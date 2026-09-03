Giữ nhịp thi công xuyên kỳ nghỉ Quốc khánh trên đại công trường APEC Phú Quốc

Trong tiếng máy và tiếng thép không ngừng vang lên, tình yêu nước được viết bằng mồ hôi, trách nhiệm và khát vọng góp sức dựng xây một Phú Quốc sẵn sàng chào đón APEC 2027.

Lễ chào cờ đặc biệt giữa đại công trường

Sáng sớm, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, tiếng máy móc và nhịp trao đổi công việc trên các công trường phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc tạm lắng. Trong trang phục lao động, mũ bảo hộ vẫn trên đầu, các kỹ sư, công nhân đứng trang nghiêm, hướng về lá cờ đỏ sao vàng và cùng cất vang bài “Tiến quân ca”.

Phía trước họ không phải sân khấu hay khán đài, mà là những khối công trình, kết cấu thép và các hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện. Nơi tổ chức lễ chào cờ cũng chính là công trường mà cả chục nghìn người đang làm việc mỗi ngày để chuẩn bị hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Các công nhân, kỹ sư đón Quốc khánh ngay tại công trường các dự án phục vụ APEC 2027 (Ảnh: TDC)

Đứng giữa công trình do chính mình góp sức tạo dựng, mỗi người vừa nhìn thấy phần việc còn ở phía trước, vừa hình dung ngày Phú Quốc đón lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC. Niềm tự hào trong buổi lễ đặc biệt ấy vì thế gắn liền với trách nhiệm hoàn thành từng hạng mục đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Hệ mái mô phỏng 13 nhịp sóng biển tại Trung tâm Hội nghị APEC đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh: TDC)

Trong hàng ngũ những người dự lễ có ông Nguyễn Đắc Thảo, giám sát kỹ thuật tại Trung tâm Hội nghị APEC. Hơn 40 năm gắn bó với nghề xây dựng, ông đã tham dự nhiều lễ chào cờ, nhưng đây là lần đầu đón Quốc khánh tại một dự án có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt như vậy.

Nhìn những hạng mục đang thay đổi từng ngày, người kỹ sư kỳ cựu không giấu được xúc động.

Dù đã gắn bó cả đời với công việc giám sát công trình, ông Nguyễn Đắc Thảo vẫn không khỏi trầm trồ trước tầm vóc của dự án Trung tâm Hội nghị APEC (Ảnh: TDC)

“Đây là dự án lớn nhất và phức tạp nhất trong sự nghiệp của tôi. Chứng kiến công trình thay đổi từng ngày, tôi thấy rất tự hào khi thấy người Việt đã có thể dựng xây nên những công trình đẳng cấp thế giới”, ông Nguyễn Đắc Thảo cho biết.

Công nhân thi công phần mái của Trung tâm Hội nghị APEC (Ảnh: TDC)

Nếu ông Thảo nhìn buổi lễ từ hành trình hơn bốn thập kỷ làm nghề, anh Lê Hoàng Minh lại đón nhận khoảnh khắc ấy bằng nhiệt huyết của một người trẻ. Với anh, được hát Quốc ca giữa công trường mình đang góp sức xây dựng là trải nghiệm khó lặp lại trong sự nghiệp.

Hai cần cẩu siêu trường, siêu trọng có sức nâng khoảng 650 tấn và 800 tấn đang phục vụ thi công phần mái Nhà hát Đa năng (Ảnh: TDC)

Là giám sát an toàn tại Nhà hát Đa năng, anh Minh thường xuyên di chuyển qua các khu vực thi công để kiểm tra điều kiện làm việc, quan sát và nhắc nhở các tổ đội tuân thủ quy trình. Khi số lượng mũi thi công và khối lượng công việc cùng tăng, yêu cầu bảo đảm an toàn càng chặt chẽ.

Anh Lê Hoàng Minh, giám sát an toàn tại Nhà hát Đa năng, có nhiệm vụ theo sát các mũi thi công, bảo đảm mọi công đoạn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn. Anh khẳng khái chia sẻ, được làm việc mỗi ngày tại đại công trường APEC là cách anh đóng góp sức trẻ, cống hiến và phụng sự Tổ quốc.

Anh Lê Hoàng Minh (áo đỏ) tự hào cho biết, được làm việc mỗi ngày tại đại công trường APEC là cách anh cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc (Ảnh: TDC)

“Thay vì nghỉ ngơi hay đi chơi, tôi chọn làm việc ở công trường. Làm việc hết mình tại đại dự án APEC là cách tôi thể hiện tình yêu nước, là cách để cống hiến, phụng sự quốc gia”, vị giám sát an toàn ngoài 30 tuổi chia sẻ.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn. Quốc ca vừa dứt, các kỹ sư và công nhân nhanh chóng trở lại vị trí. Trên những tầng cao của Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà hát Đa năng, tiếng máy, tiếng thép cùng những hiệu lệnh thi công lại vang lên.

Gác niềm riêng, giữ nhịp công trường xuyên lễ

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Lương Thị Bích, nữ công nhân đang làm việc tại công trường Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, gọi điện về hỏi thăm con gái. Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, chị đăng ký ở lại công trường.

Chị Lương Thị Bích gọi điện báo với con gái Quốc khánh năm nay, chị sẽ ở lại công trường làm việc xuyên lễ (Ảnh: Tiến Vũ)

“Tôi nhớ các con nhưng phải nỗ lực làm việc để dành dụm một khoản vốn lo cho tương lai các con. Trước đây, tôi làm chăn nuôi, thu nhập bấp bênh. Sau này, tôi theo chồng đi làm xây dựng tại Nhà ga T2. Công việc hiện tại giúp tôi có nguồn thu nhập cao và ổn định hơn nhiều”, chị Bích bộc bạch.

Trong cuộc điện thoại với con, chị không quên đưa điện thoại lên để con thấy khoảnh khắc những chiếc máy bay nối nhau cất cánh. Chị mong rằng, một dịp Quốc khánh không xa, cả gia đình sẽ trở lại nơi chị từng góp sức xây dựng - không phải để vào ca, mà trong vai những hành khách bắt đầu một chuyến du lịch tại đảo Ngọc.

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, các công nhân trên công trường tuyến LRT Phú Quốc đang tập trung lắp đặt những kilomet ray đầu tiên (Ảnh: TDC)

Không khí khẩn trương cũng hiện diện trên công trường tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT. Những thanh ray mới được vận chuyển tới đang lần lượt được đưa vào vị trí lắp đặt. Ông Lê Quý Công, công nhân lắp ray, được điều động từ Hà Nội tới Phú Quốc để tham gia giai đoạn thi công quan trọng này.

Từ kinh nghiệm 36 năm làm nghề, ông Công cùng đội ngũ đang tiếp cận công nghệ mới thông qua quy trình chuyển giao bài bản. Các công nhân được nhà cung cấp và chuyên gia đào tạo, hướng dẫn kỹ lưỡng trước khi triển khai; quá trình lắp đặt, căn chỉnh được thực hiện theo quy trình đã được phê duyệt, dưới sự kiểm tra của tư vấn giám sát và nghiệm thu theo từng bước. Cách tổ chức này vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn, vừa đáp ứng tiến độ gắt gao.

Ông Lê Quý Công (phía bên trái ảnh) là một trong những công nhân giàu kinh nghiệm được ban điều hành tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia thi công tuyến LRT Phú Quốc (Ảnh: Thanh Vũ)

Tại cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ, chị Trần Thị Ruộng, công nhân vệ sinh, đăng ký ở lại làm việc trong dịp 2/9. Hằng ngày, chị thu gom vật liệu thừa, dọn mặt bằng để bàn giao cho các đội thi công tiếp theo. Chồng chị cũng làm việc tại dự án và đăng ký làm việc trong dịp lễ.

“Hai vợ chồng gắn bó với công việc không chỉ vì thu nhập, mà còn bởi niềm hạnh phúc khi biết phần đóng góp nhỏ bé của mình đang tạo nên một công trình ý nghĩa”, chị Trần Thị Ruộng chia sẻ.

Khi mặt trời dần khuất bóng cũng là lúc ca làm việc tối bắt đầu tại cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ (Ảnh: TDC)

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban Quản lý dự án Cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ, người lao động đăng ký làm việc trong dịp 2/9 trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với yêu cầu của từng vị trí và kế hoạch thi công.

Các kỹ sư, công nhân làm việc trong ngày lễ không chỉ được trả lương làm thêm theo đúng quy định mà còn được bố trí nghỉ bù để bảo đảm sức khỏe. Việc phân ca được sắp xếp phù hợp với tính chất công việc, điều kiện thực tế và yêu cầu an toàn tại công trường.

Công nhân và kỹ sư thi công buổi đêm tại cụm công trình khách sạn Bãi Đất Đỏ (Ảnh: TDC)

“Dự án bố trí thường xuyên khu lưu trú với khoảng 3.000 chỗ ở, cùng hệ thống y tế và các tiện ích thiết yếu để người lao động ổn định sinh hoạt, yên tâm làm việc trên công trường”, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm.

Từ Cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ, nhịp làm việc xuyên lễ nối dài tới các dự án hạ tầng, giao thông và hàng không đang được triển khai tại Phú Quốc.

Theo ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP tại Phú Quốc thuộc Tập đoàn Sun Group, sáu dự án phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Trong dịp Quốc khánh năm nay, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân đã đăng ký làm việc xuyên lễ để duy trì tiến độ.

Bên cạnh các chế độ về tiền lương và thời gian nghỉ, công tác chăm lo đời sống tinh thần cũng được chú trọng. Vào các dịp lễ, đại diện ban quản lý dự án và lãnh đạo các đơn vị được phân công đến từng khu lán trại, từng vị trí thi công để thăm hỏi người lao động. Những cuộc gặp gỡ thân tình đó đã tiếp thêm tinh thần cho những người đón lễ xa nhà, giúp họ có thêm động lực làm việc “vượt nắng, thắng mưa”.

Hình ảnh đại công trường APEC về đêm (Ảnh: TDC)

Cũng theo ông Hợp, các dự án phục vụ APEC 2027 luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo địa phương thường xuyên kiểm tra công trường, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân.

Giữa ngày Quốc khánh, lễ chào cờ khép lại nhưng nhịp công trường vẫn tiếp diễn. Từ những tầng mái đang thành hình đến từng thanh ray vừa lắp đặt, các kỹ sư, công nhân lại trở về vị trí, tiếp tục đưa những công trình phục vụ APEC 2027 tiến gần hơn tới ngày hoàn thành.