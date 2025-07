HDBank nhận hai giải thưởng lớn từ Asian Banking & Finance

Ngày 03/7, tại Lễ trao giải Asian Banking & Finance Awards 2025 tổ chức tại Singapore, HDBank tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật trên bản đồ tài chính khu vực khi được Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng hai giải thưởng danh giá năm 2025: Ngân hàng bán lẻ nội địa xuất sắc nhất (Mid-sized Domestic Retail Bank of the Year - Vietnam) và Ngân hàng có hoạt động Marketing & Thương hiệu xuất sắc nhất (Marketing & Brand Initiative of the Year - Vietnam).

Ông Đàm Thế Thái- Phó Tổng giám đốc HDBank nhận hai giải thưởng quốc tế tại Lễ trao giải Asian Banking & Finance Awards 2025 tổ chức tại Singapore

Đây là năm thứ tư liên tiếp HDBank được vinh danh là ngân hàng bán lẻ nội địa xuất sắc nhất, ghi nhận cho những kết quả vượt trội mà HDBank đạt được trong hoạt động kinh doanh bán lẻ, chuyển đổi số và mở rộng thị phần. Trên nền tảng tài chính vững mạnh, HDBank đã xây dựng hệ sinh thái khách hàng đa chiều, kết nối giữa ngân hàng, tiêu dùng, hàng không, năng lượng, bảo hiểm, y tế, giáo dục… mang đến các giải pháp tài chính toàn diện và linh hoạt.

Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên HDBank được quốc tế vinh danh ở lĩnh vực Marketing & Thương hiệu - một bước tiến quan trọng đưa ngân hàng vào nhóm các thương hiệu hàng đầu châu Á như UOB Singapore, HSBC Hong Kong và Krungsri Bank Thái Lan - những đơn vị từng nhận giải thưởng này từ Tạp chí Asian Banking & Finance. Chiến lược thương hiệu hiện đại, sáng tạo, cùng nền tảng dịch vụ, năng lực số hoá và vận hành mạnh mẽ chính là yếu tố giúp HDBank chinh phục giải thưởng “Ngân hàng có hoạt động Marketing & Thương hiệu xuất sắc nhất năm 2025”.

Theo đánh giá của Asian Banking & Finance, HDBank nổi bật ở ba yếu tố: tính sáng tạo trong nội dung và hình thức triển khai; hiệu quả truyền thông thể hiện qua mức độ yêu thích và ghi nhớ thương hiệu; cùng khả năng đổi mới linh hoạt để bắt nhịp xu hướng thị trường. Những thành công này không chỉ gia tăng độ phủ thương hiệu trên nền tảng số mà còn góp phần nâng cao sự gắn kết với khách hàng, khẳng định hình ảnh một ngân hàng hiện đại, trách nhiệm và giàu cảm xúc.

Hai giải thưởng quốc tế năm 2025 là những ghi nhận ý nghĩa trong hành trình 35 năm phát triển của HDBank. Từ vai trò tiên phong trong thời kỳ đổi mới, HDBank đã không ngừng vươn mình trở thành định chế tài chính hiện đại, mang đậm bản sắc riêng và ngày càng khẳng định vị thế trên trường khu vực.