Hà Nội tập huấn pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2026

Tại Hội nghị, các đại biểu được cập nhật những nội dung mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tập trung vào các quy định về bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương, bảo vệ thông tin người tiêu dùng, giao dịch đặc thù, giao dịch trên không gian mạng, trách nhiệm của doanh nghiệp và người có ảnh hưởng, cùng cơ chế giải quyết tranh chấp tiêu dùng.

Đây là những nội dung trọng tâm trong quá trình triển khai Luật, nhất là trong bối cảnh các giao dịch trên môi trường số ngày càng phát triển.

Theo đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, đáng chú ý là các quy định về người tiêu dùng dễ bị tổn thương, bảo vệ thông tin người tiêu dùng, giao dịch đặc thù và giao dịch trên không gian mạng.

Đối với giao dịch trên không gian mạng, pháp luật quy định trách nhiệm cụ thể đối với các tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số trung gian, như công khai thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh; cho phép người tiêu dùng phản hồi, đánh giá; công khai đầu mối tiếp nhận, giải quyết phản ánh, khiếu nại; xác thực danh tính tổ chức, cá nhân kinh doanh và minh bạch thông tin liên quan đến hoạt động quảng cáo trên nền tảng.

Từ những yêu cầu mới của pháp luật, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, trong đó có Sở Công Thương Hà Nội, ngày càng được đặt ở vị trí quan trọng. Theo hệ thống quản lý được giới thiệu tại Hội nghị, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương được triển khai từ UBND cấp tỉnh, thành phố, Sở Công Thương đến các phòng chuyên môn và UBND cấp xã.

Với vai trò cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương, Sở Công Thương Hà Nội giữ vai trò quan trọng trong việc đưa các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào thực tiễn. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật cho cán bộ Phòng Kinh tế các xã, phường, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực thực thi pháp luật ngay từ cơ sở.

Bên cạnh phổ biến các quy định pháp luật, Hội nghị dành thời gian trao đổi về công tác kiểm tra, nhận diện và phòng ngừa hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Hà Nội. Các nội dung tập trung vào nhận diện dấu hiệu nghi vấn; kiểm tra nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ; nhãn hàng hóa, bao bì, xuất xứ, mã sản phẩm và những dấu hiệu bất thường của hàng hóa.

Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh, công tác kiểm tra, xác minh vi phạm ngày càng phải chú trọng đến dữ liệu điện tử. Tài khoản bán hàng, tên gian hàng, đường dẫn, hình ảnh sản phẩm, nội dung quảng cáo, giá bán, số lượng đã bán, thông tin đơn hàng, tài khoản nhận tiền và vận chuyển là những nguồn thông tin có thể phục vụ quá trình xác minh và xử lý vi phạm trên môi trường số.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, bảo vệ người tiêu dùng tại Hà Nội, khi phương thức kinh doanh và giao dịch ngày càng đa dạng. Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao trách nhiệm tuân thủ của doanh nghiệp và đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan chức năng là những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điểm nhấn của Hội nghị là tăng cường trao đổi hai chiều, gắn công tác phổ biến pháp luật với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật. Qua đó, Hội nghị góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các bên và tăng cường hiệu quả phối hợp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Qua hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật và nâng cao năng lực thực thi từ cơ sở, Sở Công Thương Hà Nội góp phần đưa các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào thực tiễn, gắn quản lý nhà nước với yêu cầu quản lý thị trường trong bối cảnh số hóa. Đây là cơ sở để Hà Nội tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, nâng cao hiệu quả bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô.