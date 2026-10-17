Gốm Chu Đậu 4 lần liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia: Sức sống di sản Đại Việt

Bốn kỳ liên tiếp giữ vững danh hiệu (2020, 2022, 2024, 2026) không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của dòng gốm cổ bác học gần 600 năm tuổi, mà còn là minh chứng sống động cho hướng đi bền vững: đánh thức di sản văn hóa bằng tư duy đổi mới sáng tạo và công nghệ hiện đại.

Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu (thành viên Tập đoàn BRG) lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (2020 - 2026)

Đánh thức dòng gốm cổ bác học từ mạch nguồn văn hóa

Trong lịch sử mỹ thuật và giao thương Việt Nam thế kỷ XIV – XV, vùng đất Chu Đậu xã Thái Tân, thành phố Hải phòng bên dòng sông Thái Bình từng là trung tâm chế tác gốm sứ sầm uất bậc nhất Đại Việt. Không mang nét dân dã thông thường, gốm Chu Đậu thuộc dòng gốm cổ bác học tinh xảo, hội tụ triết lý nhân sinh sâu sắc của người Việt qua từng dáng bình, sắc men và họa tiết vẽ tay.

Trải qua biến thiên lịch sử hơn 400 năm thất truyền, tiếng vang của gốm Chu Đậu được thế giới đánh thức từ chính những hiện vật quý giá đang được lưu giữ tại 46 bảo tàng danh tiếng thuộc 32 quốc gia. Khát vọng hồi sinh di sản quê hương đã được Tập đoàn BRG hiện thực hóa bằng chiến lược đầu tư bài bản suốt hơn hai thập kỷ qua. Từ việc nghiên cứu phục dựng thành công công thức men tro trấu cổ truyền đến việc quy tụ các nghệ nhân tâm huyết, Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu đã đưa dòng gốm di sản trở lại mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Mỗi tác phẩm Gốm Chu Đậu là kết tinh từ bàn tay tài hoa và tâm huyết giữ lửa nghề của các nghệ nhân tại vùng đất Nam Sách, Hải Dương

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Chìa khóa nâng tầm giá trị di sản

Với bộ tiêu chí “Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong”, chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát triển xanh và năng lực cạnh tranh. Gốm Chu Đậu ghi dấu ấn khác biệt nhờ khả năng dung hòa trọn vẹn giữa bảo tồn giá trị nguyên bản và đột phá công nghệ chế tác.

Giữ vững chuẩn mực chất lượng độc bản: Nền tảng cốt lõi làm nên danh tiếng Gốm Chu Đậu vẫn là lớp men tro trấu trắng ngà pha chút sắc xanh ngọc độc đáo, được chiết xuất từ vỏ trấu thóc nếp cái hoa vàng — chất men từng được xác lập kỷ lục Độc bản Việt Nam. Mọi công đoạn từ làm đất, chuốt dáng, phơi sấy đến vẽ hoa văn đều tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Bước ngoặt từ tuyệt tác gốm vẽ vàng kim: Nếu trước đây thương hiệu chủ yếu được biết đến với các dòng gốm vẽ men lam, men ngọc truyền thống, thì dấu ấn đổi mới sáng tạo nổi bật nhất của Gốm Chu Đậu trong giai đoạn phát triển mới chính là việc nghiên cứu và làm chủ kỹ thuật vẽ vàng kim (vàng lỏng nguyên chất) trên nền gốm cổ. Trải qua quá trình nung ở nhiệt độ cao, ánh vàng kim rực rỡ kết hợp hài hòa với men tro trấu rạn cổ kính đã tạo nên dòng sản phẩm mỹ nghệ cao cấp, chinh phục phân khúc khách hàng thượng lưu và thị trường quà tặng doanh nghiệp.

Tiên phong chuyển đổi xanh và thương mại số: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, doanh nghiệp đã chuyển đổi sang hệ thống lò nung khí đốt hiện đại giúp giảm thiểu phát thải và tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử và truyền thông đa nền tảng đã giúp Gốm Chu Đậu vượt qua rào cản của một làng nghề truyền thống, tiếp cận trực tiếp thế hệ khách hàng trẻ trong nước và quốc tế.

Sự đột phá với kỹ thuật vẽ vàng kim trên nền gốm men tro trấu cổ truyền giúp nâng tầm Gốm Chu Đậu thành tuyệt tác mỹ nghệ đương đại

Lan tỏa “sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam ra thế giới

Không dừng lại ở giá trị thương mại, Gốm Chu Đậu từ lâu đã đảm nhận vai trò như một “sứ giả văn hóa” trong các hoạt động đối ngoại cấp cao. Những kiệt tác như bình Tỳ Bà, bình Hoa Lam, bình Hút Lộc thường xuyên được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ tin tưởng lựa chọn làm quà tặng Quốc gia trao gửi tới các nguyên thủ và bạn bè quốc tế.

Ẩn sau mỗi tác phẩm gốm Chu Đậu hiện diện tại các không gian ngoại giao hay triển lãm quốc tế là câu chuyện về một đất nước Việt Nam giàu truyền thống văn hiến, trọng nghĩa tình, yêu chuộng hòa bình và luôn rộng mở hợp tác. Đồng thời, sự lớn mạnh của thương hiệu dưới mái nhà chung Tập đoàn BRG còn góp phần thúc đẩy du lịch làng nghề, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương và ươm mầm thế hệ nghệ nhân kế cận tại Hải Dương.

Lần thứ 4 liên tiếp đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 là cột mốc tự hào, tiếp thêm động lực để Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu vươn tầm cao mới. Khi di sản trăm năm được chắp cánh bởi khát vọng đổi mới và chiến lược phát triển bài bản, Gốm Chu Đậu sẽ tiếp tục tỏa sáng, góp phần khẳng định vị thế và bản sắc thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới.

Gốm Chu Đậu khẳng định vị thế “Sứ giả văn hóa” Việt Nam, hiện diện trang trọng trong các sự kiện đối ngoại cấp cao và thu hút đông đảo du khách quốc tế