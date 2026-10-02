Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Trong thực tế, “chờ ký” là một mắt xích dễ làm gián đoạn quy trình. Hồ sơ đã hoàn tất nhưng chưa có chữ ký của người có thẩm quyền sẽ chưa thể chuyển sang bước tiếp theo. Với mô hình ký số gắn với USB Token, việc thực hiện giao dịch còn phụ thuộc vào thiết bị và máy tính được cài đặt phù hợp.

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu

Trong khi đó, các yêu cầu đối với giao dịch điện tử ngày càng được hoàn thiện, từ xác thực danh tính đến chữ ký số và dấu thời gian theo các quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Doanh nghiệp vì thế cần một phương thức ký vừa thuận tiện trong vận hành, vừa đáp ứng yêu cầu về an toàn và pháp lý.

Đó là bài toán VNPT SmartCA hướng tới giải quyết. Dịch vụ đưa thao tác ký số lên điện thoại di động và máy tính, cho phép người có thẩm quyền ký từ xa mà không cần USB Token. SmartCA hỗ trợ xác thực người ký, bảo đảm tính toàn vẹn tài liệu và chống chối bỏ giao dịch trong các hoạt động như ký hợp đồng, hóa đơn điện tử, hồ sơ thuế, bảo hiểm xã hội và thủ tục hành chính. Đây là giải pháp ký số từ xa đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Từ một thao tác ký đến cả quy trình số

Điểm khác biệt của ký số từ xa nằm ở việc đưa thao tác ký ra khỏi sự phụ thuộc vào một thiết bị vật lý. Người có thẩm quyền có thể xử lý hồ sơ trên điện thoại hoặc máy tính, dù đang ở văn phòng, chi nhánh hay đi công tác.

Với doanh nghiệp có nhiều đơn vị, nhân sự làm việc tại nhiều địa điểm, cách thức này giúp rút ngắn thời gian chờ trong những quy trình cần phê duyệt. Một hợp đồng không phải nằm lại chỉ vì người ký đang ở xa; hồ sơ cần hoàn tất trong ngày cũng không phải chờ thiết bị ký được chuyển đến.

Để đáp ứng yêu cầu về bảo mật, VNPT SmartCA được VNPT làm chủ công nghệ lõi, trong đó có Module kích hoạt ký số (Signature Activation Module – SAM). Dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của châu Âu và tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

SmartCA cũng được tích hợp với hơn 2.000 hệ thống, ứng dụng, gồm Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thuế, hải quan, bảo hiểm, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, ngân hàng và tài chính. Nhờ đó, chữ ký số được đưa vào trực tiếp các quy trình mà doanh nghiệp đang sử dụng. Về giá trị pháp lý, SmartCA đáp ứng các yêu cầu về xác thực người ký, bảo đảm tính toàn vẹn của tài liệu và chống chối bỏ giao dịch.

Những tiện ích này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu sử dụng chữ ký số tiếp tục tăng. Theo Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (NEAC), đến hết tháng 7/2026, cả nước đã cấp lũy kế hơn 31,19 triệu chứng thư chữ ký số công cộng. Riêng năm 2025, Cổng eSign ghi nhận hơn 43 triệu lượt gọi ký.

Lợi thế từ hệ sinh thái VNPT

Với VNPT, SmartCA không đứng riêng lẻ mà nằm trong hệ sinh thái dịch vụ số và mạng lưới rộng khắp của doanh nghiệp. Việc tích hợp với hơn 2.000 hệ thống, ứng dụng giúp SmartCA tiếp cận nhiều quy trình từ dịch vụ công, thuế, bảo hiểm đến tài chính, ngân hàng.

Cùng với đó, việc làm chủ công nghệ lõi SAM giúp VNPT chủ động trong quá trình vận hành và bảo đảm an toàn dữ liệu. Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của VNPT cũng đã được gia hạn đến năm 2031, tạo cơ sở để tiếp tục cung cấp dịch vụ trong dài hạn. Đó là những yếu tố quan trọng khi chữ ký số ngày càng trở thành một thành phần trong hoạt động thường nhật của doanh nghiệp, thay vì chỉ phục vụ một số thủ tục riêng lẻ.

Không chỉ tập trung vào trải nghiệm ký số, VNPT còn chủ động chuẩn bị phương án để khách hàng đang sử dụng SmartCA tiếp tục giao dịch thuận tiện khi chứng thư số đến thời hạn cấp lại. Việc cấp bù được triển khai trên chính ứng dụng VNPT SmartCA, giúp khách hàng thực hiện thao tác ngay trên nền tảng quen thuộc.

Đây cũng là một phần trong cam kết duy trì dịch vụ ổn định khi VNPT đã được gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đến năm 2031.

Theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP, mỗi chứng thư số có thời hạn hiệu lực tối đa 05 năm. Do giấy phép được cấp năm 2021, một số chứng thư số VNPT có thời hạn đến ngày 18/11/2026, dù thời hạn thuê bao của khách hàng vẫn còn. Hiện tại, giấy phép của VNPT đã được cấp phép gia hạn đến năm 2031. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, VNPT sẽ thực hiện cấp bù chứng thư số cho khách hàng còn thời hạn thuê bao sau ngày 18/11/2026, bảo đảm đầy đủ thời gian sử dụng dịch vụ đã đăng ký. Khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng VNPT SmartCA. Thông tin chi tiết tại smartca.vnpt.vn. Hotline: 1800.1260 hoặc VNPT tại địa bàn.