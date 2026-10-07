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Hành trình “Happy Society” của Acecook Việt Nam: Từ môi trường đến cộng đồng

Thứ Tư, 09:57, 07/10/2026
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VOV.VN - Từ trồng 10.500 cây xanh tại Quảng Trị, đồng hành nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, mang đến những trải nghiệm mới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến hỗ trợ người bệnh đang điều trị, các hoạt động cộng đồng của Acecook Việt Nam trong năm 2026 được triển khai theo nhiều cách khác nhau.

Các hoạt động này là một phần trong định hướng “Happy Society” (Hạnh phúc cho xã hội) - một trong ba giá trị Hạnh phúc mà Acecook Việt Nam theo đuổi, bên cạnh Hạnh phúc cho người tiêu dùng và Hạnh phúc cho nhân viên.

Từ Acecook Happiness Concert đến hành động vì môi trường

Năm 2026, nhân dấu mốc 10 năm Acecook Happiness Concert được tổ chức, Acecook Việt Nam triển khai hoạt động “Gieo mầm hạnh phúc – Phủ xanh tương lai”, trao tặng 10.500 cây xanh tại Quảng Trị. Đáng chú ý, toàn bộ doanh thu bán vé của chương trình năm nay được đóng góp cho hoạt động trồng cây, hướng đến việc góp phần tăng độ che phủ rừng, bảo vệ hệ sinh thái và tạo thêm giá trị sinh kế cho cộng đồng địa phương trong dài hạn.

Happiness Concert là chương trình âm nhạc thường niên do Acecook Việt Nam tổ chức, nhằm lan tỏa những nét đẹp của văn hóa âm nhạc và mang đến những trải nghiệm tích cực cho cộng đồng.

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Khu vực trồng cây thuộc thôn Trăng – Tà Puồng, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Qua đó, hoạt động không chỉ tiếp nối dấu ấn của Happiness Concert nhân kỷ niệm 10 năm, mà còn thể hiện định hướng gắn kết các hoạt động của doanh nghiệp với mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại địa phương.

Đồng hành cùng cộng đồng trong ứng phó thiên tai

Bên cạnh các hoạt động vì môi trường, Acecook Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai triển khai các chương trình tập huấn, truyền thông về phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại nhiều địa phương.

Trong năm 2026, chương trình được thực hiện tại Thái Nguyên, Đắk Lắk và Lai Châu. Các hoạt động hướng đến nhiều nhóm đối tượng, từ học sinh, lực lượng nòng cốt tại cơ sở đến đội ngũ truyền thông; tập trung vào nhận diện rủi ro, xây dựng phương án ứng phó và nâng cao khả năng chủ động của cộng đồng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh kiến thức phòng, chống thiên tai, chương trình còn truyền thông về dinh dưỡng trong tình huống khẩn cấp, trong đó có việc chuẩn bị, lựa chọn và sử dụng thực phẩm tiện lợi phù hợp với điều kiện ứng phó thiên tai. Mì ăn liền Hảo Hảo cũng được giới thiệu như một trong những lựa chọn thực phẩm có thể chuẩn bị trong những tình huống này.

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Acecook Việt Nam đồng hành cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai triển khai chuỗi hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho cộng đồng

Thông qua việc kết hợp kiến thức phòng, chống thiên tai với những nhu cầu thiết yếu trong đời sống, chương trình hướng đến việc giúp cộng đồng không chỉ ứng phó khi thiên tai xảy ra mà còn chủ động chuẩn bị từ trước.

Happy Tour 2026 - Thêm trải nghiệm, thêm hành trang cho tương lai

Bước sang mùa thứ tư, Happy Tour 2026 tiếp tục hành trình mang đến những trải nghiệm mới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình do Acecook Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai thường niên từ năm 2023, đến nay đã đồng hành cùng hơn 170 trẻ em.

Riêng năm 2026, 42 em đến từ 7 tỉnh, thành tham gia hành trình 5 ngày tại TP.HCM. Với chủ đề “Trải nghiệm – Truyền cảm hứng – Định hướng tương lai”, chương trình không chỉ tạo không gian vui chơi mà còn giúp các em có cơ hội khám phá bản thân và bước đầu tìm hiểu về nghề nghiệp, môi trường làm việc.

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Các em lần đầu tiên được tham gia các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thú vị qua chương trình Chuyến đi hạnh phúc 2026

Trong hành trình, các em được tham quan văn phòng và nhà máy Acecook Việt Nam, giao lưu cùng lãnh đạo, nhân viên công ty; đồng thời khám phá các địa điểm văn hóa, lịch sử tại TP.HCM và tham gia những hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Qua mỗi hoạt động, Happy Tour hướng đến việc mở rộng trải nghiệm thực tế, giúp các em có thêm góc nhìn về môi trường học tập, nghề nghiệp và những lựa chọn trong tương lai.

Sẻ chia cùng người bệnh trong hành trình điều trị

Một hướng đồng hành khác được Acecook Việt Nam triển khai trong năm 2026 là hỗ trợ người bệnh thông qua chương trình “Trạm Tiếp Sức Yêu Thương lần 5” do Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tổ chức.

Tại chương trình, Acecook Việt Nam hỗ trợ 1.200 phần quà, hướng đến việc góp thêm sự sẻ chia và động viên người bệnh cùng gia đình trong quá trình điều trị.

Mỗi phần quà mang giá trị thiết thực trong đời sống hằng ngày, đồng thời thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với những nhóm cộng đồng đang cần thêm sự hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn.

Tiếp nối những giá trị vì cộng đồng

 Trong những tháng còn lại của năm 2026, Acecook Việt Nam dự kiến tiếp tục triển khai các hoạt động hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những chủ đề gắn với đời sống như dinh dưỡng, sống xanh, sống khỏe.

Trong đó, chương trình “Gói mì Hạnh phúc” hướng đến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua những hỗ trợ liên quan đến bữa ăn, đồng thời tạo thêm điều kiện để các em học tập và phát triển.

Từ môi trường, phòng chống thiên tai đến trẻ em và người bệnh, các hoạt động trong năm 2026 là những cách Acecook Việt Nam từng bước hiện thực hóa giá trị “Happy Society”. Thông qua những hoạt động gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng, Acecook Việt Nam hướng đến việc không chỉ sẻ chia những hỗ trợ thiết thực mà còn góp phần tạo nên những giá trị có thể đồng hành cùng cộng đồng trong dài hạn.

CTV An An/VOV.VN
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