cháu vươn lên trong học tập, rèn luyện", ông nói.

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Không khí đêm hội thêm sôi động với các tiết mục văn nghệ, ảo thuật và giao lưu ca hát

Hoạt động tại Đắk Lắk tiếp tục nối dài hành trình gần hai thập kỷ của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2008, chương trình không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dinh dưỡng giữa các vùng miền; mà còn hướng tới việc tạo điều kiện để các em được vui chơi, vận động, khám phá tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ tương lai.

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Khoảnh khắc em nhỏ cầm lồng đèn tham gia ngày hội Trung thu tại Ea Rốk

Lan tỏa cơ hội phát triển toàn diện cho mọi trẻ em Việt Nam

Sự kiện tại Đắk Lắk là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Trung thu mà Vinamilk triển khai hoặc đồng hành trên cả nước trong năm nay. Thông qua chuỗi hoạt động này, gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng từ các nhãn hàng như Vinamilk 100%, SuSu, ADM, Vinamilk Green Farm, Hero... cùng nhiều sân chơi và hoạt động trải nghiệm đã đến với gần 40.000 trẻ em tại nhiều địa phương trên cả nước, từ Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La đến Hà Nội, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang, Côn Đảo (TP.HCM) hay cực Nam Cà Mau.

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Những hộp sữa chua SuSu góp thêm niềm vui cho các em nhỏ tại chương trình Trung thu ở Phú Thọ

Thông qua sự phối hợp với các đơn vị như Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Quỹ Trò nghèo Vùng cao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM cùng nhiều tổ chức, địa phương trên cả nước, các hoạt động được triển khai đa dạng về hình thức nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là tạo thêm cơ hội để trẻ em được vui chơi, học hỏi và phát triển trong môi trường tích cực.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam - cho rằng việc chăm lo cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình và nhà trường mà còn cần sự đồng hành của toàn xã hội. "Mỗi trẻ em đều cần có cơ hội được vui chơi, học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển. Sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng thông qua những hoạt động thiết thực sẽ góp phần giúp các em có thêm điều kiện phát triển toàn diện, tự tin và vững bước trên hành trình trưởng thành", bà Hòa chia sẻ.

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Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam - trao tặng phần quà Vinamilk đến các em học sinh tại xã Bình Mỹ (TP.HCM)

Đại diện Vinamilk, ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại, cho biết doanh nghiệp luôn tin rằng để xây dựng một đất nước vững mạnh và hùng cường trong tương lai, bên cạnh những cơ hội học tập tốt hơn, trẻ em cũng cần một nền tảng dinh dưỡng vững chắc để được lớn lên khỏe mạnh, tự tin và phát triển toàn diện.

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Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối ngoại Vinamilk - tham gia và trao quà cho các em học sinh trong ngày hội Trung thu tại Ea Rốk

"Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động cộng đồng không chỉ mang đến niềm vui trong một dịp lễ hay ngày hội, mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dinh dưỡng, vui chơi, học tập và phát triển cho trẻ em. Khi có nền tảng sức khỏe tốt, được khuyến khích khám phá, trải nghiệm và nuôi dưỡng ước mơ, các em sẽ có thêm hành trang để tự tin bước vào tương lai", ông Tuấn chia sẻ. Theo ông, đó cũng là cách Vinamilk bền bỉ hiện thực hóa sứ mệnh "Phụng sự khát vọng Việt" trong suốt 50 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

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50 năm Vinamilk: Hành trình không ngừng nâng chuẩn

VOV.VN - Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng, mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn.

 

CTV Phương Uyên/VOV.VN
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