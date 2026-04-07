中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HDBank: 20 năm bền bỉ mang ánh sáng đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Ba, 13:55, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/3, HDBank tiếp tục trao kinh phí thực hiện 1.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng kỹ thuật Phaco hiện đại cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM trong năm 2026.

Mở đầu cho chuỗi chương trình năm nay, ngay trong ngày 25/3, tại Bệnh viện Mắt Tây Nam (TP.HCM), đã có 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh lân cận thực hiện thành công ca phẫu thuật mắt và nhìn thấy lại ánh sáng sau nhiều năm.

Trong sáng 25/3, 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở TP. HCM và các tỉnh lân cận đã có mặt tại Bệnh viện Mắt Tây Nam từ sáng sớm để thực hiện phẫu thuật mắt miễn phí

Sự kiện hôm nay cũng đánh dấu hành trình 20 năm liên tiếp HDBank đồng hành cùng Hội, mang lại ánh sáng cho hơn 17.000 bệnh nhân nghèo trên cả nước.

Trong niềm vui tìm lại ánh sáng, nhiều bà con không giấu được sự xúc động. Chị Chu Thị Nga (Đồng Nai) chia sẻ: “Gia đình tôi vốn khó khăn, lại có người thân đang điều trị ung thư nên suốt 2 năm qua, dù mắt mờ nhưng tôi không dám nghĩ đến chuyện chữa trị. Nếu không có sự hỗ trợ của HDBank, có lẽ tôi đã phải chấp nhận sống trong bóng tối. Đây là phép màu đối với tôi”.

Sau 20 năm, đến nay, HDBank cùng Hội đã mang ánh sáng cho hơn 17.000 người nghèo trên cả nước.

Chú Phan Hữu Ngô (phường Vũng Tàu, TP.HCM) gửi lời cảm ơn: “Thay mặt bà con, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM và Ngân hàng HDBank. Có ánh sáng, chúng tôi như có thêm sức mạnh để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống”.

Ngày 25/3, HDBank tiếp tục trao kinh phí thực hiện 1.000 ca phẫu thuật mắt Phaco cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM năm 2026. Tiến sĩ Trần Thành Long (áo xanh) - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đại diện Hội nhận kinh phí từ đại diện HDBank

Tiến sĩ Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM chia sẻ: “HDBank là một trong những đơn vị đồng hành bền bỉ nhất của Hội trong suốt 20 năm qua. Không chỉ hỗ trợ kinh phí thực hiện các ca mổ mắt bằng kỹ thuật Phaco hiện đại, HDBank còn luôn sâu sát, đồng hành trong rất nhiều chương trình an sinh xã hội khác như: trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế, xây dựng nhà tình thương, tặng xe lăn, học bổng… Có HDBank đồng hành, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước có thêm điểm tựa để vươn lên”.

Sau đợt phẫu thuật đầu tiên trong năm 2026 tại Bệnh viện Mắt Tây Nam, trong thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục phối hợp cùng Hội triển khai các ca mổ mắt còn lại trong kế hoạch 1.000 ca của năm 2026 tại nhiều địa phương khác trên cả nước.

Hoạt động tài trợ kinh phí phẫu thuật mắt cho người nghèo được HDBank duy trì xuyên suốt từ năm 2006 đến nay. Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện khác của HDBank cũng đã mang tới niềm vui hạnh phúc tới cộng đồng như: hơn 30.000 thẻ Bảo hiểm y tế và suất học bổng, hàng nghìn mái ấm…, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con trên mọi miền đất nước.

Sắp tới, HDBank sẽ tiếp tục cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM triển khai nhiều ca phẫu thuật mắt trong năm 2026 tại nhiều địa phương khác trên cả nước

Trên hành trình 36 năm phát triển, HDBank luôn bền bỉ, tiên phong thực thi trách nhiệm xã hội. Việc duy trì những hoạt động cộng đồng thường niên như chương trình phẫu thuật mắt đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa doanh nghiệp, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

CTV An An/VOV.VN
Tag: HDBank TP.HCM trao kinh phí bệnh nhân nghèo công tác xã hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HDBank phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế
VOV.VN - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) đã hoàn tất phát hành đợt 2 trái phiếu xanh quốc tế trị giá 50 triệu USD cho Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) và Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII), chính thức hoàn thành Chương trình trái phiếu xanh 100 triệu USD trên thị trường quốc tế năm 2025.

Bộ lịch HDBank 2026 – Di sản rực rỡ hoà nhịp tinh thần đổi mới
VOV.VN - Năm mới 2026 mở ra cho mỗi chúng ta những hành trình mới- nơi niềm tin, ước mơ và những giá trị tốt đẹp tiếp tục lan toả, thăng hoa. Bộ lịch HDBank 2026 là một dấu ấn tiếp nối của hành trình ấy- như một lời chào xuân nhẹ nhàng, nơi cội nguồn văn hóa rực rỡ gặp gỡ tinh thần đổi mới- sáng tạo.

HDBank lập "hat-trick" giải thưởng Euromoney 2025
VOV.VN - trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) HDBank tự hào ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất giành cùng lúc ba giải thưởng Euromoney Awards for Excellence 2025 tại Singapore.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng